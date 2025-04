Hvordan milliardærinvestor Leon Cooperman spiller aksjer midt i volatilitet

Amerikanske aksjer, som representert av referanseindeksen S&P 500, har allerede krasjet rundt 20 % på grunn av Trump-tollsatser og den påfølgende nye handelskrigen de siste ukene.

Milliardærinvestor Leon Cooperman er likevel ikke helt overbevist om at SPX har truffet bunnen ennå.

“Jeg ønsker ikke å forutsi bunnen. Jeg vil se markedsbunnen alene,” sa lederen og administrerende direktøren for Omega Family Office i et intervju med CNBC i dag.

Andre land, inkludert Kina, har allerede begynt å kunngjøre gjengjeldelsestoller på amerikanske varer, noe som også skader amerikanske aksjer i skrivende stund.

Copperman kjøper ikke nedgangen i amerikanske aksjer

Cooperman er helt overbevist om at Trumps nye tollsatser på både venner og fiender er en stor «feil» som kan presse den amerikanske økonomien inn i en resesjon før slutten av 2025.

“Det er veldig tydelig for meg at presidenten har bestemt at den beste måten å få inflasjon på, rentene ned er å ta en resesjon,” la han til i CNBC-intervjuet.

Milliardæren anbefalte investorer å være forsiktige i det nåværende miljøet, og oppfordret dem til å utnytte enhver styrke som måtte materialisere seg på kort sikt for å selge.

I tillegg bekreftet han at han ikke engang kjøper svakhet for øyeblikket som “Jeg stoler egentlig ikke på miljøet.”

Cooperman ser muligheten for en ytterligere nedgang i SPX

Leon Cooperman investerer ikke i amerikanske aksjer ettersom han ikke er helt overbevist om at vi har nådd en bunn ennå.

Faktisk bør investorer forberede seg på mer smerte ettersom muligheten for betydelige ytterligere ulemper fortsatt er på bordet, argumenterte han på CNBCs ” Squawk Box ” på mandag.

Å investere i det nåværende makroøkonomiske miljøet, la milliardæren til, er et risikabelt forslag, og legger til: “du må bestemme hvor mye risiko du vil ta.”

Coopermans syn er forskjellig fra den berømte investoren Jim Cramer, som har navngitt aksjer som skal kjøpes på grunn av den Trump-drevne nedgangen de siste ukene.

For bare noen dager siden anbefalte den tidligere hedgefondsforvalteren å holde seg til innenlandske selskaper med prisstyrke midt i dagens makrobakteppe.

Trumps syn på det tolldrevne markedssalget

Fra november til februar feiret amerikanske aksjer Donald Trumps tilbakekomst til Det hvite hus, da han stort sett var forventet å favorisere forretningsvennlig politikk.

Men den siste utviklingen på tollfronten presser USA mot en selvpåført « økonomisk atomvinter », ifølge milliardærinvestor Bill Ackman.

Å slå betydelige og uforholdsmessige avgifter på importerte produkter vil «ødelegge tilliten til landet vårt som handelspartner», skrev Ackman i et X-innlegg mandag.

Til tross for bred kritikk, er president Trump fortsatt resolut når det gjelder toll, og sier: “Jeg vil ikke at noe [aksjer] skal gå ned, men noen ganger må du ta medisin for å fikse noe.”