Cena akcji ICICI uformowała ryzykowny wzór: unikaj, dopóki to się nie stanie

Cena akcji ICICI Bank poruszała się w bok w ciągu ostatnich kilku dni i oscyluje blisko swojego rekordowego poziomu 958 INR. Cena akcji wynosiła 937 ₹, czyli kilka punktów poniżej rekordowego poziomu 958 ₹. W sumie akcje wzrosły w tym roku o 17% i o około 50% od najniższego punktu w 2022 r.

Decyzja o stopie procentowej RBI

ICICI i inne indyjskie banki radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wspomagane przez odradzającą się gospodarkę. Najnowsze wyniki pokazały, że zysk operacyjny firmy wzrósł w pierwszym kwartale o 36,4% do 13 866 crore. Jej podstawowy zysk operacyjny wzrósł o 34,7%, podczas gdy zysk po opodatkowaniu wzrósł o 30%.

Zyski spółki skoczyły, do czego przyczyniły się wyższe portfele kredytów krajowych i wyższe stopy procentowe. Podobnie jak inne banki centralne, RBI podnosi stopy procentowe. Stopa procentowa skoczyła z niskiego poziomu pandemii wynoszącego 4,0% do wysokiego poziomu 6,50%.

Banki zwykle zarabiają więcej pieniędzy, gdy stopy procentowe rosną, ponieważ zwykle dostosowują swoje pożyczki osobiste i komercyjne. Oczekuje się, że RBI opuści stopy w czwartek, biorąc pod uwagę, że inflacja ostatnio spadła.

ICICI i inne indyjskie banki również radziły sobie dobrze, ponieważ nie zostały dotknięte niedawnymupadkiem Credit Suisse i Silicon Valley Bank (SVB). Po pierwsze, mają wyższe wymogi kapitałowe, przy czym ICICI ma współczynnik kapitału Tier-1 w wysokości 17,60%. Większość dużych banków w świecie zachodnim ma wskaźnik poniżej 14%.

Analitycy są również optymistycznie nastawieni do ceny akcji ICICI. We wtorkowym oświadczeniu analitycy z Jefferies stwierdzili, że firma jest optymistycznie nastawiona. Powołał się na swoją zdolność do zwiększania zysków, lepszą jakość aktywów i zdolność do zapewniania wyższego zwrotu z kapitału.

Prognoza kursu akcji ICICI

Wykres ICICI od TradingView

Cena akcji ICICI znajdowała się w trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ostatnio akcje poruszały się w bok, ponieważ znajdują się poniżej kluczowego punktu oporu na poziomie 958,05 ₹, najwyższego w historii. Akcje przekroczyły 25-dniową i 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA).

Tworzy wzór z podwójnym topem i dekoltem za 797 INR. W analizie działań cenowych ten wzorzec jest zwykle znakiem niedźwiedzia. Dlatego byki muszą przekroczyć ten opór na poziomie 958 ₹, aby trend wzrostowy był kontynuowany. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 1000 INR. Wcześniej pojawiają się oznaki, że akcje mogą spadać w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI