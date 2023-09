Ponieważ podwójne szczyty QQQ ETF to UltraPro Short SQQQ, który warto kupić

W ciągu ostatnich kilku miesięcy amerykańskie akcje traciły, kończąc silną dynamikę, która miała miejsce na początku tego roku. Uważnie obserwowany Invesco QQQ spadł do najniższego poziomu 354,10 dolarów, najniższego poziomu od 12 czerwca.

Fundusz śledzący spółki z indeksu Nasdaq 100 wycofał się wraz ze wzrostem ryzyka rynkowego. Jak już pisałem, istnieje znaczne ryzyko recesji . Chiny, druga co do wielkości gospodarka na świecie, upada wraz z załamaniem sektora nieruchomości.

Co więcej, Rezerwa Federalna zobowiązała się do kontynuowania podwyżek stóp procentowych. Wykres punktowy wrześniowego posiedzenia pokazał, że urzędnicy spodziewają się jeszcze co najmniej jednej podwyżki stóp procentowych o 0,25%.

Kontynuacja strajku pracowników UAW stwarza również ryzyko dla wzrostu gospodarczego. Co najważniejsze, podział polityczny w Waszyngtonie powoduje, że wzrosły nadzieje na zamknięcie rządu.

Invesco QQQ ETF z podwójnym szczytem

Technicznie rzecz biorąc, sytuacja Invesco QQQ nie wygląda dobrze. Jak pokazano poniżej, fundusz utworzył wzór przypominający podwójny szczyt, którego dekolt wynosi 353,81 USD. W analizie akcji cenowej podwójny szczyt jest jednym z najpopularniejszych znaków niedźwiedzia.

Jednocześnie 50-dniowe i 100-dniowe ważone średnie kroczące (EMA) wkrótce utworzą niedźwiedzie przecięcie. Ten mini krzyż śmierci wskazuje na więcej wad w nadchodzących tygodniach.

Jeśli tak się stanie, QQQ ETF prawdopodobnie doświadczy niedźwiedziego wybicia, ponieważ sprzedający kierują się na kluczowe wsparcie na poziomie 331,17 USD, co stanowi najwyższą zmianę z 15 sierpnia. Cena ta jest o około 6,86% niższa od obecnego poziomu.

Oprócz czynników technicznych fundusz QQQ ETF wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Po pierwsze, indeks dolara amerykańskiego (DXY) wzrósł do najwyższego poziomu od ponad sześciu miesięcy. Silniejszy dolar amerykański uderza w wiele dużych firm technologicznych, które mają ekspozycję na rynki międzynarodowe, takie jak Apple i Microsoft.

Ryzyko wyceny występuje również obecnie, gdy firmy takie jak Apple, Netflix i Microsoft nie rozwijają się tak szybko.

Czy UltraPro Short QQQ to zakup?

UltraPro Short QQQ to fundusz lewarowany, którego tendencja jest odwrotna do Invesco QQQ. Jak już tu pisałem , fundusz dąży do dziennych zwrotów z inwestycji odpowiadających trzykrotności odwrotności dziennych wyników indeksu Nasdaq 100.

W większości okresów SQQQ radzi sobie dobrze, gdy indeksy Nasdaq 100 i QQQ ETF spadają. Zwarcie funduszu generuje większe zyski niż zwarcie na fundusz Invesco QQQ ETF. Podobnie generuje gorsze zyski, gdy indeks Nasdaq 100 znajduje się w silnym trendzie zwyżkowym.

Dlatego też, biorąc pod uwagę niedźwiedzie perspektywy dla indeksu Nasdaq 100, istnieje możliwość kontynuacji wzrostów funduszu SQQQ.

Podczas gdy utworzony fundusz QQQ utworzył formację podwójnego szczytu, fundusz SQQQ utworzył formację podwójnego dna na poziomie 16,35 USD, którego dekolt wyniósł 20,95 USD. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że fundusz będzie nadal rósł, gdyż kupujący celują w kluczowy opór na poziomie 25 dolarów.

Wykres SQQQ według TradingView

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.