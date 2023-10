Protokoły Fed zwiększają oczekiwania na zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych

Rezerwa Federalna opublikowała dziś oficjalny protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), które odbyło się w dniach 19–20 września 2023 r.

Na posiedzeniu członkowie Komitetu jednomyślnie głosowali za utrzymaniem stopy docelowej na poziomie 5,25% – 5,50%; zmniejszyć bilans, umożliwiając „spłacanie” co miesiąc 60,0 miliardów dolarów (48,73 miliardów funtów) w zapadających obligacjach skarbowych i 35,0 miliardów dolarów w MBS; i zdecydowanie zaangażował się w obniżenie inflacji do celu 2%.

Należy zauważyć, że chociaż 12 członków z prawem głosu było jednomyślnych w swojej decyzji, pełny 19-osobowy Komitet, w skład którego wchodzą prezesi banków Rezerwy Federalnej oraz gubernatorzy, nie był jednomyślny.

Jak wynika z protokołu, szerokie poglądy Komitetu na gospodarkę były następujące:

Najnowsze wskaźniki wskazują, że aktywność gospodarcza rozwija się w solidnym tempie. Wzrost liczby miejsc pracy spadł w ostatnich miesiącach, ale pozostaje silny, a stopa bezrobocia pozostaje niska. Inflacja pozostaje podwyższona. Amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny. Zaostrzone warunki kredytowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prawdopodobnie odbiją się na aktywności gospodarczej, zatrudnieniu i inflacji. Zakres tych skutków pozostaje niepewny. Komitet pozostaje bardzo uważny na ryzyko inflacyjne.

Ponadto Rada Gubernatorów jednogłośnie głosowała za utrzymaniem zarówno stopy procentowej płaconej od salda rezerw na poziomie 5,4%, jak i podstawowej stopy kredytu na poziomie 5,5%.

Kluczowe wnioski

Członkowie w dużej mierze zgodzili się, że perspektywy krajowe i globalne pozostają niejasne i „wysoce niepewne”.

Chociaż w zeszłym roku gospodarka amerykańska okazała się znacznie bardziej odporna, niż oczekiwano, Komitet podkreślił, że przyszłe decyzje w sprawie stóp procentowych muszą opierać się na danych i należy do nich podchodzić ostrożnie.

W opublikowanym protokole wskazano, że w obliczu solidnego rynku pracy, tarć geopolitycznych i inflacji powyżej docelowej

Większość uczestników wskazała na ryzyko wzrostu inflacji wynikające z rosnących cen energii, które mogłyby cofnąć część niedawnej dezinflacji, lub na ryzyko, że inflacja okaże się bardziej trwała, niż oczekiwano.

Poniższy wykres przedstawia inflację detaliczną w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz niedawną dynamikę wzrostu w dwóch poprzednich raportach.

Source: TradingEconomics.com

Gospodarka nie jest jednak pozbawiona ryzyka pogorszenia sytuacji, a część jej członków twierdzi, że:

…większe niż oczekiwano, opóźnione skutki makroekonomiczne wynikające z zaostrzenia warunków finansowych, skutków strajków związków zawodowych, spowolnienia globalnego wzrostu i utrzymującej się słabości sektora nieruchomości komercyjnych.

W artykule tym przedstawiono poglądy Danielle DiMartino Booth, dyrektor generalnej i głównej strateg w Quill Intelligence oraz doradcy Fed w Dallas w latach 2006–2015, na temat nieprzewidywalności opóźnień monetarnych.

Komitet zauważył, że ryzyko jest niepewne i „dwustronne” i może skutkować wzrostem inflacji w zbyt gołębim otoczeniu lub możliwością zwalniania pracowników przez przedsiębiorstwa w przypadku zbyt restrykcyjnej polityki.

Dla najwyższego organu monetarnego niezwykle istotna jest potrzeba zrównoważenia ryzyka nadmiernego zacieśnienia polityki pieniężnej z ryzykiem niewystarczającego zacieśnienia polityki pieniężnej.

Dodatkowe podwyżki mało prawdopodobne

W efekcie, pomimo zgody co do konieczności utrzymania stóp na wyższym poziomie przez dłuższy czas, FOMC rzeczywiście dostrzegł rozbieżność poglądów co do konieczności dodatkowych podwyżek.

Z uważnie śledzonego wykresu punktowego opublikowanego na wrześniowym posiedzeniu wynika, że dwie trzecie członków Komitetu spodziewa się dodatkowej podwyżki stóp procentowych do końca roku.

Jednakże sprzeciw wyrazili niektórzy członkowie posiadający prawo głosu, tacy jak wiceprzewodniczący Philip Jefferson i Lorie K. Logan, prezes i dyrektor generalny Fed w Dallas, którzy argumentowali, że warunki finansowe i tak się zaostrzają, o czym świadczą wyższe rentowności obligacji i blisko 8 % oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Ponadto Christopher Waller, członek zarządu Fed, zauważył, że wysokie koszty finansowania zewnętrznego pomagają zwalczać inflację i prawdopodobnie dzielą ciężar zaostrzenia polityki pieniężnej.

