EasyJet ustala ceny akcji na duży rajd, jeśli tak się stanie

Branża lotnicza odnotowała silne ożywienie, a wiele firm odnotowało wyższe przychody niż przed pandemią. W rezultacie akcje większości linii lotniczych gwałtownie podskoczyły od minimów spowodowanych pandemią. Cena akcji EasyJet (LON: EZJ) wzrosła do najwyższego poziomu 527 pensów, najwyższego poziomu od maja ubiegłego roku. Podskoczył o ponad 85% w stosunku do minimów z 2022 roku. Fundusz JETS ETF jest o około 24% wyższy od zeszłorocznego minimum.

Biznes EasyJet kwitnie

W marcu napisałem stosunkowo popularny artykuł który porównywał EasyJet i IAG, spółkę macierzystą British Airways. W tym raporcie argumentowałem, że dobry bilans EasyJet i model biznesowy o niskich kosztach sprawiły, że była to lepsza inwestycja.

Opublikowane we wtorek wyniki pokazały, że firma rozwija się dynamicznie. Liczba pasażerów wzrosła o 35% w ciągu sześciu miesięcy do 31 marca. RPS firmy skoczył o 43%, ponieważ jej rentowność biletów wzrosła o 31%. Miał 1600 lotów dziennie w okresie świąt wielkanocnych.

W sumie liczba lotów wzrosła w drugim kwartale do 99 273, podczas gdy współczynnik wykorzystania miejsc skoczył do 88%. W tym samym okresie w 2022 roku firma przewiozła 82 tys. osób i load factor na poziomie 78%. W związku z tym oczekuje się, że przychody w pierwszej połowie roku wyniosą od 2,69 mld GBP do 3,1 mld GBP.

Zasadniczo EasyJet jest jedną z najlepszych spółek lotniczych, w które można inwestować. Ma duży i rosnący udział w rynku w branży. Oczekuje się, że firma odnotuje silny wzrost, ponieważ europejska gospodarka rozwija się w szybszym tempie niż oczekiwano.

Ponadto EasyJet ma mocny bilans po spłacie obligacji w wysokości 500 mln euro. Obecnie ma dług netto w wysokości zaledwie 0,2 miliarda funtów. Ponadto firma posiada nowoczesną, wydajną flotę i rosnące przychody dodatkowe.

Prognoza kursu akcji EasyJet

Wykres EZJ od TradingView

Na wykresie dziennym widzimy, że cena akcji EZJ znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W tym okresie akcje utrzymywały się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących.

Bliższe przyjrzenie się pokazuje, że znajduje się on teraz w ważnym punkcie oporu, w którym nie udało mu się przebić powyżej 13 kwietnia, 7 marca i 26 stycznia. Dlatego ruch powyżej tego poziomu spowoduje pojawienie się kolejnego kluczowego oporu na poziomie 602 pensów. Cena ta była na najwyższym poziomie w kwietniu ubiegłego roku.

Jednak nadal nie możemy wykluczyć dużego wycofania, ponieważ wydaje się, że akcje utworzyły formację potrójnego wierzchołka, której linia dekoltu wynosi 440 pensów.