Perspektywy cen srebra są mieszane, mimo że Comex wyczerpał się, a światowy PKB się różni

Na Comexie dzieje się coś dziwnego.

Giełda, która tradycyjnie była zdominowana przez nieprzydzielone transakcje, odnotowuje duży odpływ fizycznych metali szlachetnych ze swoich skarbców.

Nieprzydzielone złoto i srebro to inny sposób na powiedzenie, że nie ma fizycznych metali szlachetnych przechowywanych w twoim imieniu.

Zamiast tego klient jest zainteresowany kontraktem, który reprezentuje metal, którego nigdy nie może fizycznie wycofać.

Są to zasadniczo instrumenty pochodne, które mają na celu śledzenie ceny bazowej towaru, a podmiot emitujący może nie mieć wymaganego metalu w depozycie.

Dzieje się tak dlatego, że gdy inwestorzy zajmują pozycję w tych kontraktach, wykonują strategię generowania zysków lub wykorzystują ją do celów pokrycia krótkich pozycji bez fizycznej wymiany metalu z rąk do rąk.

Zainteresowani czytelnicy mogą przeczytać więcej o podstawowej dychotomii w tym artykule.

Comex srebrny odsączony

Wydaje się jednak, że podejście inwestorów do metali fizycznych szybko odchodzi od tego systemu opartego na papierze.

Raport pokazuje, że w roku poprzedzającym 17 marca uczestnicy giełdy przyjęli dostawę 17,3% fizycznego srebra dostępnego na Comex zamiast utrzymywać je jako kontrakty zbywalne.

Jest to niezwykłe odwrócenie, które wynika z memorandum podpisanego między London Bullion Markets Association (LBMA) a London Platinum and Palladium Market (LPPM) w 2013 r.,

Inwestorzy nabywają udziały w metalach, chociaż w większości sytuacji fizyczna dostawa nie nastąpi, a w 95% transakcji handel metalami nieprzydzielonymi będzie

podjęte… 95% transakcji dotyczy nieprzydzielonego metalu: dlatego, ponieważ są one traktowane jako usługi, lokalizacja metalu bazowego jest

nie dotyczy… Jednak w przypadku metalu niealokowanego (ok. 95% całości) nie ma faktycznej opłaty za przechowywanie, ponieważ metal należy do banku.

Staje się to jeszcze bardziej wyjątkowe, gdy weźmie się pod uwagę marże.

Aby rozpocząć transakcję, inwestorzy, którzy chcą zainteresować się pakietem 1000 kontraktów, musieliby wpłacić tylko część, powiedzmy 10-15% całkowitej wartości metalu.

Dokonując tak masowych wypłat, rynki zasadniczo argumentują, że fizyczne srebro jest trwalszym źródłem bogactwa w porównaniu z kontraktami papierowymi, i są skłonne dokonać płatności w wysokości około 7 do 10 razy większej, aby zabezpieczyć prawdziwą rzecz.

Jest to zgodne z rosnącym od ponad roku popytem banków centralnych na metale szlachetne.

Biorąc pod uwagę tę aktywność, popularny substack GoldFix oczekuje, że

Szykuje się ogromne tornado cenowe dla metali szlachetnych.

Fizyczna nierównowaga gra drugie skrzypce

Kupowanie srebra gwałtownie wzrosło w zeszłym roku, a badanie World Silver Survey 2023 przeprowadzone przez Silver Institute szacuje wzrost o 22% w fizycznych zakupach inwestycyjnych i o 5% w popycie na aplikacje przemysłowe.

Wszystkie główne kategorie osiągnęły rekordowe poziomy w 2022 r., co zaowocowało łącznym zakupem 1,242 miliarda uncji, prawie dwie piąte powyżej poziomu z 2020 r.

Zastosowania obejmowały segmenty fotowoltaiki i elektryfikacji, producentów samochodów, technologię sieci 5G oraz przemysł budowlany.

Popyt na biżuterię i wyroby ze srebra był stymulowany przez rynek indyjski po niższych cenach, poprawie zatrudnienia, uwolnieniu stłumionego popytu i dywersyfikacji z dala od holdingów finansowych.

