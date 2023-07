Prognoza cen kukurydzy: Zbiory w USA rosną wraz ze skokami areału

Cena kukurydzy mocno spadła, ponieważ trwały obawy o podaż. Po wzroście do 6,83 USD w czerwcu, ceny kukurydzy spadły do najniższego poziomu 5,20 USD, najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Spadek ten oznacza, że kukurydza i ETF kukurydzy Teucrium (CORN) spadły w tym roku o ponad 15%.

Solidne dostawy kukurydzy

Copy link to section

Ceny kukurydzy spadły, ponieważ inwestorzy przygotowują się na większe dostawy kukurydzy w tym roku, czemu sprzyjała sprzyjająca pogoda w kluczowych krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Brazylia.

Raport Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zwiększył oczekiwany areał kukurydzy w tym roku. Departament spodziewa się, że areał kukurydzy wyniesie 94,1 miliona, co oznacza wzrost o 2 miliony akrów w stosunku do poprzednich szacunków. Jeśli pogoda się utrzyma, oznacza to, że zbiory w kraju będą najwyższe od ostatnich lat.

Oczekuje się, że Ukraina, główny kraj rolniczy, również odnotuje w tym roku wyższą produkcję. Podczas gdy wojna na Ukrainie trwa, wczesne dane pokazują, że wielu rolników w kraju zasadziło w tym roku.

W Brazylii również panuje sprzyjająca pogoda, co może prowadzić do większej produkcji. Jedynym dużym laggardem jest Argentyna, jeden z największych krajów rolniczych na świecie. Argentyna przechodzi poważny kryzys gospodarczy, który doprowadził jej walutę do rekordowo niskiego poziomu.

Kluczowym zagrożeniem dla kukurydzy jest zjawisko pogodowe El Nino. W notatce z tego tygodnia ONZ potwierdziło, że El Nino już się rozpoczęło. El Nino to zjawisko pogodowe, które prowadzi do znacznie większych opadów w niektórych miejscach i suchej pogody w innych miejscach.

Prognoza cen kukurydzy

Copy link to section

Wykres kukurydziany od TradingView

Przechodząc do wykresu dziennego, widzimy, że ceny kukurydzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowały się w silnym trendzie spadkowym. Ostatnio przekroczył kilka ważnych poziomów, w tym 5,81 USD (najniższy poziom z lipca 2022 r.) i 5,6324 USD (najniższy poziom z 18 maja).

Kukurydza przesunęła się poniżej wszystkich średnich kroczących, a dolna część kanału spadkowego jest pokazana na czarno. Dlatego na tym etapie ceny prawdopodobnie pozostaną pod presją przez jakiś czas. Więcej spadków zostanie potwierdzonych, jeśli cena spadnie poniżej październikowego minimum na poziomie 5,1923 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.