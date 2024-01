Oto dlaczego kursy EUR/CHF i USD/CHF rosną

Kursy wymiany USD/CHF i EUR/CHF w tym tygodniu nadal rosły po jastrzębich oświadczeniach urzędników Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Frank szwajcarski cofnął się do 0,9450 wobec euro i 0,8700 wobec dolara amerykańskiego.

Jastrzębi urzędnicy EBC i Fed

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) było w tym tygodniu największym wydarzeniem makro, ponieważ zgromadziło decydentów z całego świata. Wśród tych osób znaleźli się urzędnicy EBC, Rezerwy Federalnej i Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB).

Większość tych urzędników wyraziła obawę, że rynek spodziewa się obniżek stóp procentowych odpowiednio wcześniej. Urzędnicy EBC, w tym Christine Lagarde, zauważyli, że bank prawdopodobnie rozpocznie obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku. Część analityków spodziewała się, że obniżki rozpoczną się już w marcu.

Niektórzy urzędnicy Rezerwy Federalnej, tacy jak Christopher Waller i Raphael Bostic, ostrzegali, że inflacja jest nadal utrzymująca się na wysokim poziomie i że Fed prawdopodobnie będzie utrzymywał stopy procentowe na wyższym poziomie przez dłuższy czas, aby temu przeciwdziałać.

Tymczasem w wywiadzie Thomas Jordan z SNB powiedział, że inflacja w kraju wyhamowuje, czemu sprzyja mocny frank szwajcarski. Spodziewa się utrzymać stopy na wyższym poziomie przez dłuższy czas, choć analitycy przewidują, że nastąpią one już w marcu.

Tymczasem para EUR/CHF i USD/CHF rosła, ponieważ inwestorzy bagatelizowali wpływ trwających napięć na Bliskim Wschodzie. Pakistan zbombardował Iran w czwartek, co oznaczało eskalację. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania również nadal bombardują rebeliantów Houthi.

Choć kryzys może trwać długo, istnieją oznaki, że rynek bagatelizuje jego znaczenie. Na przykład cena ropy Brent i West Texas Intermediate utrzymuje się poniżej 80 dolarów. W większości przypadków frank szwajcarski radzi sobie dobrze, gdy występują kwestie geopolityczne.

Analiza techniczna USD/CHF

Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że kurs USD do CHF od kilku dni znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. W tym przypadku skakał w ciągu ostatnich siedmiu dni z rzędu i osiągnął najwyższy poziom od 18 grudnia. Para przekształciła także ważny poziom oporu na poziomie 0,8551 w wsparcie,

Kurs wzrósł powyżej 50-dniowej średniej kroczącej i kluczowego oporu na poziomie 0,8670, najniższego wahania z 4 grudnia. Tymczasem wskaźnik względnej siły (RSI) zbliża się do punktu wykupienia na poziomie 70, podczas gdy oscylator Chande Momentum Oscillator (CMO) zbliża się do 100.

Dlatego para prawdopodobnie będzie przez krótki czas kontynuować wzrosty, a następnie powróci do trendu spadkowego i ponownie testuje wsparcie na poziomie 0,8550.

Analiza techniczna EUR/CHF

W ciągu ostatnich kilku dni para EUR do CHF kontynuowała odbicie. Na wykresie dziennym para przesunęła się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Podobnie jak w przypadku pary USD/CHF, wskaźniki RSI i CMO nadal rosną.

W tym samym czasie para zbliża się do górnej części kanału spadkowego zaznaczonego na fioletowo. Dlatego para prawdopodobnie będzie nadal rosła, ponieważ kupujący celują w kluczowy opór na poziomie 0,9500. Cena ta znajduje się wzdłuż górnej części kanału spadkowego.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.