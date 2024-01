Perspektywy złota w 2024 r.: Czy popyt geopolityczny przyćmiewa politykę Fed?

Powszechnie oczekuje się, że ceny złota będą nadal rosły w 2024 r., po tym jak w zeszłym roku powróciły do poziomu 13% pomimo jastrzębiej polityki Fed ; osiąga lepsze wyniki niż obligacje i większość towarów oraz radzi sobie podobnie do zaawansowanego technologicznie NASDAQ.

W wyniku gołębiego nastawienia Fed i oczekiwań szybkich obniżek stóp procentowych analitycy JP Morgan szacują cenę docelową nawet na 2300 dolarów w 2024 roku.

Dodatkowa złożoność złota wynika z tego, że jest ono zarówno dobrem konsumpcyjnym, jak i aktywem inwestycyjnym – nieopłacalnym, uważanym również za jedno z najlepszych zabezpieczeń przed inflacją i nieprzewidzianymi wydarzeniami gospodarczymi.

Główną obawą dotyczącą przyszłości rynków jest to, czy Rezerwa Federalna rzeczywiście będzie w stanie przeprowadzić miękkie lądowanie.

Istnieje znaczne zamieszanie co do prawdopodobnej trajektorii gospodarki, gdyż Bloomberg Economics ocenia prawdopodobieństwo twardego lądowania na 55%, podczas gdy Fed w Cleveland szacuje je na zaledwie 28%.

Zatem globalna recesja jest nadal bardzo prawdopodobna.

Głównym ryzykiem na rok 2024 będzie prawdopodobnie sama rozbieżność oczekiwań między rynkiem a Fed, a niepewność stanie się jeszcze większa ze względu na zachodzące zmiany militarne i geopolityczne.

Jednak niedawne rozmieszczenie przez Iran okrętu wojennego na Morzu Czerwonym jedynie zintensyfikowało i tak już podwyższone napięcia, a także wywiera presję na wzrost cen złota.

Szybkie podsumowanie 2023 roku

W obliczu znacznej zmienności rynku i szybkiego tempa podwyżek Fed w 2023 r. żółty metal osiągnął pozytywne wyniki i zakończył rok na poziomie około 2070 dolarów.

Na początku roku cena złota osiągnęła poziom 2000 dolarów w odpowiedzi na szybko narastający kryzys w amerykańskich bankach regionalnych, zanim przedstawiciele Fed, Departamentu Skarbu i FIDC wkroczyli, aby złagodzić obawy rynkowe, co doprowadziło do trwałego spadku do poziomu 1800 dolarów do końca roku. Październik 2023.

Sytuacja uległa jednak odwróceniu w październiku 2023 r., gdy na Bliskim Wschodzie pojawiły się nowe komplikacje geopolityczne po wybuchu wojny izraelsko-palestyńskiej.

Ceny nadal rosły, aż na początku grudnia 2023 r. odnotowały bezprecedensowy wzrost, kiedy złoto osiągnęło rekordową wysokość 2153,4 dolarów w oparciu o przekonania rynku, że Fed najwyraźniej porzucił swoją strategię „wyżej na dłużej”; w połączeniu z nieprzewidzianą akcją wojskową na Morzu Czerwonym.

Surendra Mehta, dyrektor India Bullion and Jewelers Association Ltd. (IBJA), nazwała to wydarzenie:

…dziwaczny handel…

Pomimo ciągłych wzlotów i upadków na rynku, złoto zdołało zachować swój blask dzięki wielu czynnikom, w tym panice wokół regionalnego kryzysu bankowego w USA, który doprowadził do upadku głównych podmiotów, takich jak SVB; utrzymujące się napięcia geopolityczne – po pierwsze z wojną ukraińsko-rosyjską, następnie z wojną izraelsko-palestyńską, a wreszcie z eskalacją napięć na Morzu Czerwonym; niezmiennie wysoki popyt banku centralnego na fizyczne złoto; oraz gołębi zwrot akcji Fed w połączeniu z trwającym od października 2023 r. spadkiem wartości dolara.

