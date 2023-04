Ceny ropy raczej nie osiągną ponownie poziomu 100 USD za baryłkę, mimo że OPEC+ planuje ograniczyć produkcję od przyszłego miesiąca, mówi John Kilduff – partner założyciel Again Capital.

Kilduff broni swojego poglądu na temat CNBC

W zeszłym tygodniu Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową potwierdziła plany obniżenia wydobycia o 1,16 mln baryłek dziennie, jak informował TUTAJ Invezz. Mimo to Kilduff powiedział dziś:

Również w środę sekretarz ds. energii Jennifer Granholm zasygnalizowała, że Stany Zjednoczone chcą uzupełnić strategiczne rezerwy ropy naftowej (SPR) do poziomu sprzed wojny na Ukrainie.

To sprawiło, że ceny ropy osiągnęły dziś rano najwyższy od roku poziom ponad 83 USD za baryłkę.

Arabia Saudyjska utrzyma dostawy do Azji

Co ciekawe, Arabia Saudyjska podobno planuje utrzymać pełne dostawy dla kilku nabywców z Azji Północnej, pomimo niedawnego ogłoszenia OPEC.

W programie CNBC „ Squawk on the Street ” Kilduff powiedział, że jest to prawdopodobne, ponieważ de facto lider krajów produkujących ropę naftową chce wykorzystać powrót Chin do sieci i zwiększenie udziału w rynku w regionie.

„XLE” – Fundusz Energy Select Sector SPDR jest wyższy o prawie 4,0% w porównaniu z początkiem roku w chwili pisania.