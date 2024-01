Akcje PDD: rozwój Temu i wnioski z Wish.com

Ceny akcji spółki PDD Holdings (NASDAQ: PDD) wzrosły w 2023 r., do czego przyczyniła się rosnąca popularność Temu, szybko rozwijającej się firmy z branży handlu elektronicznego. Akcje wzrosły do 150 dolarów, najwyższego poziomu od marca 2021 r. W 2023 r. zwyżkowały o ponad 80%, pokonując swoich największych rywali, takich jak Alibaba, JD.com, a nawet Amazon.

Ryzyko Temu Wish.com

Temu było głównym powodem wzrostu cen akcji PDD Holdings w miarę wzrostu popularności firmy. Dane z serwisu LikeWeb pokazują, że stała się ona najczęściej pobieraną aplikacją e-commerce na świecie. Miał ponad 100 milionów pobrań w sklepie Google Play i miliony więcej na iOS.

Wzrost ten nastąpił, gdy firma zwiększyła wydatki marketingowe, a jej platforma zyskała popularność dzięki tanim produktom. Najnowsze wyniki pokazują, że w trzecim kwartale firma wydała ponad 2,9 miliarda dolarów na sprzedaż i marketing. W 2023 roku wydał o miliardy więcej.

Gwałtowny rozwój Temu jest dobrą rzeczą dla PDD, ponieważ rozszerza swoją działalność poza rynek chiński. Wiąże się to jednak również ze znacznym ryzykiem, z którym firma będzie musiała się uporać w dłuższej perspektywie.

W tym przypadku PDD Holdings i jej inwestorzy muszą się czegoś nauczyć od Wish.com, który jakiś czas temu również odnotował gwałtowny wzrost. Temu i Wish.com to podobne firmy, ponieważ skupiają się na sprzedaży tanich produktów i wysyłce ich na cały świat.

Obie firmy są w stanie to osiągnąć, zaopatrując się w swoje produkty w krajach azjatyckich, takich jak Chiny. Pozyskują również swoje produkty bezpośrednio od producentów, usuwając znaczniki, przez które przechodzą inne firmy.

Życzę wyzwań związanych z przychodami i zyskami

Patrząc na historię Wish.com widzimy, że w tej branży ciężko jest osiągnąć zysk. Według SeekingAlpha roczne przychody Wish.com osiągnęły najwyższy poziom ponad 2,5 miliarda dolarów w 2020 roku wraz ze wzrostem popytu na rozwiązania e-commerce.

Od tego czasu firma znajduje się w trudnej sytuacji. Jej przychody w 2021 r. spadły do 2,08 mld dolarów, a w 2022 r. do 571 mln dolarów. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosły 357 mln dolarów.

Jednocześnie Wish w dalszym ciągu gromadził straty. Strata netto spółki wzrosła z 208 mln dolarów w 2018 r. do 359 mln dolarów w ciągu ostatnich czterech kwartałów. W tym okresie zaobserwowano również spadek liczby aktywnych użytkowników. Najnowsze wyniki wykazały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał 11 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. W trzecim kwartale liczba jego miesięcznych użytkowników wyniosła około 9 milionów.

Dla porównania, w tym samym kwartale 2021 roku firma miała odpowiednio 60 milionów i 46 milionów aktywnych użytkowników. Wszystko to wyjaśnia, dlaczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy cena akcji WISH.com spadła o ponad 60%.

Zagrożenia dla akcji PDD

Dlatego też użycie przykładu Wish.com wyjaśnia, dlaczego Temu i PDD stoją w obliczu kilku poważnych zagrożeń. Wyzwanie polega na tym, że aby zwiększyć swój udział w rynku, firma musi wydawać więcej pieniędzy na marketing. Musi także zadbać o rentowność swojej sprzedaży.

Na szczęście dla PDD ma zdrowy bilans, który może pomóc mu wspierać Temu przez długi czas. Ostatni kwartał zakończył się kwotą ponad 27 miliardów dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych. Jest prawie wolny od długów, ponieważ całkowite zadłużenie długoterminowe wynosi zaledwie 222 miliony dolarów.

W najbliższej perspektywie cena akcji PDD prawdopodobnie będzie nadal rosła, gdyż inwestorzy dążą do najwyższego w historii poziomu 212 dolarów, czyli około 43% powyżej obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.