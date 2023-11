Prognoza cen ropy Brent: analiza techniczna

Ceny ropy naftowej odbiły. Brent, światowy benchmark, utrzymuje się na dobrej drodze już trzeci tydzień z rzędu, po tym jak ostatnia dynamika osłabła. W środę spadła do najniższego poziomu 81,20 dolarów, znacznie poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 95,86 dolarów. Podobnie indeks West Texas Intermediate (WTI) spadł do 76,90 dolarów, również poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 94,80 dolarów.

Cena ropy naftowej spada, ponieważ inwestorzy skupiają się na bieżącej dynamice popytu i podaży. Po stronie popytowej Rosja i OPEC zgodziły się utrzymać ograniczenia podaży, które mają na celu wzrost cen.

Również ostatnie obawy, że trwająca wojna między Izraelem a Hamasem spowoduje, że zakłócenia w dostawach nie wystąpią. Trwająca wojna nie wywiera wpływu na inne regionalne potęgi, takie jak Iran i Arabia Saudyjska.

Tymczasem, jak napisałem w tym artykule, Rosja w dalszym ciągu pompuje ropę naftową pomimo trwających sankcji. Kraj wykorzystuje starsze tankowce do codziennego transportu milionów baryłek ropy. Nowsi handlarze ropą zastąpili także inne zachodnie firmy, takie jak Trafigura i Vitol.

Co więcej, cena ropy Brent wzrosła z powodu silnego dolara amerykańskiego. Indeks dolara wzrósł w tym roku do ponad 106 dolarów, przez co zakup ropy naftowej stał się kosztowny dla krajów rynków wschodzących. Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej, będzie mówił później w środę.

Dlatego istnieją pewne obawy, że ropa naftowa będzie nadal rosła. W niedawnym oświadczeniu analitycy JPMorgan ostrzegali, że cena ropy może wzrosnąć do 150 dolarów. Bank Światowy ostrzegł również, że cena ropy może wzrosnąć do ponad 150 dolarów, jeśli wojna na Ukrainie będzie kontynuowana.

Prognoza cen ropy Brent

Wykres UKOIL autorstwa TradingView

Analiza techniczna to dobry sposób na przewidzenie, gdzie będą znajdować się aktywa finansowe w bliższej i dłuższej perspektywie. Na wykresie dziennym widzimy, że cena utworzyła małą formację głowy z ramionami. W analizie Price Action formacja ta jest jedną z najbardziej niedźwiedzich na rynku.

Brent również spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 88,2 dolarów, najwyższego punktu w kwietniu i sierpniu tego roku. Co najważniejsze, 50-dniowe i 100-dniowe średnie kroczące wkrótce przejdą przez niedźwiedzie przecięcie, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) zbliża się do poziomu wyprzedania.

Dlatego perspektywy dla ropy Brent są niedźwiedzie, a kolejnym poziomem do obserwacji będzie poziom 80 dolarów. Przełamanie poniżej tego poziomu spowoduje uderzenie w kolejne wsparcie na poziomie 71,65 USD, najniższy poziom w maju i czerwcu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.