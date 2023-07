Prognoza NZD/USD, ponieważ inflacja w Nowej Zelandii przewyższa szacunki

Kurs wymiany NZD/USD spadł do najniższego poziomu od 12 lipca, gdy inwestorzy zareagowali na najnowsze dane o inflacji z Nowej Zelandii. Para wycofała się do najniższego poziomu 0,6262 USD, który był znacznie niższy niż maksimum z zeszłego tygodnia na poziomie 0,6412.

Dane o inflacji w Nowej Zelandii

Inflacja konsumencka w Nowej Zelandii utrzymywała się w drugim kwartale na podwyższonym poziomie, co oznacza, że RBNZ ma więcej pracy do wykonania. Dane agencji statystycznej pokazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł z 1,2% w pierwszym kwartale do 1,1% w drugim kwartale. Chociaż spadek ten był mile widziany, był on wyższy niż mediana szacunku wynosząca 1,0%.

Inflacja w Nowej Zelandii również spadła w ujęciu rocznym. Spadł z 6,7% w I kw. do 6,0% w II kw., czyli powyżej mediany szacunków wynoszącej 5,9%. Liczby te oznaczają, że inflacja w kraju spada wolniej niż początkowo oczekiwano.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) będzie musiał zrobić więcej, aby walczyć z inflacją. W zeszłym tygodniu bank zdecydował się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,5%. W załączonym komunikacie prezes Adrian Orr zasugerował, że inflacja utrzyma się na tym poziomie do Q3’24. RBNZ spotka się ponownie 16 sierpnia.

Para NZD/USD zareagowała na serię słabych danych ekonomicznych z USA. Jak pisaliśmy tutaj , główna inflacja w Ameryce spadła w czerwcu do 3,0%. Inflacja bazowa spadła do 4,8%. Kilka dni wcześniej dane pokazały, że krajowy rynek pracy złagodniał w czerwcu.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOEj9KX70Do

A we wtorek wiadomości z rynku forex ujawnił, że sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i produkcja przemysłowa w kraju spadły w czerwcu. Mimo to analitycy spodziewają się, że Fed podniesie stopy procentowe o 0,25% w przyszłym tygodniu.

Analiza techniczna NZD/USD

Wykres NZDUSD od TradingView

Czterogodzinny wykres pokazuje, że cena NZD do USD dryfowała w dół w ciągu ostatnich kilku dni. Odwrót rozpoczął się po tym, jak para wzrosła do maksimum na poziomie 0,6410 w piątek. To była ważna cena, ponieważ była to najwyższa cena w maju.

Teraz para spadła poniżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących, podczas gdy wskaźnik względnej siły (RSI) skierował się w dół. Dlatego podejrzewam, że wsparciem dla pary będzie 0,6246 (najwyższe z 16 czerwca). W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że w środę powróci do trendu zwyżkowego. Spadek poniżej wsparcia na 0,6246 unieważni byczy pogląd.