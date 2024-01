Akcje spółki Cytokinetics wzrosły w czwartek o 22%: co się stało?

Cytokinetics Inc (NASDAQ: CYTK) wzrosła w czwartek o 22% po raporcie, że AstraZeneca plc i Novartis AG mogą być zainteresowane kupnem tej firmy biofarmaceutycznej.

Kupujący czekają na dane z późnego etapu badania

Wiadomość nadeszła kilka miesięcy po tym, jak doniesiono, że kalifornijska firma bada dostępne opcje.

W nadchodzących dniach firma Cytokinetics opublikuje wyniki badania na późnym etapie, w którym testowano afikamten u pacjentów z kardiomiopatią przerostową.

Jak wynika z anonimowych źródeł, które w czwartek rozmawiały z Dealreporter, zarówno AstraZeneca, jak i Novartis znajdują się w międzyczasie w „trybie oczekiwania”.

Jeśli zostanie zatwierdzony, aficamten – lek, który analityk Oppenheimer Justin Kim nazwał „klejnotem koronnym w zakresie planowanego wdrożenia” – będzie pierwszym komercyjnym produktem firmy Cytokinetics Inc, jeśli zostanie zatwierdzony.

https://www.youtube.com/watch?v=e3hf-TD2GvM

Insider Cytokinetics niedawno sprzedał akcje

Należy zauważyć, że według osób zaznajomionych ze sprawą do firmy biotechnologicznej zwrócili się także inni nabywcy strategiczni.

Zgłaszano już wcześniej, że Cytokinetics Inc współpracowała z bankiem inwestycyjnym po zainteresowaniu przejęciem od szwajcarskiej firmy.

W listopadzie notowana na Nasdaq firma podała wyniki finansowe za trzeci kwartał, które nie zgadzały się z szacunkami Street. Akcje spółki Cytokinetics wzrosły obecnie o blisko 65% w porównaniu z najniższym poziomem od początku roku.

Z niedawno opublikowanego zgłoszenia wynika, że osoba mająca dostęp do poufnych informacji w spółce notowanej na giełdzie Nasdaq sprzedała jej akcje o wartości 461 875 dolarów. Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „kupuj” dla akcji Cytokinetics.

Henderson John T Director of Cytokinetics, Incorporated $CYTK just acquired 10.6K shares, growing their position by 33% https://t.co/kOAkDBq4mz — X-Files Market Investigators (@market_x_files) December 21, 2023

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.