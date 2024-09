Bitcoins lager av verdistatus stilt spørsmål ved siden analytikere deler blandede meninger

Bitcoins status som verdilager «desimeres», ifølge Kathleen Breitman, medgründer av Tezos-blokkjeden.

Breitmans kommentarer kom etter hvert som det bredere kryptomarkedet reagerte på økende frykt for en økonomisk resesjon katapulert av Japans børskrakk.

Under hennes opptreden på CNBCs ‘Squawk Box’ den 5. august, stemplet Breitman Bitcoin som “internet-late-penger”, som i stor grad anses som en spekulativ eiendel.

Ifølge henne, når handelsmenn “får en følelse av noe som ser ut som en lavkonjunktur”, er deres første reaksjon å selge eiendeler av denne typen.

Dette er grunnen til at Breittmant sier at hun ikke har “kjøpt seg inn” i butikken med verdifortelling. I stedet tror hun at Bitcoins nytte vil vokse som en kjernekapital og et nytt middel til å utveksle verdier.

Gull, ofte sammenlignet med Bitcoin, forble relativt stabilt og passerte til og med $2500-merket for første gang.

Flere faktorer spiller inn

Bitcoin falt et øyeblikk under $50 000 da den amerikanske arbeidsledigheten hoppet over 4,3 % per data utgitt 2. august. Situasjonen eskalerte ytterligere da Japan uventet hevet rentene, noe som direkte påvirket bærehandelsstrategier i amerikanske markeder.

Carry trading er en vanlig strategi blant valutahandlere og fondsforvaltere. Det innebærer å låne midler i lavrentevalutaer som japansk yen og bytte dem mot høyrentevalutaer som amerikanske dollar. Som et resultat kan handelsmenn tjene på forskjellen i rentene mellom to valutaer.

Høyrentevalutaene blir deretter investert i aksjer og obligasjoner.

Men da Bank of Japan hevet rentene, begynte handelsmenn som hadde lånt yen å stenge posisjonene sine på grunn av de høyere lånekostnadene som nå er i spill. Effekten ble følt av Nikkei 225-aksjeindeksen, som stupte nær 14 %, da investorer begynte å avlaste posisjonene sine for å betale tilbake gjelden.

Andre faktorer som la nedoverpresset på Bitcoin og det bredere kryptomarkedet var økende politiske spenninger i Midtøsten mellom Iran og Israel. I mellomtiden hjalp ikke massive likvideringer fra markedsprodusenten Jump Crypto den siste uken heller ikke Bitcoins sak.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta falt så lavt som 1,81 billioner dollar, og registrerte et fall på mer enn 15 % på 24 timer. Derivathandlere fikk et massivt slag og registrerte over 1,2 milliarder dollar i likvidasjoner i løpet av samme tidsramme.

Varierte meninger råder

Kryptovalutaanalytikere har uttrykt blandede meninger om retningen til Bitcoin fra sin nåværende posisjon.

Ifølge kryptoanalytiker Rekt Capital forventes Bitcoin å oppleve en ytterligere nedtur. Han siterte historiske data, og påpekte at Bitcoin nærmet seg et utbruddspunkt etter halvering, som vanligvis observeres 150-160 dager etter halveringen.

Inntil da ser analytikeren “rom” for ytterligere “nedsideavvik” på kort sikt.

Kryptoanalytiker Moon fremhevet $51 000-merket som et avgjørende punkt å holde øye med. Hvis Bitcoin ikke klarer å holde seg over denne støtteregionen, forventer han et nedadgående rally mot $45 000-merket.

I skrivende stund hadde Bitcoin kommet seg tilbake til $54 687, men var ned 7,8 % i løpet av det siste døgnet. Det psykologiske støttenivået på $50 000 ser ut til å holde seg sterkt.

Midt i dette bakteppet sa kryptoanalytiker Satoshi Flipper at Bitcoin har initiert en “V-form”-gjenoppretting, som er et mønster som dannes når en eiendel raskt gjenoppretter seg etter en massiv nedtur.

Analytikeren har tidligere pekt på et bull-flagg-mønster på BTC-diagrammet som ifølge ham hadde dannet seg i syv måneder. Bull-flagg dannes i perioder med konsolidering og blir vanligvis etterfulgt av et utbrudd.

Kryptoanalytiker Elija oppdaget også et lignende mønster på Bitcoins månedlige diagram, og spekulerte i at flaggskipskrypten vil være vitne til en “utbruddspumpe.”

