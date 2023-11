USD/DKK: Korona duńska jest zagrożona w związku ze wzrostem sprzedaży Novo Nordisk

W ciągu ostatnich kilku tygodni korona duńska traciła na wartości, gdy inwestorzy obserwowali działania banku centralnego kraju. Pary EUR/DKK i USD/DKK również reagują na dobre wyniki Novo Nordisk, największej firmy na świecie. Według TradingView, w czwartek kurs pary USD/DKK wynosił 7,02, podczas gdy kurs EUR/DKK utknął na poziomie 7,46.

Zarobki Novo Nordisk

Najważniejsza wiadomość w Danii przyszła w czwartek z Novo Nordisk, największej firmy w kraju. W oświadczeniu firma podała, że jej łączna sprzedaż wzrosła w ostatnim kwartale o 38% do 58,73 miliarda DKK, co stanowi równowartość 8,2 miliarda dolarów. Zysk operacyjny wzrósł o 47%.

Działalność Novo Nordisk znalazła się w tym roku w centrum uwagi ze względu na sukces Wegovy i Ozempic. Obydwa leki zyskały ogromną popularność, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie kupują je miliony firm. Rzeczywiście, sprzedaż Wegovy wzrosła w tym kwartale do ponad 10 miliardów DKK.

Novo Nordisk jest ważną firmą dla Danii i korony duńskiej. Po pierwsze, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi ponad 436 miliardów dolarów, czyli jest wyższa niż roczny duński PKB wynoszący ponad 395 miliardów dolarów. Jest największym pracodawcą i podatnikiem sektora prywatnego w kraju. W 2022 r. zapłacił ponad 1,3 miliarda dolarów podatków i oczekuje się, że liczba ta wzrośnie.

Novo Nordisk jest ważny dla waluty DKK z jeszcze jednego powodu. Po pierwsze, większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych generuje w USD. Dlatego repatriacja gotówki do Danii zwykle ma wpływ na walutę.

Co więcej, firma jest największa w sektorze, który stanowi większość gospodarki. Rzeczywiście, gdyby nie przemysł farmaceutyczny, gospodarka Danii skurczyłaby się w ostatnim kwartale.

Sytuacja ta stwarza nowe zagrożenia dla duńskiej gospodarki. Na przykład byliśmy świadkami, jak Korea Południowa przechodziła cykle wzrostów i spadków z powodu uzależnienia od firmy Samsung. Podobnie Finlandia przeżywała straconą dekadę po upadku Nokii.

W przypadku Novo Nordisk wyzwanie polega na tym, że branża leków odchudzających staje się coraz bardziej konkurencyjna w porównaniu z takimi firmami jak Eli Lilly i Pfizer.

Analiza techniczna USD/DKK

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany USD do DKK w ciągu ostatnich kilku tygodni poruszał się w bok. Utworzył zwyżkowy wzór flagi, który jest pokazany na zielono. Para pozostaje również powyżej 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących, które ostatnio przecięły złoty krzyż.

Jest to także kilka punktów poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego wynoszącego 38,2%. Dlatego perspektywy dla tej pary są optymistyczne, a początkowym celem jest najwyższy od początku roku poziom 7,14. Ruch powyżej tego poziomu spowoduje powrót kursu do 50% zniesienia przy 7,20.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.