„World Economic Outlook” MFW przewiduje miękkie lądowanie, mimo że światowa gospodarka „kuleje”

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował World Economic Outlook – październik 2023 r., w którym skupiono się na utrzymującym się ryzyku inflacji, analizie globalnej polityki pieniężnej i kolejnych jej krokach, a także zagrożeniu głębszą fragmentacją łańcuchów dostaw towarów.

Oficjalna prezentacja organizacji międzynarodowej obejmowała uwagi Pierre-Oliviera Gourinchasa, dyrektora działu badań; Petya Koeva Brooks, zastępca dyrektora działu badań; oraz Daniel Leigh, szef oddziału w Departamencie Badań, a dyskusję moderuje Jose Luis De Haro, specjalista ds. komunikacji MFW.

Projekcje globalne

W raporcie zauważono, że światowy wzrost gospodarczy, choć odporny po pandemii i wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, pozostaje stosunkowo powolny i nierównomiernie rozłożony.

W swoich uwagach Gourinchas zauważył, że gospodarka światowa jest:

…kuśtykając, a nie biegając.

W swoich najnowszych projekcjach MFW przewiduje, że światowy wzrost gospodarczy w 2023 r. wyniesie 3,0%, podczas gdy w przyszłym roku prawdopodobnie nastąpi spadek do 2,9%, co oznacza korektę w dół o 0,1% w stosunku do poprzedniego raportu, czyli znacznie poniżej średnich historycznych.

Source: IMF WEO October 2023

Jednakże, jak wspomniano wcześniej, jest to rozłożone nierównomiernie.

Source: IMF WEO October 2023

Zaawansowane gospodarki

Gospodarki rozwinięte borykają się z trudnymi problemami: oczekuje się, że łączny wzrost w tym roku wyniesie 1,5%, a w roku następnym spowolni do 1,4%.

Chociaż prognozy wzrostu dla Stanów Zjednoczonych zostały skorygowane w górę (do 1,5% w 2024 r.) ze względu na odporność konsumentów i silniejszy niż oczekiwano rynek pracy, w UE nastąpiła rewizja w dół (do 0,7% w 2023 r. i 1,2% w 2023 r. % w 2024 r.) w związku z agresywną polityką pieniężną i trwającym kryzysem energetycznym.

Przewiduje się, że największa gospodarka w Europie, Niemcy, skurczy się w tym roku o 0,5%, a w 2024 r. powróci do wzrostu na poziomie 0,9%.

Rynki wschodzące

Oczekuje się, że rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się utrzymają wzrost na poziomie ponad 4%, chociaż perspektywy Chin pogorszyły się w dużej mierze z powodu napięć w sektorze nieruchomości i innych trudności makroekonomicznych.

Twardy krach w zakresie inwestycji i zaufania konsumentów w Chinach stanowi główne zagrożenie dla perspektyw kraju.

Source: IMF WEO October 2023; NBS China; Haver Analytics; Bloomberg Finance

W związku z tym MFW prognozuje, że chiński wzrost wyniesie 3,0%, 5,0% i spowolni do 4,2% odpowiednio w latach 2022, 2023 i 2024.

W tych samych okresach prognozy Indii zostały skorygowane w górę, odpowiednio do 7,2%, 6,3% i 6,3%.

Prognozy Brazylii również zostały skorygowane w górę i oczekuje się, że wzrosną odpowiednio o 2,9%, 3,1% i 1,5%.

Prognozuje się, że Rosja odbije się od spadku o 2,1% w 2022 r. do 2,2% w 2023 r., po czym spadnie do 1,1% w 2024 r.

Projekcje średnioterminowe

Od początku światowego kryzysu finansowego średnioterminowe prognozy wzrostu gospodarczego dla gospodarek rozwijających się znacznie się pogorszyły.

Source: IMF WEO October 2023; Pizzzinelli and others (2023); IMF Staff Calculations

W rezultacie oczekuje się, że trajektorie wzrostu tych krajów będą w dalszym ciągu spadać, utrudniając konwergencję z gospodarkami rozwiniętymi.

MFW zauważa, że sytuacja ta wymagałaby kompleksowych i dobrze ukierunkowanych reform, szczególnie w zakresie zarządzania i wzmocnienia ekspozycji na sektor zewnętrzny.

Ekstremalne ryzyko

Według Gourinchasa pogłębiający się kryzys na rynku nieruchomości w Chinach, zakłócenia i fragmentacja w światowych łańcuchach wartości towarów, podwyższone ceny żywności oraz kryzys w dostępie do minerałów stanowią poważne ryzyko, przed którym stoi dzisiejsza gospodarka światowa.