W artykule dla Invezz z kwietnia 2023 r. zatytułowanym „ Perspektywy złota i srebra w miarę, jak 23 stany podejmują działania mające na celu odzyskanie metali szlachetnych jako prawnego środka płatniczego ” zacytowaliśmy Mike’a Maloneya, założyciela GoldSilver.com i znanego autora, który pochwalił historyczną stabilność metalu i sposób przechowywania wartości nieruchomości,

…to najlepszy pieniądz, ponieważ nie ma nic innego w tej samej lidze… To właśnie sprawia, że złoto jest najpiękniejszym pieniądzem ze wszystkich.

Patrząc w przyszłość na rok 2024

Powszechnie oczekuje się, że dynamika wzrostowa cen złota w 2024 r. pozostanie niezmieniona, przy czym wiele z tych samych sił przeniesie się z poprzedniego roku, tj. gołębi Rezerwa Federalna, wstrząsy geopolityczne i zdecydowane zakupy przez bank centralny.

Fed, stopy procentowe i dolar

Zwykle luźniejsza polityka Fed oznacza, że aktywa nieprzynoszące odsetek, takie jak złoto, stają się bardziej konkurencyjne w stosunku do innych głównych instrumentów finansowych.

Ponadto oczekiwania, że Fed osiągnął szczytowe stopy procentowe, a następnie zdecyduje się odejść od polityki „wyższe na dłużej”, podsyciły podejrzenia, że FOMC pod przewodnictwem gubernatora Powella obawiał się perspektywy nadmiernego zaostrzenia polityki pieniężnej.

Pomimo zapewnień Powella, że obniżki stóp dopiero „wychodzą na jaw”, analitycy EY przewidują, że Fed obniży stopy procentowe w 2024 r. czterokrotnie, podczas gdy ekonomiści Goldman Sachs przewidywali, że aż pięć.

Przecież grudniowy wykres punktowy faktycznie sugerował, że prognozę średniej stopy procentowej obniżono do 4,6% w porównaniu z 5,1% w podsumowaniu prognoz z września 2023 r.

Ponadto zbiór kropek na rok 2024 wzrósł aż do 3,8%.

W następstwie tego indeks PCE w USA spadł do 2,6% r/r, co było wynikiem poniżej oczekiwań Investing.com na poziomie 2,8% r/r; w związku z tym FOMC staje się coraz większym wyzwaniem uniemożliwiając rynkom wyprzedzenie obniżek stóp procentowych.

Niższe stopy powodują słabsze perspektywy dla dolara, co zwykle dobrze wróży towarom będącym w obrocie światowym, ponieważ są one zwykle wyceniane w dolarach.

Geopolityka, ekonomia i ryzyko recesji

Ataki Houthi na linie żeglugowe nasiliły się.

Ogólnie rzecz biorąc, główne statki towarowe zdecydowały się ominąć ten region i przekierować dostawy z okolic Przylądka Dobrej Nadziei.

Iran wysłał niedawno statek w ten region po tym, jak Stany Zjednoczone zestrzeliły trzy łodzie Houthi.

Bez jasności co do celów Iranu na i tak niestabilnym obszarze rośnie ryzyko.

Sprawy zaostrzyły się jeszcze bardziej, gdy sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps poparł działania przeciwko regionowi, kiedy stwierdził :

„Jeśli nie będziemy chronić Morza Czerwonego, istnieje ryzyko, że ośmielimy tych, którzy chcą zagrozić gdzie indziej, w tym na Morzu Południowochińskim i na Krymie”.

Ponadto napięcia z Rosją nasilają się w następstwie działań Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników mających na celu konfiskatę już zamrożonych rosyjskich aktywów na kwotę 300 miliardów dolarów.

Wybory

W ciągu roku ryzyko wyborów w USA może prowadzić do niepewności co do polityki, co może jeszcze bardziej podnieść rangę nieruchomości przechowujących wartość złota.

Wrażliwy geopolitycznie Tajwan pójdzie do urn w styczniu 2024 r., natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano na czerwiec.

Spowolnienie globalnego wzrostu

Wreszcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozował spowolnienie gospodarcze w 2024 r. do 3,0% r/r wobec wcześniejszej prognozy wynoszącej 3,5% r/r.

