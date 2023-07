Amazon widzi wielką przyszłość w AI: co to oznacza dla AltSignals ($ASI)

Dave Limp – starszy wiceprezes ds. urządzeń i usług w Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) spodziewa się robota w każdym gospodarstwie domowym za kilka lat.

Amazon jest nastawiony na sztuczną inteligencję

Jego uwagi współgrają z rosnącym zainteresowaniem sztuczną inteligencją. W chwili pisania tego tekstu S&P 500 wzrósł o około 15% w ciągu roku, z czego większość była związana ze wzrostem akcji AI.

Mimo to Limp z firmy Amazon wydaje się wierzyć, że sztuczna inteligencja jest obecnie dopiero na wczesnym etapie rozwoju. W programie CNBC “TechCheck” powiedział:

Mamy jeszcze wiele sukcesów do pokazania klientom. Jednym z nich będzie robotyka. Nie wyobrażam sobie przyszłości za 10 lat, z tym wszystkim, co już widzimy w sztucznej inteligencji, gdzie każde gospodarstwo domowe nie będzie miało co najmniej jednego robota.

W 2021 roku Amazom.com Inc. wprowadził Astro – wirtualnego asystenta, który może służyć jako robot domowy do ochrony i zdalnej opieki nad osobami starszymi. Na początku tego roku technologiczny gigant uruchomił również “Bedrock”, aby rozszerzyć swoją obecność w generatywnej sztucznej inteligencji (czytaj więcej).

Tego typu założenia sugerują, że międzynarodowy koncern widzi wielką przyszłość w sztucznej inteligencji, na której skupi się prawdopodobnie również w przypadku innych nazw w tej przestrzeni, takich jak AltSignals.

AltSignals uruchomi narzędzie handlowe skoncentrowane na AI

AltSignals to firma zajmująca się technologiami finansowymi, która stoi za usługą sygnału handlowego, którą nazywa “AltAlgo”.

Jest to jednak dalekie od przeciętnej platformy, która informuje, kiedy zająć pozycję w aktywach finansowych, takich jak akcje lub kryptowaluty, a kiedy się z nich wycofać. Jest ona pod wieloma względami inna i ulepszona w porównaniu z innymi platformami.

Po pierwsze, AltSignals chce zintegrować swój najnowocześniejszy algorytm handlowy ze sztuczną inteligencją w swojej nadchodzącej usłudze ActualizeAI. Zasadniczo chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji do dalszej poprawy jakości i dokładności sygnałów transakcyjnych dla inwestorów w celu maksymalizacji ich zysków.

Po drugie, projekt ma natywny token $ASI, który jest naprawdę kluczem do odblokowania wszystkiego, co ta platforma ma do zaoferowania. Aktywa kryptowalutowe są obecnie w przedsprzedaży.

Token $ASI firmy AltSignals jest inwestycją samą w sobie

Należy pamiętać, że AltSignals ma na celu ostateczne przekształcenie się w całkowicie zdecentralizowaną usługę. Mówiąc najprościej, jest to platforma, która chce, aby jej społeczność miała moc podejmowania decyzji – i właśnie tutaj wkracza token $ASI.

Podobnie jak akcje, natywny token daje nabywcom prawo do bycia wysłuchanym w sprawach krytycznych dla przyszłości AltSignals.

Co ciekawe, token $ASI jest również inwestycją, która w zależności od podaży i popytu może z czasem przynieść zyski. Na przykład obecnie token kosztuje 0,018 USD, ale szacuje się, że pod koniec przedsprzedaży osiągnie wartość 0,022 USD.

Przekłada się to na wzrost o około 25%. Ponadto, etap 2 przedsprzedaży, który jest obecnie w toku, zebrał już ponad 1,1 miliona dolarów, co jest dobrą wiadomością dla inwestorów, ponieważ sugeruje duży popyt wokół projektu.

Czy token $ASI może skorzystać ze spotowego ETF na Bitcoina?

Warto w tym miejscu wspomnieć, że inne tokeny, takie jak Pepe i Floki, odnotowały znaczny wzrost cen, gdy pojawiły się na głównych giełdach kryptowalut na początku tego roku. Jest to wydarzenie, które dla AltSignals wciąż jest przyszłością, a zatem maluje raczej różowy obraz tego, co przyszłość przyniesie tokenowi $ASI.

Co więcej, kryptowaluty zyskały ostatnio na popularności dzięki zgłoszeniom od znanych zarządzających aktywami, w tym potężnego BlackRock, dotyczącym spotowego ETF na Bitcoin. Wielu uważa, że rynek otworzy się na kolejny etap, gdy SEC zatwierdzi taki ETF giełdowy, co może być kolejnym wiatrem w plecy dla tokena $ASI, biorąc pod uwagę, że jest to kryptowaluta obiecującego projektu.

Należy pamiętać, że BlackRock ma historię uzyskiwania zgody na prawie każdy ETF, o który kiedykolwiek złożył wniosek. Wreszcie, przewiduje się, że rynek sztucznej inteligencji będzie się rozwijał przy CAGR przekraczającym 20%, aby przekroczyć 2,0 biliony dolarów w wycenie do końca tej dekady – a AltSignals, będąc nazwą AI, może skorzystać z tej fali.

Podsumowując, można sobie wyobrazić, że natywny token $ASI może być wart 5 centów na początku 2024 roku. Więcej szczegółów na temat przedsprzedaży można znaleźć na stronie AltSignals tutaj.