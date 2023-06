Cena akcji Royal Mail rośnie: 3 powody, dla których należy unikać akcji IDS

Kurs akcji IDS (LON: IDS) odnotował ostrożny powrót w ciągu ostatnich kilku tygodni. Akcje spółki macierzystej Royal Mail podskoczyły do najwyższego poziomu 220 pensów, najwyższego poziomu od 19 maja. Akcje wzrosły o ponad 14,7% od najniższego poziomu z maja br. Oto niektóre z głównych powodów, dla których należy unikać akcji Royal Mail.

Spadek dynamiki przychodów

Najbardziej podstawowym powodem, dla którego inwestorzy powinni unikać akcji Royal Mail, jest to, że jej przychody i rentowność gwałtownie spadły w ciągu ostatnich kilku lat. Najnowsze raporty pokazały, że przychody firmy spadły o 12,8% w ciągu dziewięciu miesięcy do grudnia 2022 r. W swoim oświadczeniu firma powołała się na ogólny strukturalny spadek sprzedaży listowej i detalicznej.

Jej całkowite przychody spadły o 6,1%, podczas gdy przychody z przesyłek spadły o ponad 17%. Niestety firma uważa, że jej warunki biznesowe nie poprawią się w tym roku. Firma uważa, że jej strata operacyjna wyniesie od 350 do 450 mln GBP.

Dlatego, chociaż firma osiągnęła porozumienie ze swoimi pracownikami, trudno jest zobaczyć, jak Royal Mail powróci do wzrostu.

Napięty bilans

Innym głównym powodem unikania akcji Royal Mail jest bilans firmy. Z danych wynika, że zadłużenie firmy wzrosło w ciągu ostatnich trzech lat. Jej całkowite zadłużenie w marcu tego roku wyniosło ponad 2,97 miliarda dolarów, w porównaniu z poprzednimi 2,90 miliarda dolarów. Przed pandemią Covid-19 miał 0,7 miliarda dolarów długu.

Dlatego przy rosnących stopach procentowych w Wielkiej Brytanii istnieje prawdopodobieństwo, że firma będzie wydawać więcej pieniędzy na spłatę odsetek. To z kolei oznaczać będzie znaczne straty i kompresję marży.

Nieefektywność IDS

Tymczasem powinieneś unikać IDS ze względu na jego nieefektywność. Po pierwsze, podobnie jak amerykański USPS, firma jest prawnie upoważniona do dostarczania listów na terenie całego kraju. Chociaż jest to korzystne dla klientów, jest to kosztowne dla Royal Mail, ponieważ dostarcza listy do niektórych wysoce nierentownych miejsc.

Jednocześnie, jak już tutaj pisałem , uważam, że IDS ma bardzo dużo personelu. Firma zatrudnia ponad 130 000 pracowników i wygenerowała ponad 12 miliardów funtów przychodów w 2022 roku. Oznacza to, że IDS zarabia około 92 307 funtów na pracownika.

Natomiast Deutsche Post generuje około 182 tys. USD na pracownika. UPS i Fedex, które są większymi firmami niż Royal Mail, zarabiają 184 000 USD i 484 000 USD na pracownika. Dlatego, aby IDS zaczął przynosić zyski, musi ciąć koszty, co nie jest łatwe ze względu na siłę związku.

Istnieją inne powody, dla których należy unikać akcji IDS. Na przykład firma stoi w obliczu silnej konkurencji ze strony takich firm, jak między innymi Yodel, Hermes i Fedex.

