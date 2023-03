Co za tydzień na rynkach. Amerykańska epidemia bankowa rozprzestrzeniła się w tym tygodniu na Europę, a na rynku pojawiły się obawy, że upadek Silicon Valley Bank (Nasdaq: SVB) i Silvergate może mieć wpływ na kondycję całego rynku bankowego.

Cena akcji Credit Suisse (SWX:CSGN) spadła w środę o 24% i wyniosła 1,70 CHF, osiągając spektakularne dno. Bank znajduje się obecnie 97,8% od swojego wszechczasowego maksimum. I myśleliście, że kryptowaluty są złe!?

Ratowanie Credit Suisse

Strach wzrósł do tego stopnia, że Szwajcarski Bank Narodowy został zmuszony do wkroczenia, a Credit Suisse ma pożyczyć do 50 mld CHF (54 mld USD). Wykupi również 3 mld CHF własnego długu, stwierdzając, że “podejmuje zdecydowane działania w celu prewencyjnego wzmocnienia swojej płynności”.

W momencie publikacji, kurs akcji wzrósł o ponad 22% i wyniósł 2,08 CHF, ponieważ najgorsze scenariusze inwestorów zostały rozwiane przez ogłoszenie o udzieleniu kredytu.

Dla Europy, kontynentu wciąż cierpiącego z powodu PTSD wynikającego z kryzysu z 2008 roku, który spowodował, że wiele państw wymagało pomocy finansowej (w tym moja Irlandia, po kilku absolutnie spektakularnych upadkach banków), jest to najbardziej burzliwy tydzień w ostatnim czasie.

Kiedy decyzja EBC w sprawie stóp procentowych?

Kolejnym ważnym wydarzeniem jest Europejski Bank Centralny (EBC) i jego decyzja w sprawie stóp procentowych, wydarzenie, które zawsze powoduje zawirowania na rynku.

EBC ma ogłosić swoją najnowszą decyzję w sprawie stóp w czwartek o 9:15 czasu wschodniego. Będzie to pierwszy bank, który będzie musiał zmierzyć się z sytuacją po chaotycznych wydarzeniach w sektorze bankowym. W Stanach Zjednoczonych po upadku SVB natychmiast zmieniły się oczekiwania co do przyszłej ścieżki stóp procentowych (pisałem o tym na początku tygodnia).

Rynek w USA przewiduje jeszcze jedną podwyżkę, aż do osiągnięcia poziomu końcowego i rozpoczęcia cięć.

W Europie otrzymamy zaktualizowany obraz tego, jak sytuacja wygląda obecnie. Banki na kontynencie są z pewnością lepiej skapitalizowane niż w okresie Wielkiego Kryzysu Finansowego, a także powinny lepiej zarządzać płynnością i stopami procentowymi (co było przyczyną zatonięcia SVB) niż ich amerykańskie odpowiedniki.

Mając to na uwadze, niektórzy nadal uważają, że dyskurs po czwartkowym spotkaniu będzie twardo nastawiony przeciwko inflacji. Należy również zauważyć, że zacieśnienie w USA było znacznie szybsze niż w Europie, która nie podniosła stóp w takim samym stopniu.

Czy EBC podniesie stopy procentowe?

Przed zawirowaniami w sektorze bankowym, EBC obiecał podwyżkę o 50 punktów bazowych. W zeszłym tygodniu rynek wycenił to na 100%, wycofując się z prawdopodobieństwa sugerowanego przez rynek w kontraktach terminowych.

Dziś prawdopodobieństwo to wynosi 50%, choć wzrosło z 20% szans, które na krótko osiągnęło wczoraj.

Tym samym decyzja EBC jest w tej chwili na ostrzu noża, a analitycy dyskutują o tym, co myślą. Chodzi o sprzeczne przypadki wysokich stóp, by walczyć z inflacją, ale też niskich stóp, by uniknąć większego zamieszania.

Jest to kluczowe spotkanie i dlatego należy oczekiwać zmienności na rynkach, niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie.