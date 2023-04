Jeśli tak się stanie, cena akcji Li Auto może spaść o 20%.

Cena akcji Li Auto (NASDAQ: LI) znalazła się pod presją w ciągu ostatnich kilku dni w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi branży pojazdów elektrycznych (EV). Akcje spadły do najniższego poziomu 22,50 USD, czyli o kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku, który wyniósł 27,52 USD. Pozostaje około 85% powyżej najniższego poziomu w 2022 r., co oznacza, że osiągnął lepsze wyniki niż Nio.

Czy Li Auto to dobra inwestycja?

Li Auto stało się jedną z największych firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi na świecie. Wyceniana na ponad 21 miliardów dolarów firma sprzedaje kilka marek pojazdów, w tym Li L9, Li L8 i Li One. Firma rozpoczęła działalność produkcyjną w 2019 roku i rozpoczęła zwiększanie produkcji.

Najnowszy raport dostaw pojazdów wykazał, że firma dostarczyła w marcu 20 823 pojazdów, czyli więcej niż szacowane 20 tys. Jego sprzedaż wzrosła o 88,7% rok do roku. W rezultacie dostawy firmy wzrosły o 65,8% rok do roku do 52 584 sztuk. Łącznie firma sprzedała ponad 305 tys. samochodów. Prezes firmy powiedział :

„Jesteśmy również bardzo podekscytowani, widząc, że Li Auto zdobyła prawie 20% udziału w rynku SUV-ów w Chinach od 300 000 do 500 000 RMB i stała się marką wybieraną wśród rodzinnych SUV-ów klasy premium”.

Analitycy uważają, że rozwój firmy będzie nadal rósł w ciągu najbliższych kilku lat, ponieważ odsłania kolejne modele. Podczas niedawnego salonu samochodowego w Szanghaju firma poinformowała, że zwiększy liczbę modeli pojazdów do 11, ponieważ chce zdobyć większy udział w rynku.

Analitycy uważają, że Li Auto ma długą drogę do sukcesu. Po pierwsze, roczne przychody firmy skoczyły z ponad 40 mln USD w 2019 r. do ponad 6,56 mld USD w 2022 r. Szacuje się, że firma zarobi 13,5 mld USD w 2023 r. i osiągnie 48 mld USD do 2031 r. Jeśli tak się stanie, Li Auto stanie się jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie.

Prognoza cen akcji Li Auto

Wykres LI od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Li spadła ostatnio z powodu stosunkowo słabych zysków Tesli . Akcje poruszały się nieco poniżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących. Znajduje się również pomiędzy rosnącym kanałem pokazanym na czarno a poziomem 38,2% Fibonacciego Retracement.

Dlatego na razie podejrzewam, że akcje będą nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kolejny kluczowy poziom wsparcia na poziomie 18,04 USD, najniższym punkcie z 27 grudnia. Cena ta jest ~20% poniżej obecnego poziomu. Podział ten zostanie potwierdzony, jeśli akcje spadną poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 22 USD.