W ciągu ostatnich 52 tygodni 10-letnie obligacje skarbowe osiągnęły najniższy poziom 3,262%, ostatnio osiągnęły najwyższy poziom 4,887%, a obecnie są notowane na poziomie 4,575%.

Jednakże, jak to często bywa, organizm tak złożony jak gospodarka amerykańska będzie wypełniony sprzecznymi danymi i przeciwstawnymi argumentami.

Na przykład indeks krajowej sytuacji finansowej Fed w Chicago (NFCI), który reprezentuje średnią ważoną 105 zmiennych związanych z działalnością finansową, pozostaje na ujemnym poziomie, co „historycznie wiąże się z gorszymi niż przeciętne warunkami finansowymi”.

Source: FRED Database

We wrześniu 2023 r. wskaźnik NCFI wyniósł (-)0,37, po rozluźnieniu z (-)0,1 z 12 miesięcy wcześniej, pomimo polityki Fed.

Jednakże w świetle wpływu opóźnionych opóźnień w polityce monetarnej, niedawnego wzrostu rentowności obligacji i niepewności geopolitycznej ton Fed jest bardziej ostrożny i niechętny do angażowania się w wyższe stopy procentowe.

W artykule omówiono najnowszą ocenę MFW dotyczącą zagrożeń, jakie dla globalnych łańcuchów dostaw stwarza głębsza fragmentacja.

Główny ekonomista EY Gregory Daco dodał, że podejście Fed jest następujące:

…odejście od tego, o ile bardziej restrykcyjna powinna być polityka pieniężna, do tego, jak długo należy utrzymać restrykcyjne stanowisko…

Rynek zdaje się zgadzać z tą oceną, a wczorajsze rosnące dane o PPI miały niewielki wpływ na oczekiwania rynkowe.

Więcej szczegółów na temat wczorajszej publikacji PPI można znaleźć tutaj.

Konsumpcja

W protokole główny nacisk położono także na kondycję budżetów gospodarstw domowych i wydatków konsumenckich.

Poza zaostrzeniem warunków udzielania kredytów i niższym bodźcem fiskalnym, oszczędności gospodarstw domowych zgromadzone w czasie pandemii są bliskie wyczerpania.

Source: San Francisco Fed

W badaniu SF Fed z sierpnia 2023 r. oszacowano, że w gospodarce jest mniej niż 190,0 miliardów dolarów nadwyżki oszczędności, czyli mniej niż jedną dziesiątą zaledwie dwa lata wcześniej.

Może to zagrozić popytowi konsumpcyjnemu w nadchodzących miesiącach i wywrzeć presję na budżety gospodarstw domowych w obliczu wysokiej inflacji.

Oczekiwania rynkowe

Source: CME

Jak wynika z narzędzia FedWatch Tool CME, rynek kontraktów terminowych na fundusze Fed zareagował na ostatnie minuty, zwiększając prawdopodobieństwo utrzymania stóp na listopadowym posiedzeniu do 88,2%.

Jest to następstwem nieoczekiwanego wzrostu PPI, który spowodował wzrost prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych na przedostatnim posiedzeniu w tym roku o 2%.

Wniosek

Decydenci utrzymali stopę procentową na poziomie 5,25–5,50% i zgodzili się, że stopy muszą pozostać restrykcyjne, aby w sposób trwały zwalczyć wzrost inflacji.

Jednocześnie, wobec niepewnych perspektyw, Komitet jest podzielony co do bilansu ryzyk wzrostu i spadku, szczególnie biorąc pod uwagę znacznie wyższe rentowności obligacji w ciągu roku, szybko zmieniający się krajobraz międzynarodowy, solidny rynek pracy i słabsze oszczędności gospodarstw domowych.

Najprawdopodobniej oczekuje się, że decydenci przyjmą w przyszłości ostrożne podejście oparte na danych, co prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie w listopadzie.

Może to okazać się kluczowe, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność opóźnień monetarnych, które nie zostaną jeszcze w pełni przeniesione przez system finansowy.

Dane CPI

Biorąc pod uwagę, że inflacja detaliczna znacznie spadła ze szczytowego poziomu 9,1% r/r w czerwcu 2022 r. do 3,7% r/r według najnowszego druku, ogólnie rzecz biorąc, protokoły przechyliły się w stronę znaczenia utrzymania stóp na tym poziomie.

Jeszcze dziś udostępniony zostanie długo oczekiwany wskaźnik CPI za wrzesień 2023 r.

Analitycy z TradingEconomics.com odnotowują konsensusową prognozę na poziomie 3,6% r/r, nieco poniżej wartości 3,7% r/r z poprzedniego miesiąca, a roczna inflacja bazowa ma spowolnić do 4,1% z 4,3% w poprzednim raporcie.

Jest jednak mało prawdopodobne, aby Fed zmienił swoją ścieżkę zapewnienia stabilności cen przed listopadowym ogłoszeniem, podczas gdy oczekiwania rynkowe są zdecydowanie skierowane w stronę utrzymania status quo.

Przy dużej niepewności co do przyszłości gospodarczej narracja Fed sugeruje, że cykl podwyżek stóp procentowych dobiega końca.