Może to potencjalnie zachęcić inwestorów do odchodzenia od bardziej ryzykownych aktywów i dywersyfikacji portfeli w kierunku metali szlachetnych.

W Chinach, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wprowadzenia dodatkowych środków stymulacyjnych, oczekuje się odbicia popytu konsumpcyjnego w segmencie biżuterii.

Jednak apetyt konsumentów będzie ostatecznie zależał także od zaufania sektora prywatnego w przyszłości i kondycji rynku nieruchomości.

Zakupy banku centralnego i inne źródła

Fizyczne zakupy złota przez banki centralne nadal przyspieszają.

Source: World Gold Council (data from Q1 to Q3 for 2023)

Zwyżkowy trend zakupów rządowych w warunkach wysokiej inflacji i niepewności geopolitycznej jest głównym czynnikiem wpływającym na ceny złota i popyt.

Według Światowej Rady Złota (WGC) szacowane fizyczne zakupy złota w 2024 r. pozostaną powyżej trendu, tj. powyżej 450 – 500 ton.

Będzie to w dalszym ciągu zapewniać silne wsparcie dla cen i dynamiki wzrostowej.

Jednak obawy władz monetarnych mogły pogłębić niedawne plany konfiskaty za granicą zamrożonych rosyjskich aktywów.

Analitycy FX Street szacują, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy banki centralne zakupią znacznie więcej fizycznego metalu po 800–850 ton.

Inne źródła popytu

W raporcie WGC z dnia 18 grudnia 2023 r. zauważono, że największe fundusze ETF związane ze złotem są świadkami znacznych napływów w postaci Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, szwajcarskiego Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable oraz Istanbul Gold Exchange Traded Fund, odnotowując wzrost popytu od początku roku o Odpowiednio 1552,0%, 409,3% i 136,5%.

Listopadowe przepływy były najbardziej znaczące w przypadku funduszu ETF SPDR Gold Shares, który w listopadzie 2023 r. przekroczył napływ dolarów w wysokości 1 miliarda dolarów.

Oczekuje się, że popyt na te segmenty będzie w dalszym ciągu rosnąć.

Perspektywy cen złota

Chociaż tempo polityki Fed jest przedmiotem największej troski uczestników rynku, może się to zmienić w obliczu nowych wydarzeń na Morzu Czerwonym i konfrontacyjnej narracji ze strony rządu Wielkiej Brytanii.

WGC przewidziała trzy potencjalne scenariusze na rok 2024 – miękkie lądowanie, twarde i brak lądowania z zakresami prawdopodobieństwa odpowiednio 45–65%, 25–55% i 5–10%.

Miękkie lądowanie

Tradycyjnie w ramach scenariusza miękkiego lądowania zyski ze złota nie były duże.

Można się tego spodziewać, ponieważ inflacja zostanie opanowana, a perspektywy wzrostu ulegną poprawie, co podważy reputację złota jako nośnika wartości i wyolbrzymi jego niestabilność.

Według WGC średni zwrot ze złota podczas jedynych dwóch odnotowanych w historii Fed miękkich lądowań wyniósł (-)1,6%, w porównaniu do 16,3% w przypadku obligacji skarbowych i 33,3% w przypadku akcji.

Jeśli miałoby nastąpić miękkie lądowanie, zwroty ze złota mogłyby pozostać stosunkowo niezmienne, ale będą uzależnione od ustąpienia geopolitycznych linii uskoków.

Będzie to jednak wymagało bardzo precyzyjnego podejmowania decyzji przez Fed i dużego szczęścia w obliczu czynników zewnętrznych.

Dodatkowo, jeśli inflacja spadnie szybciej niż obniżki Fed, realne stopy procentowe ulegną aprecjacji, a popyt konsumpcyjny osłabnie, co osłabi ceny złota, przynajmniej na pewien okres.

Na ceny złota w dalszym ciągu będzie wpływać niepewność uczestników rynku co do trajektorii polityki Fed.

