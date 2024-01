Rynek kryptowalut pozostaje czerwony, a Bitcoin stracił w ciągu ostatniego dnia około 3%, osiągając poziom wynoszący 39,881 USD. Wiodąca kryptowaluta spadła o 6,49% w ciągu ostatnich siedmiu dni. Podczas gdy niedźwiedzie dominują na BTC, Pullix (PLX) i Binance Coin (BNB) pozostają stabilne.

Bitcoin jest podatny na kolejny spadek

BTC po raz pierwszy w 2024 roku spadł poniżej 40,000 USD po spadku o około 3% w ciągu ostatniego dnia. Działania cenowe aktywów w ciągu ostatnich trzech tygodni wskazują na koncepcję sprzedaży wiadomości po zatwierdzeniu w USA funduszy ETF Bitcoin.

Co więcej, górnicy, posiadacze krótkoterminowi i Grayscale Investments przyczyniają się do pogorszenia sytuacji dzięki znacznym wyprzedażom. Ponadto FTX & Alameda zlikwidowała BTC o wartości około 1,1 mld USD w ramach procedury spłaty.

W tym kontekście analityk kryptowalutowy Scott przewidział spadek Bitcoina do 34,000 USD, gdy dominująca kryptowaluta straci impet w regionie 39,000 USD.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

Pullix (PLX) przyciąga uwagę godnym uwagi sukcesem

Pullix świętuje wczesny sukces, ponieważ przyciąga uwagę całego świata dzięki ciągłej przedsprzedaży. W szóstym etapie projektu zebrano ponad 4,28 mln USD, co świadczy o zaufaniu inwestorów do jego długoterminowego potencjału.

Pullix widzi zwiększony optymizm ze względu na swój potencjał do zrewolucjonizowania handlu cyfrowego dzięki hybrydowemu ekosystemowi, który wykorzystuje możliwości scentralizowanych i zdecentralizowanych giełd.

Jedyna w swoim rodzaju giełda będzie wykorzystywać PLX jako token zarządzania. Tymczasem moneta “trade-to-earn” pozwoli użytkownikom cieszyć się nagrodami i pasywnym dochodem podczas korzystania z platformy i uczestniczenia w różnych wyzwaniach handlowych.

W przeciwieństwie do innych DEX lub CEX, łatwy w użyciu Pullix będzie oferował stały dochód swoim lojalnym użytkownikom. PLX jest narzędziem giełdy dla usług cashback, ofert promocyjnych i dystrybucji nagród.

Zainteresowani gracze mogą kupić PLX po obecnej cenie 0,08 USD i spodziewać się znacznych zwrotów, ponieważ eksperci przewidują wzrost do poziomu 1 USD.

Binance Coin gotowy na masowy rajd

BNB utrzymał boczne działania cenowe w ciągu ostatnich kilku tygodni. Altcoin utrzymał się powyżej poziomu 300 USD pomimo spadku Bitcoina, a rosnąca dynamika podkreśla długoterminową stabilność.

Binance Coin wzrósł o ponad 50% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, aby utrzymać się powyżej 300 USD. Co więcej, dzienny wolumen obrotu w wysokości 15,69 mld USD pomaga utrzymać altcoina na powierzchni. W chwili publikacji BNB kosztuje blisko 311 USD, co wskazuje na solidny powrót. Co więcej, stały popyt bazowy może napędzać altcoina poza jego krótkoterminowe opory.

Otworzy to ścieżkę wzrostową w kierunku 52-tygodniowego szczytu na poziomie 352 USD przy sprzyjających warunkach rynkowych.

Więcej szczegółów na temat przedsprzedaży Pullix i PLX można znaleźć na ich stronie internetowej.