HelloFresh, akcje Siemens Energy spadają, pociągając za sobą indeks DAX 40

W czwartek indeks DAX kontynuował nieustanną wyprzedaż, po reakcji inwestorów na kilka słabych wyników finansowych. Indeks spadł do najniższego poziomu 14 667 euro, najniższego poziomu od marca 2023 r. Od najwyższego poziomu w tym roku spadł o ponad 11%, co oznacza, że wszedł w korektę.

Wyniki HelloFresh i Siemens Energy

Indeks DAX był w czwartek napędzany przez dwie kluczowe spółki. Po pierwsze, Siemens Energy, znajdujący się w trudnej sytuacji producent turbin wiatrowych, znalazł się pod silną presją po tym, jak firma poinformowała, że prowadzi rozmowy z inwestorami i rządem na temat dodatkowego kapitału w celu zwiększenia swojego bilansu.

Siemens Energy znalazł się pod presją w związku ze spadkiem zapotrzebowania na energię wiatrową. Kilka miesięcy temu firma ostrzegała, że w tym roku straci ponad 4,5 miliarda euro. Oprócz powolnego wzrostu w branży wiatrowej, firma stoi przed wyzwaniem sprzedaży wadliwych turbin, na ich naprawę wydaje obecnie miliony.

Ostatnie doniesienia nie są pozytywne na temat energetyki wiatrowej. Na przykład ostatnia aukcja farm wiatrowych na Morzu Północnym w Wielkiej Brytanii nie przyniosła żadnych ofert. Jednocześnie kilku amerykańskich gubernatorów ostrzegło Joe Bidena, że sektor wiatrowy potrzebuje większych dotacji rządowych.

Orsted, gigant duńska firma, ostrzegł, że opuści część swoich lokalizacji w USA. Cena akcji Siemens Energy spadła o ponad 72% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku i o 80% w stosunku do najwyższego poziomu w historii.

Tymczasem cena akcji HelloFresh spadła o ponad 125 po publikacji przez spółkę słabych wyników. W sumie akcje spółki spadły o ponad 77% w stosunku do najwyższego poziomu w historii i oscylują w pobliżu najniższego punktu od 2020 r.

Firma produkująca zestawy posiłków podała, że jej skorygowany zysk podstawowy wyniósł 69,2 mln euro, podczas gdy liczba aktywnych klientów spadła do 7,1 mln. Raport pojawił się dzień po ogłoszeniu przez spółkę dużego programu odkupu akcji o wartości 158 milionów dolarów.

Akcje HelloFresh vs Siemens Energy

Prognoza indeksu DAX

W środę ostrzegałem, że pomimo dobrych wyników Deutsche Banku indeks DAX 40 jest narażony na duże ryzyko załamania w dół. Na wykresie dziennym indeks spadł poniżej dolnej części formacji klina wzrostowego.

Spadł także poniżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) zbliża się do poziomu wyprzedania. Dlatego perspektywy dla indeksu są nadal niedźwiedzie, a kolejnym kluczowym wsparciem będzie poziom 14 470 euro, najniższy od 20 marca.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.