Cena kukurydzy przekracza „punkt bez powrotu” po transakcji zbożowej z Rosją

May 18, 2023

Ceny kukurydzy spadły do najniższego poziomu od grudnia 2021 r., po tym jak Rosja zgodziła się przedłużyć umowę na zboże. Dane TradingView pokazują, że cena kukurydzy spadła do najniższego poziomu 5,72 USD, kontynuując tegoroczne słabe wyniki. Podobnie uważnie obserwowany Teucrium Corn Fund (CORN) spadł do najniższego poziomu 22,20 USD, czyli o około 27% poniżej najwyższego poziomu w 2022 roku.

Rosja przedłuża umowę zbożową z Ukrainą

Jedna z największych wiadomości towarowych w tym tygodniu Rosja podjęła decyzję o przedłużeniu umowy zbożowej z Ukrainą nad Morzem Czarnym o kolejne dwa miesiące. Ogłoszenie oznacza teraz, że Ukraina będzie mogła wysyłać towary przez Morze Czarne.

Ukraina i Rosja to jedne z najważniejszych krajów w przemyśle zbożowym. Dane pokazują, że Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie. Rosja jest siódma.

Dlatego analitycy uważają, że w tym roku świat będzie dobrze zaopatrzony w kukurydzę. Tak jak pisałem w swoim artykule na pszenicę , rozszerzenie umowy eksportowej zboża leży w interesie Rosji, która posiada ogromne ilości tego zboża w zapasach.

Ponadto oczekuje się, że wiele krajów uprawiających kukurydzę będzie miało w tym roku mieszane zbiory ze względu na sytuację pogodową. Argentyna, której waluta spada, oczekuje się, że plony będą niższe z powodu upałów w marcu. To samo dotyczy Europy, Serbii i Urugwaju. Z drugiej strony oczekuje się, że Rosja będzie miała w tym roku wyższe plony. Raport WASDE mówi :

„Zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy są niższe, głównie ze względu na spadki na Ukrainie, w UE, Meksyku i Serbii, które są częściowo kompensowane przez wzrosty w Rosji i Brazylii. Globalne zapasy końcowe kukurydzy, wynoszące 295,3 miliona ton, spadły o 1,1 miliona w porównaniu z poprzednim miesiącem”.

Prognoza cen kukurydzy

W ciągu ostatnich kilku miesięcy kukurydza przeżywała silną wyprzedaż. A w środę udało mu się zejść poniżej 5,8 USD, co uważam za punkt bez powrotu. Była to najniższa huśtawka w czerwcu 2022 roku.

Kukurydza również spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy Awesome Oscillator przesunął się poniżej punktu neutralnego. Indeks siły względnej (RSI) zbliżył się do poziomu wyprzedania.

Dlatego ścieżka najmniejszego oporu dla kukurydzy jest niższa, a następny poziom do obserwowania to 5 USD, czyli ~12% poniżej obecnego poziomu. Później nie można wykluczyć ruchu do 4,5 USD.