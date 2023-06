Cena akcji Rolls-Royce’a ma 50,5% wzrost w postaci rzadkich formacji

Cena akcji Rolls-Royce’a (LON: RR) poruszała się w trendzie bocznym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Akcje były sprzedawane po 150 pensów w poniedziałek przed pracowitym tygodniem w branży lotniczej, ponieważ rozpoczyna się pokaz lotniczy w Paryżu. Cena ta jest o kilka punktów niższa od najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 159,90 pensów.

Zamówienia na paryskie pokazy lotnicze

Największą lotniczą historią tego tygodnia będzie Paris Air Show. To duże wydarzenie skupiające największych graczy branży lotniczej. Jest to ważne wydarzenie, podczas którego linie lotnicze i producenci ogłaszają ważne wydarzenia.

W tym tygodniu spodziewanych jest kilka ogłoszeń. Na przykład, według WION, wiodąca indyjska firma Indigo planuje złożyć rekordowe zamówienie na 500 samolotów u Airbusa, największego producenta samolotów w Europie.

Ogłoszenie nastąpi kilka miesięcy po tym, jak Air India ogłosiło gigantyczne zamówienie 470 od Boeinga i Airbusa. Dwie największe linie lotnicze Arabii Saudyjskiej zamówiły w ubiegłym roku 121 samolotów, podczas gdy United Airlines zamówiły ponad 100 samolotów Boeing 787.

Pokaz lotniczy w Paryżu jest ważną częścią firm takich jak Rolls-Royce Holdings ze względu na potencjalne zamówienia, które mogą nadejść. Najnowsze wyniki pokazały, że firma ma zaległości o wartości ponad 8,5 miliarda funtów. Spodziewa się dostarczyć od 400 do 500 silników, więcej niż 355 dostarczonych w zeszłym roku.

Rolls-Royce Holdings uważa, że zysk operacyjny tego roku wyniesie od 0,8 miliarda funtów do 1 miliarda funtów w tym roku. Będzie to poprawa w porównaniu z 652 milionami funtów zarobionymi w 2022 roku. Oczekuje się, że jego wolne przepływy pieniężne skoczą z 505 milionów funtów do od 0,6 do 0,8 miliarda funtów.

Analitycy uważają, że cena akcji Rolls-Royce’a jest niedoszacowana. Ci w Barclays i UBS uważają, że akcje wzrosną do 156 pensów i 200 pensów. Jednocześnie kalkulacja DCF pokazuje, że wartość godziwa akcji wynosi 305 pensów, co oznacza, że ma ona 50,5% wzrost.

Prognoza cen akcji Rolls-Royce’a

Wykres giełdowy RR autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji RR znajdowała się w fazie konsolidacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Utworzył wzór kubka i uchwytu, co jest oznaką zwyżkowej kontynuacji. Kolba tworzy teraz sekcję uchwytu tego wzoru.

Przesunął się nieco powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że akcje ostatecznie wybiją zwyżkę, ponieważ kupujący celują w następny punkt oporu na poziomie 200 pensów, jak napisałem tutaj .