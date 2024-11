Korrigering ‘sunn’, FII strømmer ut en ‘taktisk omstilling’: markedsveteraner på Indias markedsfall

Det indiske aksjemarkedet har møtt bemerkelsesverdige omveltninger den siste tiden på grunn av en kombinasjon av geopolitisk usikkerhet, verdsettelsesbekymringer og utstrømning av utenlandske investorer, som har tynget markedssentimentet.

Nifty50, Indias referanseindeks, nådde rekordhøye 26 277 den 27. september 2024, men den klarte ikke å opprettholde momentumet, og lukket på 24 399 på onsdag – et fall på over 7 %.

Den globale investeringsbanken Goldman Sachs nedjusterte utsiktene for indiske aksjer, og skiftet fra en “overvekt” til en “nøytral” holdning.

Banken nevnte en nedgang i Indias økonomiske vekst og dens potensielle innvirkning på bedriftens inntjening som hovedårsaker bak denne beslutningen.

Ifølge Goldman Sachs, mens en betydelig priskorreksjon kanskje ikke er i horisonten på grunn av sterk innenlandsk kapitaltilførsel, kan markedet stå overfor en periode med “tidskorrigering” i løpet av de neste tre til seks månedene, noe som tyder på at aksjekursene kan stagnere i stedet for kraftig synkende.

En del av markedsveteranene avstår imidlertid fra å lese mye i rettelsen, og kaller den “sunn” og til og med “forsinket”.

Sunn korreksjon eller grunn til bekymring?

Til tross for den nylige tilbakegangen, mener mange analytikere at korreksjonen ikke bare er sunn, men forsinket.

Navneet Munhot, administrerende direktør og administrerende direktør i HDFC Asset Management Company, delte sitt syn på saken med CNBC TV-18.

“Dette var forventet. Dette er en sunn korreksjon. Jeg tror det var et punkt der momentumet hadde tatt over der folk ikke diskriminerte mellom gode nyheter og dårlige nyheter og aksjer måtte gå opp hver dag. Dette kan ikke fortsette,” sa Munhot .

Han la til at en “sanity check” var nødvendig for å bringe markedet tilbake til et mer bærekraftig nivå, med forventninger om både tids- og priskorreksjoner fremover før ting ser bra ut igjen.

Ramdeo Agarwal, styreleder i Motilal Oswal Financial Services, gjentok Munhots følelser, og kalte det den “sunneste mulige korreksjonen” og understreket at den var på tide.

Agarwal bemerket at forventningene til markedsavkastning hadde vært urealistiske, med noen investorer som forventet en sammensatt månedlig avkastning på 2-3 %, noe som etter hans syn er uholdbart.

Han minnet investorer om den langsiktige gjennomsnittlige årlige avkastningen på rundt 14-15 % i det indiske markedet og advarte nye investorer mot å stille urealistisk høye forventninger som kan føre til skuffelse.

Hva med de bratte korreksjonene i mellomstore og små bokstaver?

Mens det bredere markedet har falt, har mellom- og småselskapsaksjer blitt spesielt hardt rammet.

Noen aksjer i disse kategoriene har falt med 25-30 %, noe som fører til bekymring for at korreksjonen kan være for alvorlig.

Gautam Shah, grunnlegger av Goldilocks Premium Research, oppfordret imidlertid investorer til å ha det større bildet i tankene.

I et intervju med ET Now påpekte han at mange av disse aksjene hadde opplevd betydelige gevinster det siste året, med noen dobling eller til og med tredobling i verdi.

Ifølge Shah er en korreksjon på 25-30 % helt normalt etter slike betydelige oppmøter.

Shah oppfordret også langsiktige investorer til å se disse korreksjonene som en mulighet til å kjøpe kvalitetsaksjer til lavere priser.

Hold deg til large caps, og hvis du investerer i midcaps og small caps, fokuser på selskaper av topp kvalitet.

Han understreket viktigheten av å skille mellom kvalitetsaksjer og spekulative aksjer i perioder med markedsvolatilitet.

Er den høye FII-utgangen bare “justering”?

En av de største bidragsyterne til den nylige markedsvolatiliteten har vært den store utstrømningen av midler fra utenlandske institusjonelle investorer (FIIs).

I oktober trakk utenlandske fond ut netto 7,8 milliarder dollar fra indiske aksjer, ifølge Bloomberg-data, som markerer den største månedlige utgangen siden mars 2020.

Denne kraftige tilbakegangen kommer ettersom utenlandske investorer reagerer på Indias svekkede økonomiske data og økende inflasjonspress.

Manish Chokhani, direktør for Enam Holdings, ga en viss kontekst for de nylige FII-utstrømmene.

I en samtale med CNBC TV-18 forklarte han at utenlandske investorer eier rundt 15-16 % av det indiske markedet, til sammen omtrent 800 milliarder dollar.

Han bagatelliserte betydningen av utstrømningene, og la merke til at selv om FIIs har tatt 10 milliarder dollar hjem, går de ikke helt ut av markedet.

“De omstiller seg taktisk,” sa Chokhani.

Ramdeo Agarwal delte et lignende syn, og uttalte at mye av salget har vært drevet av taktiske justeringer ettersom investorer rebalanserer porteføljene sine mellom Kina og India.

De selger først og fremst for justering. Gutta som er undervektige på Kina og overvektige på India, de prøver å balansere det, og går tilbake til Kina på en nøytral måte og kommer tilbake til India også på nøytral måte.

Han la til at flertallet av disse utstrømningene allerede har skjedd, med bare ytterligere 2-3 milliarder dollar igjen.

Agarwal ser ikke for seg en krise med mindre utstrømmer knyttet til Kina når 25-30 milliarder dollar, et scenario han anser som usannsynlig på dette tidspunktet.

Analytikere føler også at entusiasmen for kinesiske markeder sannsynligvis vil være kortvarig på grunn av de strukturelle problemene i økonomien.

“FPI-salget kan fortsette enda en stund. Imidlertid er det usannsynlig at dette vil vare lenge. Denne entusiasmen for kinesisk gjenoppliving vil neppe vare lenge fordi Kina har noen strukturelle problemer. Selv deres finanspolitiske stimulans vil neppe fortsette lenger enn et punkt fordi Gjeld-til-BNP-forholdet er høyt og regjeringen har ikke penger til å stimulere økonomien utover poenget, sier VK Vijayakumar, investeringsstrateg, Geojit Financial Services.