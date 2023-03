Od dawna uważam, że złoto jest zabawnym aktywem. Nie robi prawie nic, poza małymi przypadkami użycia, takimi jak biżuteria. A jednak ludzie mają na jego punkcie obsesję, podczas gdy jest ono przedmiotem obrotu jako główny nurt aktywów finansowych.

Ale co ze srebrem? Jeśli złoto jest dziwne, to co z tym jeszcze dziwniejszym metalem, który tylko w pewnym sensie działa jak magazyn wartości?

W tym tygodniu do podcastu dołączył dyrektor działu badań BullionVault, Adrian Ash, by porozmawiać o wszystkim, co dotyczy inwestowania i srebra.

Na początku roku napisałem artykuł o tym, dlaczego ktoś może inwestować w srebro zamiast w złoto. Od 1973 roku złoto jest niekwestionowanym zwycięzcą, a stosunek ceny złota do srebra wzrósł do ponad 100 podczas COVID, mimo że w 1973 roku wynosił poniżej 30, jak pokazuje poniższy wykres.

Ale czy to może się zmienić w przyszłości? To był główny temat odcinka, a Adrian nie jest tego taki pewien. Patrząc na czynniki wpływające na cenę, Adrian mówi o dużej różnicy między złotem a srebrem: to ostatnie jest napędzane częściowo przez status magazynu wartości, jak również popyt przemysłowy, podczas gdy złoto nie jest używane do wielu rzeczy poza magazynem wartości.

A jednak w ostatnich dekadach ta teza o przechowywaniu wartości zwyciężyła. Złoto zostało wykupione przez banki centralne, fundusze instytucjonalne i rządy i obecnie znajduje się w okolicach 2000 USD za uncję – blisko swojego rekordowego poziomu – podczas gdy srebro jest notowane na poziomie 23 USD za uncję, po tym jak w 2011 roku było bliskie 50 USD za uncję.

Ale to inny rodzaj aktywów, jak mówi Adrian. Sama zmienność jest na zupełnie innym poziomie.

Jednak w miarę jak będziemy poruszać się po wzburzonych wodach 2023 roku, a Rezerwa Federalna będzie rozważać spowolnienie podwyżek stóp procentowych, gdy sektor bankowy będzie się chwiać, co to wszystko oznacza dla srebra? Czy inflacja może powrócić, jeśli Fed zmieni kierunek, a srebro będzie czerpać z tego korzyści? Czy też potencjalna recesja i spadek popytu przemysłowego na srebro pociągnie jego cenę w dół?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale Adrian i ja zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby omówić je w tym tygodniu.