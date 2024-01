Spośród 50 najbogatszych 38 wzbogaciło się w 2023 r

Ponieważ kryzys kosztów życia stanowi wyzwanie dla wielu osób, zwłaszcza w okresie świątecznym, w zakresie artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, elity finansowe, w tym amerykańscy giganci technologiczni i rosyjscy oligarchowie, przeżywają boom gospodarczy. Według danych Bloomberga kluczowe osobistości, takie jak Elon Musk i Mark Zuckerberg, odnotowały znaczny wzrost swoich majątków, podobnie jak inne zamożne osoby, takie jak Brytyjczycy James Dyson i Jim Ratcliffe.

Rosnące fortuny pomimo globalnych wyzwań

Pomimo sankcji gospodarczych i trwającego konfliktu na Ukrainie wielu rosyjskich oligarchów w dalszym ciągu gromadzi bogactwo. Spośród 50 najbogatszych osób na świecie tylko 12 odnotowało spadek swojego majątku w 2023 r., podczas gdy zdecydowana większość odnotowała znaczny wzrost finansowy, a niektóre wzrosty były niewiarygodnie duże.

Elon Musk prowadzi stado

Na szczycie znajduje się Elon Musk, którego majątek szacuje się na 235 miliardów dolarów, głównie dzięki sukcesowi Tesli. Pomimo znacznego spadku inwestycji w X (dawniej Twitter), gwałtowny wzrost akcji Tesli znacząco zwiększył jego majątek.

Niezwykły powrót Zuckerberga

Mark Zuckerberg, który początkowo miał zmierzyć się z Muskiem w klatce, był świadkiem, jak jego majątek gwałtownie wzrósł o 184%, osiągając 128 miliardów dolarów. Do tego skoku przyczyniło się ożywienie Meta (spółki-matki Facebooka) po trudnym roku 2022.

Nieoczekiwani zwycięzcy i przegrani

Wśród innych znaczących zysków można wymienić indonezyjskiego potentata Prajogo Pangestu, który odnotował siedmiokrotny wzrost swojego majątku dzięki inwestycjom w energię geotermalną. Z kolei indyjski miliarder Gautam Adani stanął w obliczu znacznego spadku swojej fortuny w wyniku zarzutów o oszustwa korporacyjne.

Globalna reprezentacja w klubie miliarderów

Na liście najbogatszych świata przeważają Amerykanie, a chlubnymi wyjątkami są Francuzi Bernard Arnault i Françoise Bettencourt Meyers. Majątek Arnault rósł dzięki sukcesowi LVMH, a Bettencourt Meyers, najbogatsza kobieta na liście, odnotowała niewielki wzrost majątku netto.

Sankcjonowani Rosjanie stają się bogatsi

Pomimo międzynarodowych sankcji wielu rosyjskich miliarderów, takich jak Władimir Potanin i Aliszer Usmanow, odnotowało wzrost majątku. Część ich aktywów pozostaje jednak zamrożona ze względu na ograniczenia finansowe.

Obecność Wielkiej Brytanii w rankingach miliarderów

Z Wielkiej Brytanii na listę 500 najbogatszych osób wchodzi 17 osób, a Dyson jest najbogatszym Brytyjczykiem. Ratcliffe, kolejny duży miliarder z Wielkiej Brytanii, niedawno rozszerzył swoje portfolio, nabywając znaczne udziały w Manchesterze United.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.