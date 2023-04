Kurs akcji Loandepot ( NYSE: LDI ) był w fazie silnej wyprzedaży w ciągu ostatnich kilku miesięcy w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi branży kredytów hipotecznych. Akcje spadły z najwyższego poziomu 3 USD w lutym do najniższego poziomu 1,38 USD. Teraz nieco się cofnął i osiągnął poziom 1,80 USD. Wyniki te są zgodne z wynikami innych graczy hipotecznych, takich jak Rocket i Velocity Financial.

Insiderzy agresywnie sprzedają

Jedną z najlepszych strategii handlowych i inwestycyjnych jest przyglądanie się poczynaniom kluczowych osób mających dostęp do informacji wewnętrznych w firmach. Ci wtajemniczeni mają zwykle lepszy wgląd w trajektorię firmy. To wyjaśnia, dlaczego wielu insiderów korporacyjnych ma tendencję do sprzedawania akcji, zanim firma upadnie. Wystarczy zapytać liderów firm takich jak Carvana i Silicon Valley Bank.

Na początku tego tygodnia zauważyłem, że osoby z Atlassian, firmy macierzystej Jira i Trello, pozbywały się swoich akcji. Nie są sami. Kierownictwo Loandepot kontynuowało sprzedaż swoich akcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Dane zebrane przez Barchart pokazują, że insiderzy sprzedali ponad 8,2 miliona akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedali 1,2 miliona akcji. A ta sprzedaż idzie dużo wcześniej. Jednym z najlepiej sprzedających się jest Patrick Flanagan, który w ostatniej rozmowie o zarobkach wyraził optymizm w firmie:

„W 2023 rok weszliśmy w dobrej kondycji finansowej z 921 milionami dolarów namacalnego kapitału własnego, 864 milionami dolarów nieograniczonej gotówki i tym, co uważamy za doskonałe relacje i wsparcie naszych partnerów finansowych, agencji i innych naszych inwestorów”.

Inni znawcy, którzy sprzedali swoje akcje Loandepot, to Dan Binowitz, John Hon Lee i Nicole Carrillo. Dla jasności, sprzedaż poufnych informacji nie zawsze jest złym znakiem, ponieważ często potrzebują funduszy z powodów osobistych. Niepokój pojawia się, gdy od dłuższego czasu żaden insider nie kupił akcji, ponieważ sygnalizuje to, że nie ma zaufania do spółki.

Czy kupowanie akcji Loandepot jest bezpieczne?

Cena akcji Loandepot spadła z powodu słabości rynku nieruchomości w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych. W najnowszym raporcie zysków firma podała, że jej przychody spadły o ponad 75% w czwartym kwartale. Zysk na akcję był gorszy od oczekiwań.

Firma ostrzegła również, że jej biznes będzie miał problemy przez jakiś czas, co tłumaczy potrzebę zwolnień. Niestety, Fed zasugerował, że stopy procentowe pozostaną na podwyższonym poziomie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, aż do wygrania bitwy inflacyjnej.

Ponadto ryzyko recesji jest nadal na podwyższonym poziomie, ponieważ Fed podnosi stopy procentowe w czasie, gdy krzywa dochodowości jest mocno odwrócona. Wszystkie te czynniki, w połączeniu z kryzysem bankowym, oznaczają, że sytuacja gospodarcza może wkrótce ulec pogorszeniu. W większości okresów branża kredytów hipotecznych ma tendencję do pogarszania się podczas recesji. Co więcej, w przypadku osób mających dostęp do informacji poufnych, które sprzedają akcje, trudno jest zalecać kupowanie akcji Loandepot.