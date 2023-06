Prognoza cen akcji Chijet: ucz się od Mullena i unikaj CJET

Kurs akcji Chijet (NASDAQ: CJET) radził sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku dni po połączeniu firmy z Jupiter Wellness. Akcje wzrosły w poniedziałek o ponad 50% i osiągnęły najwyższy w historii poziom 8,36 USD. Jest to stosunkowo mały pojazd elektryczny firma z kapitalizacją rynkową wynoszącą zaledwie 50 milionów dolarów.

Akcje CJET nie są warte twojego czasu

Największym rynkiem dla pojazdów elektrycznych są Chiny. W rezultacie kraj ma najwięcej producentów pojazdów elektrycznych, z ponad 90 firmami w branży. Niektóre firmy, takie jak BYD, Li Auto, Xpeng i Nio już budują i sprzedają tysiące pojazdów co kwartał.

Jednocześnie pojawiają się oznaki spowolnienia w branży. Tak jak pisałem tutaj w zeszłym tygodniu firmy takie jak Xpeng i Nio dostarczyły mniej samochodów niż oczekiwano w maju. Większość chińskich zapasów pojazdów elektrycznych również spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych branż, większość firm w chińskim sektorze pojazdów elektrycznych tego nie zrobi. Jeden z tych, co do których jestem pesymistą, to Chijet, który niedawno wszedł na giełdę w USA. Firma jest w fazie pre-revenue i buduje samochód znany jako FB77, który spodziewa się wprowadzić na rynek w ciągu najbliższych kilku lat. Buduje również R9, hybrydowy SUV (SUV) i inne firmy.

Historia pokazuje, że wiele firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi, które nie osiągają jeszcze przychodów, boryka się z problemami, ponieważ koszty badań i rozwoju oraz produkcji są znacznie wysokie. Właśnie opublikowałem artykuły na temat Mullen Automotive i Canoo, o których możesz przeczytać tutaj i tutaj .

Firmy te pokazują, że budowa pojazdu elektrycznego wymaga milionów, a nawet miliardów dolarów. Nie wierzę, że Chijet ma takie fundusze. Co gorsza, firma prowadzi działalność w Chinach, kraju, w którym samochody elektryczne są coraz bardziej zatłoczone.

Prognoza cen akcji Chijet

Cena akcji Chijet wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku dni. Te wyniki są głównie zasługą partnerstwa firmy z FAW, jedną z największych chińskich firm motoryzacyjnych.

Jednak roszczenia firmy są nadal trudne do uzasadnienia, ponieważ nie złożyła ona jeszcze żadnych dokumentów w SEC. To sprawia, że obecnie jest to wysoce ryzykowna firma do inwestowania. Wierzę również, że firma będzie musiała stawić czoła tym samym wyzwaniom, co inne startupy EV, w tym Rivian i Lucid Motors przeszły. Dlatego podejrzewam, że akcje spadną poniżej 5 USD, gdy tylko dynamika notowań osłabnie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI