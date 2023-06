Analiza cen kukurydzy w związku ze spadkiem produkcji w Argentynie

Cena kukurydzy odbiła się w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ inwestorzy zareagowali na najnowszy raport WASDE i niedawne zawalenie się tamy na Ukrainie. Cena wynosiła 6,20 USD, kilka punktów powyżej najniższego poziomu od początku roku, który wynosił 5,62 USD.

Raport WASDE

Kukurydza i inne towary rolne zwyżkowały w tym miesiącu po poważnym zawaleniu się tamy na Ukrainie, jednym z wiodących producentów na świecie. Upadek ten miał dwie główne konsekwencje. Po pierwsze, załamanie oznacza, że wojna na Ukrainie może trwać dłużej.

Po drugie, oznacza to również, że obie strony mogą anulować niedawno podpisaną umowę zbożową. Umowa umożliwia Ukrainie eksport zboża przez Morze Czarne. To ważne, ponieważ Ukraina jest trzecim co do wielkości eksporterem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Argentynie.

Cena kukurydzy również wzrosła, gdy załamała się gospodarka Argentyny. Jak pisałem w tym artykule , argentyńskie peso stało się bezwartościowe wraz ze wzrostem inflacji. Aby obniżyć obecną inflację, rząd zaplanował nawet import zboża z krajów takich jak Brazylia.

Inne ważne wiadomości dotyczące kukurydzy pojawił się w zeszłym tygodniu, kiedy Departament Rolnictwa USA (USDA) opublikował raport WASDE. Jest to ważny raport, który bada dynamikę podaży i popytu na kluczowe towary.

Z raportu WASDE wynika, że produkcja kukurydzy ma być w tym roku wyższa o około 3,8 mln ton. W sumie świat wyprodukuje w tym roku ponad 1,5 miliarda ton kukurydzy, przy czym większość tego wzrostu będzie pochodzić z Ukrainy i Brazylii. Jak wspomniano, produkcja w Argentynie ma spaść w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=Tq_j-0vdJtk

Oczekuje się również, że w tym roku kilka krajów odnotuje wyższą produkcję kukurydzy. Na przykład raport opublikowany w marcu pokazał, że Kenia wyprodukuje w tym roku około 3,2 miliona ton kukurydzy, w porównaniu z 2,9 milionami z ubiegłego roku.

Prognoza cen kukurydzy

Wykres kukurydziany od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że ceny kukurydzy w ciągu ostatnich kilku dni znajdowały się w trendzie wzrostowym. Przesunął się powyżej ważnego punktu oporu na poziomie 5,8258 USD, najniższego punktu z 22 lipca. Cena przesunęła się powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Przesunął się również powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 6,085 USD, najniższego punktu z 10 marca.

Indeks względnej siły (RSI) przesunął się powyżej neutralnego punktu 50. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że cena kukurydzy powróci do trendu spadkowego, ponieważ sprzedający celują w kolejny poziom wsparcia na poziomie 5,8258 USD. Ruch powyżej punktu oporu na poziomie 6,75 USD (18 kwietnia 2023 r.) unieważni niedźwiedzi pogląd.