3 akcje spółek wydobywających metale szlachetne z atrakcyjną stopą zwrotu FCF do kupienia w sierpniu

O ile w zeszłym tygodniu uczestnicy rynku finansowego skupili się na opublikowanym w Stanach Zjednoczonych raporcie o zatrudnieniu, to w tym tygodniu wszystko kręci się wokół inflacji. W czwartek opublikowane zostaną dane o inflacji w USA i po raz kolejny zmienność pozostaje ograniczona do czasu publikacji raportu.

Poczyniono postępy na froncie inflacji. Chociaż inflacja wciąż przekracza 2-procentowy cel Fed, spadła z poziomu najwyższego od czterech dekad.

Niemniej daleko mu do poziomu 2% iw czwartek ma pokazać, że ceny towarów i usług wzrosły o 3,3% r/r. W związku z tym inwestorzy chcący zabezpieczyć swoje portfele przed inflacją mają możliwość zakupu złota i innych metali szlachetnych, które w przeszłości dobrze radziły sobie w środowisku inflacyjnym.

Inną alternatywą uzyskania ekspozycji na złoto i inne metale szlachetne jest posiadanie akcji spółek wydobywczych metali. Jednym z kryteriów wyszukiwania atrakcyjnych akcji jest przyjrzenie się rentowności wolnych przepływów pieniężnych (FCF).

Wolne przepływy pieniężne to to, co pozostaje po pokryciu przez firmę wszystkich wydatków operacyjnych i kapitałowych. Jest to wskaźnik rentowności; mówiąc prościej, pokazuje pieniądze, które pozostały do rozdysponowania wśród inwestorów.

Rentowność wolnych przepływów pieniężnych obliczana jest poprzez podzielenie wolnych przepływów pieniężnych przypadających na jedną akcję przez aktualną cenę akcji i przedstawienie wyniku w procentach. Oczywiście im wyższa rentowność, tym lepiej, więc oto trzy akcje spółek wydobywczych metali szlachetnych do kupienia, ponieważ zapewniają one atrakcyjną stopę zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych:

Resolute Mining (RMGGF:PKC)

Metale szlachetne z Dundee (DPMLF:PKC)

Szmaragdowe zasoby (EOGSF: PKC)

Rezolutne wydobycie

Resolute Mining to australijsko-afrykańskie przedsiębiorstwo wydobywające złoto. Jej akcje są notowane na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także mogą być przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych na rynku pozagiełdowym.

Rentowność wolnych przepływów pieniężnych wynosi 13,6%, a cena akcji wzrosła o +81,44% YTD. Jako odkrywca i operator kopalni złota wygenerował 651 mln USD przychodów w 2022 r. i 161 USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Metale szlachetne z Dundee

Dundee Precious Metals to kanadyjska firma wydobywcza. Cena akcji wzrosła o 37,07% YTD, a rentowność wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 9,4% odzwierciedla dobrą sytuację finansową.

Akcje są notowane w Kanadzie i Niemczech, a także mogą być przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych na rynku pozagiełdowym.

Szmaragdowe zasoby

Emerald Resources to australijska firma, która bada i rozwija złote projekty. Rentowność wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 7,8% jest atrakcyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost kursu akcji o +484% w ciągu ostatnich pięciu lat.

