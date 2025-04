Trump-administrasjonen trekker tilbake DOJs arbeidsgruppe for kryptohåndhevelse

Justisdepartementet har stille pensjonert sitt dedikerte kryptohåndhevelsesteam, i tråd med Trump-administrasjonens reguleringsoverhaling.

I et fire-siders notat uttalte visestatsadvokat Todd Blanche at justisdepartementet “ikke er en regulator av digitale eiendeler,” og kritiserte det han beskrev som den forrige administrasjonens “hensynsløse strategi for regulering ved påtale.”

Blanche, som nå innehar DOJs nest høyeste stilling etter å ha tjent som Donald Trumps forsvarsadvokat i flere høyprofilerte saker, kunngjorde at National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ble oppløst “i kraft umiddelbart.”

Bevegelsen er en del av en bredere innsats for å implementere Trumps utøvende ordre fra januar om digitale eiendeler, som ba om “regulatorisk klarhet” og et skifte i hvordan føderale byråer nærmer seg kryptoindustrien.

I følge notatet vil DOJs påtalemyndigheter nå prioritere saker som involverer «individer som ofrer digitale aktiva-investorer», for eksempel svindel, i stedet for å forfølge handlinger mot infrastruktur som børser, miksere eller selvdepot-lommebøker.

Hva er National Cryptocurrency Enforcement Team?

Siden lanseringen i 2021 under president Joe Biden, har NCET blitt en sentral aktør i regjeringens innsats for å politie kryptorelatert kriminalitet.

Støttet av påtalemyndigheter fra DOJs enheter for nettkriminalitet og hvitvasking av penger, bygde arbeidsgruppen raskt opp en oversikt over saker som skaper overskrifter.

Den spilte en ledende rolle i rettsforfølgelsen av Tornado Cash, den desentraliserte kryptomikseren som ble anklaget for å hjelpe nordkoreanske hackere med å hvitvaske stjålne midler.

NCET bidro også til å reise tiltale mot Avraham Eisenberg, handelsmannen bak utnyttelsen av Mango Markets på 100 millioner dollar.

Påtalemyndigheten hevdet at Eisenberg manipulerte protokollens prisorakel for å tappe penger, mens han hevdet flyttingen var en “lovlig handelsstrategi.”

Enheten bidro også til saker som involverte Bitzlato, en Hong Kong-basert børs anklaget for å hvitvaske hundrevis av millioner for nettkriminelle, og nordkoreanske hackere som brukte krypto for å unngå sanksjoner.

Mest fremtredende støttet NCET DOJs rettsforfølgelse av FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried og arbeidet med etterforskning av Binance og dets tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao.

På sitt topp fungerte enheten som DOJs sentrale kryptooppgavegruppe, og koordinerte tett med SEC, CFTC og andre byråer.

I midten av 2023 signaliserte justisdepartementet sitt engasjement for enheten ved å fornye den interne strukturen.

I juli kunngjorde senior DOJ-tjenestemann Nicole Argentieri at NCET ville bli en permanent del av avdelingens seksjon for datakriminalitet og intellektuell eiendom.

På den tiden beskrev Argentieri endringen som et skritt mot å “bringe NCET til neste nivå”, og posisjonerte den sammen med andre store nettkriminalitetsinitiativer.

Trumps pro-krypto-holdning under ild

Nedleggelsen av NCET er det siste i en rekke kryptovennlige grep fra Trump-administrasjonen.

Ved siden av å beordre reguleringsbyråer som SEC og CFTC til å lette håndhevingspresset på digitale aktivafirmaer, har Trump doblet ned på å posisjonere USA som et globalt kryptoknutepunkt.

I mars signerte han en executive order som autoriserte opprettelsen av en nasjonal reserve av Bitcoin og andre digitale eiendeler.

Dager senere var han vertskap for et toppmøte i Washington, DC, med ledende kryptoledere for å diskutere bransjeprioriteringer og politikktilpasning.

“Jeg lovet å gjøre Amerika til verdens Bitcoin-supermakt og planetens kryptohovedstad,” erklærte Trump under arrangementet. “Og vi tar historisk handling for å innfri det løftet.”

Imidlertid har administrasjonens raske omfavnelse av krypto utløst tilbakeslag fra kritikere som ser potensielle interessekonflikter.

Noen har pekt på Trumps direkte involvering i prosjekter som den offisielle Trump (TRUMP) memecoin, familiens bånd til World Liberty Financial (WLFI)-protokollen, og planer for kryptorelaterte ETFer under Trump Media.

I en kommentar til nedleggelsen kalte Tim Miller, en politisk kommentator og tidligere GOP-strateg, administrasjonens handlinger som enestående.

“Presidenten driver en kryptosvindel der han kan motta millioner av dollar anonymt,” sa Miller.

“Virkelig ingen korrupsjonsplan som dette i vår historie – i hvert fall utenfor Det hvite hus.”