Fragmentacja na rynkach towarowych

Niestabilny klimat geopolityczny doprowadził do wzrostu cen ropy naftowej o około 27% w okresie od czerwca do września 2023 r., przed niedawnym spadkiem.

Jednakże, jak omówiono we wcześniejszym artykule, niestabilność na Bliskim Wschodzie i potencjał konfliktu między USA a Iranem mogą spowodować znaczny wzrost kosztów energii.

Autorzy najnowszego raportu MFW przyznali, że utrzymujące się konflikty i napięcia geopolityczne mogą okazać się poważnym ryzykiem i skutkować:

…większa fragmentacja handlu towarami…

Source: IMF WEO October 2023

Oznaki takiej fragmentacji na rynkach towarowych stają się coraz bardziej widoczne, biorąc pod uwagę ograniczenie przepływów BIZ i ograniczenia w handlu, jak pokazano na powyższym obrazku.

Ponieważ wiele krajów, zwłaszcza gospodarek rozwijających się, jest w dużym stopniu zależnych od zaledwie jednego do trzech dostawców kluczowych surowców, głębsza fragmentacja może mieć poważne konsekwencje dla inflacji, bezpieczeństwa żywnościowego, spójności społecznej i bezpieczeństwa narodowego w tych krajach.

Source: IMF WEO October 2023

Inflacja

Gourinchas zauważył, że inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka pomimo znacznych spadków od 2022 r.

MFW oczekuje, że inflacja bazowa dla większości krajów do 2025 r. spadnie poniżej celu.

Source: IMF WEO October 2023

Jednakże stabilność cen jest kwestionowana przez podwyższone oczekiwania inflacyjne w krótkim okresie, które w kilku krajach pozostają powyżej celu.

Source: IMF WEO October 2023

Czynniki inflacyjne nadal będą stanowić niepokój ze względu na wysoki poziom zaciągania długu publicznego przez rządy od czasu pandemii, szczególnie w przypadku Stanów Zjednoczonych.

Mimo to warunki finansowe w dalszym ciągu się rozluźniają pomimo wyższych i dłuższych stóp procentowych, co może również mieć wpływ na stabilność cen.

Wracając do powyższej części dotyczącej surowców i zagrożeń dla bezpieczeństwa rolnictwa, koszyk inflacyjny w krajach rozwijających się często składa się głównie z artykułów spożywczych.

Jak zauważono w tym artykule, kilka krajów rozwijających się mogłoby mieć ponad 40% swojego indeksu jednostkowego przeznaczonego na żywność.

W rezultacie kraje takie mogą być bardzo podatne na gwałtowną inflację ogółem wynikającą z niedoborów żywności.

Miękkie lądowanie i kluczowe zalecenia polityczne

Pozytywnym akcentem jest to, że MFW przewiduje, że może spełnić się scenariusz miękkiego lądowania, zwłaszcza że konsumpcja w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na wysokim poziomie, a rynek pracy ma wykazywać ograniczone pogorszenie do 2025 r. (kiedy inflacja ma powrócić do 2 poziomy %).

Source: IMF WEO October 2023; Haver Analytics; OECD; EuroStat; US BEA; IMF Staff Calculations

Jeśli chodzi o ogólne zalecenia polityczne, panel poruszył potrzebę zaangażowania się krajów we współpracę wielostronną i przestrzegania zasad WTO w celu promowania solidnych praktyk handlowych i zabezpieczenia przepływu minerałów o krytycznym znaczeniu, które są potrzebne do dekarbonizacji za pośrednictwem specjalnych „zielonych korytarzy” i produkcję poprzez „korytarze żywnościowe”.

W raporcie MFW zauważono, że korytarze te mogą być nieco prostsze w realizacji, ponieważ mogą skupiać się na podzbiorze najważniejszych towarów.

Korytarze te można zaprojektować w celu zabezpieczenia dostępu do kluczowych towarów w różnych krajach, zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałania pogłębiającej się zmianie klimatu, pomimo większego prawdopodobieństwa częstszych wstrząsów podażowych.

Ponadto MFW ma nadzieję, że kraje członkowskie będą w dalszym ciągu pracować nad ograniczeniem konfrontacji geoekonomicznej, która może zaszkodzić światowemu dobrobytowi i perspektywom na przyszłość.