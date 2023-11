Te 5 spółek indeksowych DAX ma kłopoty w związku ze spadkiem ich akcji

Niemieckie akcje nie radzą sobie dobrze, ponieważ gospodarka stoi przed poważnymi wyzwaniami. Najnowsze dane pokazały, że zaufanie przedsiębiorców spadło, podczas gdy wskaźniki PMI dla przemysłu i usług utrzymują się poniżej 50.

Dodatkowe dane ujawniły, że gospodarka kraju skurczyła się w trzecim kwartale, wprowadzając go w recesję. To sprawia, że jest to jedna z najgorzej radzących sobie dużych gospodarek na świecie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kluczowy sektor motoryzacyjny również boryka się z licznymi trudnościami w związku z dalszymi przejęciami przez chińskie firmy. W rezultacie indeks DAX spadł z zeszłorocznego maksimum wynoszącego 16 524 euro do obecnego poziomu 15 100 euro. Oto niektóre z najbardziej niezadowalających składników indeksu DAX.

Bayera

Copy link to section

Bayer (ETR: BAYN) jest jedną z najgorzej radzących sobie spółek w indeksie DAX. Akcje spadły w środę do najniższego poziomu 40,37 euro, 36% poniżej najwyższego poziomu w tym roku i 58% w stosunku do najwyższego poziomu z czerwca 2017 r.

Wyzwania stojące przed Bayerem wynikały z przejęcia Monsanto za 68 miliardów dolarów, co doprowadziło do poważnych zobowiązań. Od tego czasu jej wyniki finansowe są dość słabe. W środę firma podała, że jej sprzedaż spadła do 10,8 miliarda euro, a EBITDA spadła o 31% do 1,8 miliarda euro.

Obecnie firma rozważa wydzielenie swojej działalności związanej ze zdrowiem konsumenckim. Jest to zgodne z tym, co zrobiły inne firmy, takie jak Johsnon & Johnson i AstraZeneca. Aktywiści chcą całkowitego odejścia od nauk o uprawach. W oświadczeniu dyrektor generalny powiedział :

„Nie jesteśmy zadowoleni z tegorocznego wyniku. Prawie 50 miliardów euro przychodów, ale zerowy przepływ środków pieniężnych jest po prostu nie do przyjęcia. Nasza misja nie zawsze znajdowała się w centrum naszej działalności. To się zmieni. Przeprojektowujemy firmę Bayer, aby skupić się wyłącznie na tym, co jest istotne dla naszej misji i pozbyć się wszystkiego innego”.

Energia Siemensa

Copy link to section

Siemens Energy to kolejny składnik indeksu DAX, który ma problemy. Jak niedawno pisaliśmy , firma zażądała od rządu ponad 16 miliardów euro gwarancji. Niedawno ostrzegał, że w tym roku straci miliardy dolarów.

Działalność Siemens Energy boryka się z trudnościami w związku ze spadkiem popytu na projekty wiatrowe. Zmuszona była także do dokonywania napraw w związku ze sprzedażą wadliwych turbin wiatrowych. Ostatnio kilka firm, takich jak Orsted, zostało zmuszonych do porzucenia swoich projektów wiatrowych.

W rezultacie cena akcji Siemens Energy spadła w tym roku o prawie 50%, co czyni ją najgorzej radzącą sobie spółką w indeksie DAX.

https://www.youtube.com/watch?v=qI_5Oj8CxMI&pp=ygUOc2llbWVucyBlbmVyZ3k%3D

Sartoriusa

Copy link to section

Nie najlepiej radzi sobie także Sartorius, jedna z największych firm farmaceutycznych w Niemczech. Jej akcje zachowywały się gorzej niż inne światowe firmy farmaceutyczne. W tym miesiącu spadła o 20%, a w 2023 r. o ponad 38%.

Firma za swoje wyniki winiła słaby popyt ze strony klientów we wszystkich swoich segmentach. Całkowita sprzedaż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku spadła o 16,4% do 2,5 miliarda euro. Bazowa EBITDA spadła o 30% do 733 mln euro, podczas gdy marża spadła do 28,8%.

Sartorius za swoje wyniki zrzucił także winę na dział Bioprocess Solution, którego przychody spadły o 17,7% do 1,99 miliarda euro.

Daimera i Mercedesa

Copy link to section

Pozostałe spółki z czołowych indeksów DAX, które nie radzą sobie dobrze, to spółki z branży motoryzacyjnej. Ceny akcji Daimlera i Mercedesa spadły w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 10%. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Volkswagen i BMW również radziły sobie gorzej niż na rynku.

Niemieccy producenci samochodów stoją w obliczu poważnych trudności, ponieważ wysokie stopy procentowe prowadzą do niższej sprzedaży. A co najważniejsze, firmy te stoją przed wyzwaniami związanymi z konkurencją ze strony chińskich marek, takich jak Nio, XPeng i Li Auto. W rezultacie Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie subsydiów Chin.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.