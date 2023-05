Przesuń się nad LVMH: cena akcji Hermesa go zabija

Kurs akcji LVMH znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ostatniej dekadzie, pomagając firmie zająć 11. miejsce pod względem wielkości na świecie. To największa firma w Europie. Akcje wzrosły o ponad 50% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jednak pod powierzchnią Hermes osiąga lepsze wyniki niż LVMH i inne firmy produkujące towary luksusowe, takie jak Kering i Richemont. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o ponad 80%. Hermes jest 40. największą firmą na świecie z kapitalizacją rynkową przekraczającą 221 miliardów dolarów. Poniższy wykres pokazuje, że akcje Hermes osiągały lepsze wyniki niż LVMH w ciągu ostatnich 5 lat.

Rozwój Hermesa trwa

Hermes i LVMH to dwie największe firmy produkujące towary luksusowe na świecie. Główna różnica polega na tym, że LVMH jest szerszy i obejmuje ponad 70 firm. LVMH działa między innymi w branżach takich jak luksusowy przemysł stoczniowy, zegarki, odzież oraz wina i napoje spirytusowe.

Z drugiej strony Hermes ma mniej marek w swoim ekosystemie. Najnowsze wyniki pokazały, że większość jego działalności ma się dobrze. Przychody z odzieży gotowej do noszenia i akcesoriów wzrosły w pierwszym kwartale o 34%. Następnie przychody z jedwabiu i tekstyliów wzrosły o 20%, a przychody z zegarków wzrosły o 25%.

Ponadto przychody z perfum i kosmetyków wzrosły o 7%, podczas gdy inne linie biznesowe Hermes wzrosły o 28%. Pod względem geograficznym Japonia była najlepszym regionem, ponieważ jej przychody wzrosły o 26%. Następnie 23% w Azji, Francji i obu Amerykach, gdzie przychody spadły o 19% i 21%.

Analitycy spodziewają się, że spółka poradzi sobie w tym roku, w czym pomagają Chiny, największy odbiorca dóbr luksusowych. Wciąż jednak istnieją obawy, czy obecna wycena Hermesa wspiera jego wzrost. Dane zebrane przez Investing pokazują, że Hermes ma wielokrotność PE wynoszącą 61 w porównaniu do 31 LVMH.

Prognoza kursu akcji Hermesa

Wykres Hermes od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Hermes znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym i obecnie znajduje się w kluczowym punkcie oporu na poziomie 2000 EUR. Akcje znajdują się powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 1 766 €, najwyższego punktu 3 lutego.

Pozostają powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących. Istnieją również oznaki, że trend zwyżkowy zanika na poziomie oporu na poziomie 2000 EUR. W związku z tym w nadchodzących dniach akcje będą się cofać, ponieważ kupujący celują w kluczowe wsparcie na poziomie 1900 EUR. Jednak zwyżkowy trend będzie trwał tak długo, jak długo cena będzie przekraczać 50-dniową średnią ruchomą.