Twarde lądowanie

Istnieją poważne obawy, że jastrzębi entuzjazm Fed w trakcie cyklu może wywołać nową recesję, szczególnie jeśli na pierwszy plan wyjdą opóźnienia w polityce monetarnej.

Wydaje się, że rynki aktywnie chronią się przed taką możliwością, biorąc pod uwagę oczekiwanie na serię obniżek stóp procentowych ze strony Fed.

Zagrożenie inflacyjne?

W takim przypadku popyt na złoto prawdopodobnie wzrośnie w porównaniu z popytem na bezpieczne aktywa w świetle upadających aktywów finansowych.

Jednakże w sytuacji krytycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie inflacja, która nie cofnęła się jeszcze do poziomu 2%, może wykazywać tendencję wzrostową, być może nawet zatrzymującą niedawne spadki wskaźników CPI i PCE.

Obawy te pogłębiły oczekiwania, że dostawy podstawowych zasobów, takich jak ropa naftowa, również ulegną znacznemu opóźnieniu ze względu na zmianę trasy wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

W najgorszym przypadku Fed mógłby zostać potencjalnie zmuszony do zmiany kursu i wznowienia podwyżek stóp procentowych, które tradycyjnie okazywały się niekorzystne dla złota.

Jednak nawet w takim scenariuszu interwencja Fed może okazać się bardzo trudna, gdyż podniósł już stopy procentowe do najwyższych poziomów od wielu dekad i stoi przed konsekwencjami zawyżania płatności odsetek i poważnych niespłacalności zadłużenia, zwłaszcza że gospodarstwa domowe zaciągnęły większość nadwyżek z czasów pandemii.

Ponadto, jak można było zaobserwować w 2023 r., wysoki geopolityczny popyt na złoto utrzymuje silną aktywność zakupową, szczególnie wśród banków centralnych.

W rezultacie geopolityczny popyt na złoto może potencjalnie połączyć się z rosnącą inflacją i osiągnąć rekordowy poziom cen złota w 2024 r.

Żadnego lądowania

W sytuacji braku lądowania, którą ocenia się jako najmniej prawdopodobną, rynki prawdopodobnie odnotują poprawę wzrostu gospodarczego i inflacji, co prawdopodobnie zapobiegnie głębszej recesji w przyszłości.

Jeśli geopolityka nie dominuje…

Chociaż niższe stopy procentowe są ogólnie pozytywne dla złota, odzwierciedlają one również obniżony poziom inflacji.

W rezultacie realne stopy procentowe (wyrażone jako stopa procentowa pomniejszona o stopę inflacji) mogą rosnąć, spadać lub pozostać niepewne, w zależności od tego, jak kształtuje się relacja między nimi.

Spadająca inflacja może oznaczać wzrost realnych stóp procentowych, tłumiąc apetyt konsumentów, co może przynajmniej tymczasowo ograniczyć cenę złota.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę znaczącą, tradycyjną wartość bezpiecznego schronienia przed ryzykiem systemowym, w tym bieżącym ryzykiem geopolitycznym i potencjalną recesją, inwestorzy prawdopodobnie zapewnią zwiększony popyt przy jednoczesnym wzroście cen.

Wniosek

Analitycy JP Morgan ustalają cenę docelową złota na rekordowo wysokim poziomie 2300 dolarów, podczas gdy UBS, choć optymistyczny, nie jest tak optymistyczny i prognozuje cenę na poziomie 2150 dolarów.

Jeśli chodzi o stanowisko urzędników Fed, w artykule Wall Street Journal stwierdzono, że:

W zeszłym tygodniu dwóch urzędników nie przewidywało żadnych cięć w przyszłym roku, a jeden przewidywał równowartość sześciu cięć o ćwierć punktu. „To całkiem szeroki zakres”, z którego można wyciągnąć sygnał, powiedział Barkin.

Thomas Barkin jest prezesem i dyrektorem generalnym Fed w Richmond.

Przynajmniej trwające zamieszanie w polityce pieniężnej i dysharmonia geopolityczna są prawdopodobnie wystarczającymi powodami dla inwestorów, aby zwiększyć dywersyfikację portfeli w kierunku złota w przypadku jego właściwości ubezpieczeniowych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.