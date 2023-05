Cena srebra znalazła się pod zwiększoną presją po stosunkowo słabych danych o wzroście przemysłu w Chinach. Po wzroście do najwyższego poziomu 26,12 USD 5 maja, para XAG/USD spadła do 24 USD, najniższego poziomu od 4 kwietnia tego roku. Z drugiej strony, stosunek złota do srebra wzrósł do 84 USD, najwyższego poziomu od 30 marca.

Stosunek złota do srebra skacze

Największa srebrna wiadomość we wtorek relatywnie słabe wyniki chińskiego sektora produkcji przemysłowej. Według agencji statystycznej produkcja przemysłowa Chin wzrosła w kwietniu o 5,6% rok do roku. Analitycy spodziewali się, że liczba ta wyniesie 10,9%.

Chociaż 5,6% niekoniecznie jest złą stopą wzrostu, było to duże rozczarowanie, ponieważ w tym samym miesiącu w 2022 r. kraj był zablokowany. Produkcja wzrosła zaledwie o 3,6% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Na srebro zwykle wpływają wyniki gospodarcze kluczowych krajów ze względu na jego rolę jako metalu przemysłowego. Służy do produkcji między innymi naczyń kuchennych, luster i paneli słonecznych.

Srebro również spadło z powodu zachowania indeksu dolara amerykańskiego (DXY). Indeks dolara skoczył do najwyższego poziomu 102,25 USD w zeszłym tygodniu, kiedy nastąpił wielki powrót. Pozostaje blisko rocznego minimum na poziomie 100 USD.

Srebro ma odwrotną zależność od dolara amerykańskiego, ponieważ zwykle wpływa na nie polityka pieniężna Rezerwy Federalnej. To samo dotyczy złota, które jest zwykle postrzegane jako alternatywa dla dolara amerykańskiego.

Tymczasem stosunek złota do srebra skoczył do najwyższego poziomu od 30 marca. Stało się tak nawet wtedy, gdy cena złota cofnęła się z rekordowego poziomu 2081 USD do obecnych 2016 USD.

Prognoza cen srebra

Srebrny wykres TradingView

Srebro w ciągu ostatnich kilku dni przeszło niedźwiedzie wybicie. Udało mu się zejść poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 24,45 USD, najniższego punktu z 25 kwietnia. Cena ta była również dekoltem formacji podwójnego szczytu na poziomie 26,08 USD, która utworzyła się 14 kwietnia i 5 maja. Spadła również poniżej 23,6%. Poziom zniesienia Fibonacciego.

Cena srebra również spadła poniżej 25-dniowej i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Utworzył również niedźwiedzi wzór proporczyka. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że srebro będzie miało niedźwiedzie wybicie, ponieważ sprzedający celują w kolejne kluczowe wsparcie na poziomie 23 USD. Ruch powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 24,45 USD unieważni niedźwiedzi pogląd.