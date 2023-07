Ceny kukurydzy i pszenicy rosną, gdy Rosja kończy umowę na zboże z Morza Czarnego

Ceny kukurydzy i pszenicy wzrosły w poniedziałek po tym, jak Rosja wycofała się z umowy inicjatywy Black Sea Grain. Pszenica skoczyła trzeci dzień z rzędu i osiągnęła najwyższy poziom 675 USD. Podobnie cena kukurydzy skoczyła do 5,6 USD, ~9% powyżej najniższego poziomu w tym miesiącu.

Transakcja zboża z Morza Czarnego

Największe nowości towarowe pochodziła z Rosji, gdzie rząd zapowiedział, że nie przedłuży umowy dotyczącej zboża z Morza Czarnego. To ważna umowa, która umożliwiła Ukrainie bezpieczny eksport zboża przez Morze Czarne. Pierwotnie został osiągnięty w Turcji.

Analitycy spodziewali się, że umowa wygaśnie w tym roku, ponieważ Rosja uważa, że w czasie walk poszła na ustępstwa. Jednocześnie rząd i opinia publiczna uważają, że kraj nie zyskał w zamian zbyt wiele.

Rosja postawiła kilka żądań. Na przykład zwróciła się do ONZ o odwołanie jej misji pokojowej w Mali. Ostrzegł kraje zachodnie przed dostarczaniem broni Ukrainie. A w zeszłym tygodniu rząd skrytykował NATO za oferowanie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.

Decyzja Rosji o zerwaniu umowy na zboże z Morza Czarnego zapadła kilka godzin po tym, jak siły ukraińskie zbombardowały kluczowy most łączący Ukrainę z Krymem. W rezultacie władze wstrzymały ruch pojazdów przez most.

Ukraina jest głównym sprzedawcą zboża

Ceny kukurydzy i pszenicy wzrosły zatem, ponieważ inwestorzy przewidywali zakłócenia w dostawach w nadchodzących miesiącach. Jest to godne uwagi, ponieważ Rosja i Ukraina są czołowymi dostawcami kluczowych towarów rolnych, takich jak kukurydza i pszenica.

Ukraina jest trzecim co do wielkości eksporterem kukurydzy po Stanach Zjednoczonych i Argentynie. Jest także piątym co do wielkości eksporterem pszenicy po Rosji, USA, Australii i Kanadzie. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że przepływy handlowe na rynku rolnym zostaną zakłócone.

Istnieje jednak możliwość, że Rosja wykorzystuje umowę Black Sea Grain do celów negocjacyjnych. Po pierwsze, transakcja leży w jej interesie ze względu na gwałtowny wzrost zapasów po rekordowych zbiorach w tym roku.

Tymczasem istnieją obawy, że trwająca sucha pogoda będzie miała wpływ na ceny pszenicy. Raport WASDE opublikowany w zeszłym tygodniu pokazał, że produkcja w większości krajów, takich jak Argentyna i Europa, będzie w tym roku niższa. Raport powiedział :

„Produkcja w UE została obniżona o 2,5 miliona ton do 138,0 milionów, ponieważ trwająca sucha pogoda zmniejsza perspektywy plonów przede wszystkim w Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Prognoza produkcji pszenicy w Argentynie została zmniejszona o 2,0 mln ton do 17,5 mln w oparciu o zrewidowane rządowe szacunki dotyczące obszaru zasiewów”.

Oczekuje się, że produkcja kukurydzy będzie nadal rosła w nadchodzących miesiącach z powodu zwiększonego areału w USA, o czym pisałem tutaj . Oczekuje się również, że produkcja wzrośnie w Brazylii, Kanadzie i na Ukrainie.