Jednak ceny Comex pozostawały w dużej mierze związane z przedziałami, przynajmniej do czwartego kwartału 2022 r., kiedy to rynki debatowały, czy planowana jest pauza ze strony Fed, po czym gwałtownie spadły w pierwszym kwartale 2023 r.

Wynika to z samej skali rynku papierowych instrumentów pochodnych, który podąża za dużym popytem inwestorów na finansowe papiery wartościowe i przyćmiewa dominujące fizyczne fundamenty.

W przeciwieństwie do popytu detalicznego, który znalazł siłę napędową utrzymującej się inflacji, wysokie stopy procentowe powstrzymywały popyt instytucjonalny, co doprowadziło do niedźwiedziego obrazu Comex.

Luka podażowa i deficyty strukturalne

Pomimo rosnącego popytu na metal szlachetny, podaż skurczyła się w zeszłym roku, spadając o 5,2 miliona uncji na całym świecie, co spowodowało drugi rok z rzędu deficytów srebra.

Source: Metal Focus, Bloomberg

Produkcja górnicza borykała się z trudnościami z powodu niższych uzysków produktów ubocznych w kopalniach ołowiu i cynku w Chinach, podczas gdy wydobycie peruwiańskie gwałtownie spadło z powodu spadających gatunków metali, zawieszeń pracy i zakłóceń społecznych, które znacząco przyczyniły się do rekordowego niedoboru 237,7 mln uncji na rynku.

Według Silver Institute, łącząc duże deficyty z lat 2021 i 2022,

…z nawiązką zrównoważyły skumulowane nadwyżki z poprzednich 11 lat.

Chociaż Instytut spodziewa się, że ta nierównowaga zmniejszy się do 142,1 mln uncji w 2023 r., nadal będzie to równoznaczne z połową światowego wydobycia.

Jednak jest mało prawdopodobne, aby wpływ fizycznej dywergencji na cenę miał znaczący wpływ na bycze nastroje w krótkim okresie, z wyjątkiem być może dodatkowych zakupów fizycznych.

Citi czyta

W ciągu ostatnich kilku tygodni ceny spot srebra zaczęły reagować, wykazując pewną dynamikę wzrostową, prawdopodobnie w następstwie oczekiwań na słabszego dolara i możliwości zaprzestania podwyżek stóp przez Fed.

Source: KITCO

Maximillian J. Layton, dyrektor zarządzający, szef działu badań towarowych na region EMEA w Citi, jest optymistycznie nastawiony do srebra, co skutkuje rewizją w górę trzymiesięcznych prognoz banku o 4 do 28 dolarów, a prognoz sześciomiesięcznych o 2 do 30 dolarów.

Jego główna teza opiera się na rozbieżnościach we wzroście gospodarczym krajów rozwiniętych i rynków wschodzących.

MFW oczekuje, że gospodarki rozwinięte odnotują „wyraźne spowolnienie wzrostu” do 1,3% w 2023 r., podczas gdy gospodarki wschodzące mają wzrosnąć o 3,9%.

Oczekuje się, że w następnym roku różnica ta zwiększy się odpowiednio do 1,4% i 4,2%.

Zespół Citi określił taką dynamikę wzrostu jako zgodną z poprzednimi srebrnymi hossami w latach 2007-08, 2010-2011 i latem 2020 roku.

Na przykład od sierpnia 2010 r. ceny wzrosły o 30 USD za uncję w ciągu sześciu miesięcy, podczas gdy w 2020 r. wzrosły one o 10 USD za uncję w ciągu kilku tygodni.

Ponownie, tak gwałtowne wzrosty są częściowo spowodowane niewielkimi rozmiarami międzynarodowego rynku srebra, który jest podatny na dużą zmienność, ale może również obserwować znacznie ostrzejsze wybicia.

Wyższy wzrost na rynkach wschodzących może sugerować wyższy popyt przemysłowy, jak również wymuszenie już silnego popytu detalicznego, podczas gdy słabszy wzrost na rynkach rozwiniętych może spowodować większy popyt na metale szlachetne ze strony instytucji, zwłaszcza przy niższych stopach procentowych.

