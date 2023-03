Milko jest analitykiem finansowym obejmującym rynki kryptowalut. Rozpoczął swoją karierę handlując walutami fiat, zanim zanurzył się we wszechświecie kryptowalut… czytaj więcej

Wraz z ogólnym wzrostem zainteresowania produktami, usługami i botami, które wykorzystują moc sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), więcej projektów wdraża tę technologię niż kiedykolwiek wcześniej.

Jednym z godnych uwagi przykładów jest AltSignals, który wykorzystuje moc sztucznej inteligencji do wzmocnienia swojego stacku znanego jako ActualizeAI.

Projekt AltSignals może potencjalnie zakłócić przestrzeń handlową i fundamentalnie zrewolucjonizować sposób, w jaki inwestorzy i handlowcy analizują dane.

Gdy przedsprzedaż tokena ASI zbliża się do 40% ukończenia, podaż zaczyna się kurczyć, dlatego dziś zagłębimy się w AltSignals, aby zobaczyć, jak daleko może wzbić się pod względem wartości i jaką wartość zapewnia ten projekt w przestrzeni Web3.

Prognoza AltSignals (ASI): jakiej ceny mogą spodziewać się inwestorzy?

Na dzień 24 marca 2023 roku przedsprzedaż tokenów AltSignals (ASI) jest zakończona w 39,02%. Widzimy więc, że zbliża się do poziomu 40%, co stanowi kamień milowy w przedsprzedaży.

Token ASI był handlowany z wartością 0,012 USD, liczoną w wartości stablecoina Tether (USDT).

Na finansowanie projektu zebrano 187,295.94 USD z szacowanego zapotrzebowania na 480,000 USD. Przed zakończeniem przedsprzedaży pozostało jedynie 24,392,005 tokenów ASI, a inwestorzy i traderzy to odnotowują.

Historycznie udowodniono, że wejście we wczesne etapy projektu, przez cały okres jego przedsprzedaży, zapewnia inwestorom dużą wartość. Doprowadziło to wielu do pytania, jak daleko może się wspiąć ASI.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie przedsprzedaży, zalecamy odwiedzenie strony AltSignals.

Szacuje się, że do końca czwartego kwartału 2023 roku wartość kryptowaluty AltSignals (ASI) może sięgnąć około 0,1 USD.

Wzrost będzie napędzany przez jej zdolność do dostarczania analizy technicznej i fundamentalnej, dostosowywania się do warunków rynkowych zarówno podczas bessy, jak i hossy oraz dodanie do swojego stacku ActualizeAI.

Czy AltSignals osiągnie 1 USD?

Głównym punktem przemawiającym za kryptowalutami jest ich ogólna zmienność i potencjał do zapewnienia handlowcom i inwestorom wysokich zysków, zwłaszcza jeśli uda im się wejść w szybko rozwijającą się kryptowalutę na jej wczesnym etapie.

Biorąc pod uwagę, że AltSignals ma na celu zrewolucjonizowanie przestrzeni handlowej, wartość i użyteczność otaczająca token ASI wzrośnie.

Pod koniec 2023 roku i przez cały 2024 roku token ASI może odnotować wysoki poziom wzrostu w zakresie oferty usług, rozwoju społeczności i przypadków użycia w całym szerszym ekosystemie.

Biorąc pod uwagę jego czas w przestrzeni blockchain, jako że został pierwotnie założony w grudniu 2017 roku, oraz wartość, jaką zapewnia inwestorom dzięki swoim sygnałom Binance Futures i Forex, które są konsekwentnie zyskowne z dokładnością w zakresie 80%+, wartość ASI ma potencjał, aby osiągnąć 1 USD, ale może to nastąpić w IV kwartale 2025 roku.

Czym jest projekt AltSignals i jak działa?

AltSignals ma na celu stworzenie nowych możliwości dla traderów i biznesu poprzez wprowadzenie technologii takich jak uczenie maszynowe (ML), sztuczna inteligencja (AI), przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i zaawansowana analiza nastrojów.

Dzięki temu każdy będzie mógł uzyskać dostęp do w pełni zautomatyzowanej, funkcjonującej całodobowo funkcji handlowej, w której może oczekiwać wysokiej dokładności, zdefiniowanego zarządzania ryzykiem i zaawansowanej analizy sentymentu, a wszystkie te elementy będą wspierać każdą działalność handlową.

Projekt powstał w 2017 roku i od tego czasu dostarcza najwyższej jakości sygnały i algorytmy związane z kryptowalutami, kontraktami terminowymi Binance, Forex, kontraktami CFD i akcjami.

Głównym celem tokena ASI jest pełnienie funkcji waluty członkowskiej dla ekosystemu AltSignals związanego z usługami AI.

Poprzez posiadanie ASI, użytkownicy mogą uzyskać wczesny dostęp do najnowszego algorytmu AI, ActualizeAI, opracowanego we własnym zakresie. ActualizeAI może zidentyfikować wzorce w danych rynkowych, zapewnić najnowocześniejsze przewidywania i umożliwić inwestorom dokonywanie dobrze zorientowanych transakcji.

Czy warto teraz zainwestować w token ASI?

To zależy od indywidualnego inwestora lub handlowca i ich ogólnych celów podczas dokonywania inwestycji, ale jeśli ta okazja ma rację bytu w twoim portfelu, możesz dowiedzieć się więcej o trwającej przedsprzedaży AltSignals na ich stronie internetowej. Istnieje wiele czynników, które należy rozważyć, zanim ktokolwiek podejmie decyzję o rodzaju możliwości inwestycyjnych, w które chce się zaangażować.

Token AltSignals (ASI) reprezentuje wejście w ekosystem narzędzi handlowych napędzanych przez AI, które umożliwią obecnym i przyszłym traderom dostęp do dobrze przemyślanych decyzji handlowych.

Token służy również jako klucz członkowski do ekosystemu i będzie można nim handlować na wielu giełdach po zakończeniu przedsprzedaży.

Wraz ze wzrostem zainteresowania, które AI otrzymało w ostatnim czasie oraz ogólnym wzrostem przestrzeni blockchain i kryptowalut, przyszłość handlu będzie napędzana przez tę samą technologię.

AltSignals posiada algorytm AI znany jako ActualizeAI, który zostanie uruchomiony po zakończeniu przedsprzedaży. Po tym jak się ona skończy, a ekosystem zacznie się uruchamiać i rozwijać, tokeny ASI mogą również zyskać na wartości.

Do końca czwartego kwartału 2023 roku AltSignals rozszerzy użyteczność ASI i doda wartość do platformy AI dzięki wdrożeniu pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym i powiadomień zasilanych przez silnik analizy sentymentu.

Uruchomiony zostanie również model zarządzania ASI. Każdy z tych aspektów wzmacnia argument, że token ASI może być solidną okazją inwestycyjną dla osób szczerze zainteresowanych kryptowalutami. ASI reprezentuje wejście do tego wyjątkowego ekosystemu, a wejście do projektu może przynieść korzyści wczesnym nabywcom.