Słabość dolara

Zespół Citi spodziewa się, że dolar będzie nadal słabł w stosunku do innych walut, przy spadku DXY o prawie 2% YTD.

Siła dolara jest bezpośrednio skorelowana z wyższymi stopami procentowymi wynikającymi z napływu kapitału, ponieważ międzynarodowi inwestorzy poszukują lepszych zwrotów z globalnych aktywów denominowanych w walutach rezerwowych.

Jednak 3 maja może oznaczać ostateczną podwyżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej, ponieważ warunki finansowe się zacieśniają, pułap zadłużenia jest wysoki, ponownie pojawiają się napięcia w regionalnym sektorze bankowym, nastroje w biznesie nadal się pogarszają, a sektor mieszkaniowy wykazuje oznaki osłabienia.

Zainteresowani czytelnicy mogą dowiedzieć się więcej o perspektywach dla kluczowych banków centralnych w tym artykule.

Niższy dolar wspierałby międzynarodową cenę srebra, która jest wyceniana w tej walucie.

Innym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wzrost zobowiązań krajowych, który popycha narrację de-dolaryzacyjną, która, jeśli się powiedzie, może znacznie osłabić popyt na dolara.

Najnowsze osiągnięcia w tym zakresie są dostępne w tym artykule.

Nie wiadomo jeszcze, jak skutecznie i jak szybko takie inicjatywy staną się realnymi alternatywami monetarnymi.

Jednak pewność banków centralnych w dokonywaniu zakupów metali szlachetnych zamiast samoubezpieczenia poprzez wymianę walut jest sygnałem, że ta wysoce wyrafinowana klasa graczy rynkowych woli przynajmniej zabezpieczyć się przed możliwym spadkiem dolara.

Popyt na ETF-y

Analitycy Citi zauważyli również,

Kupowanie ETF wydaje się silnie ujemnie skorelowane z realnymi stopami procentowymi w USA… (popyt na metale szlachetne może) wzrosnąć w 2023 r.

Ponieważ metale szlachetne nie generują regularnych dochodów, zwykle słabo konkurują z oprocentowanymi aktywami.

Wraz ze wzrostem realnych stóp procentowych stają się one mniej uprzywilejowane.

Jeśli stopa Feds Funds zacznie spadać, być może jeszcze w tym roku, popyt na srebrne ETF może znacznie wzrosnąć, a Citi zauważy, że wcześniejsze hossy odnotowały wzrost popytu na produkty futures od 2 do 4 razy w stosunku do obecnego poziomu.

Mieszane poglądy i możliwości fizyczne

Grupa Citi spodziewa się, że cena srebra może wzrosnąć o ponad 10%, a nawet wzrosnąć do 34 USD za uncję w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy.

Ryzyko dla tej perspektywy zmaterializowałoby się, gdyby Fed zdołał kontynuować podwyżki stóp procentowych pomimo niestabilności finansowej, co prawdopodobnie zaszkodziłoby zarówno popytowi instytucjonalnemu, jak i przemysłowemu.

Wręcz przeciwnie, jeśli stopy procentowe będą nadal utrzymywały się na wysokim poziomie w warunkach wysokiej inflacji, może to ucierpieć zarówno na popycie instytucjonalnym, jak i przemysłowym.

W związku z tym analitycy z Silver Institute mają znacznie bardziej stonowany pogląd i biorą pod uwagę spadek ceny nawet do 18 USD przed końcem roku.

Ostry rozłam w poglądach jest demonstracją władzy, jaką Fed wciąż sprawuje nad prawie każdym finansjalizowanym rynkiem.

W tym momencie rynek instrumentów pochodnych jest nadal odpowiedzialny za ustalanie cen, pomimo obrazu popytu i podaży.

Jednak ogromne wycofanie fizycznego metalu z giełd papierowych może utorować drogę cenie srebra, która jest bardziej zależna od fizycznego obrazu.

Dla inwestorów, którzy są zainteresowani zbadaniem bezpieczeństwa rynków fizycznych w przeciwieństwie do produktów papierowych, wyższe kursy na dłużej mogą okazać się okazją do zakupów.