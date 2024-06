Następny ruch firmy Pfizer: czy może przekroczyć 30 dolarów?

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) rok 2023 stanął w obliczu wyzwań na giełdzie, a jej akcje spadły z ponad 50 dolarów do najniższego poziomu 25 dolarów. Jednak ostatnie wydarzenia sugerują potencjalny zwrot dla farmaceutycznego giganta. 1 maja 2024 roku firma Pfizer ogłosiła lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał roku.

Ich zysk na akcję niezgodny z GAAP wynoszący 0,82 dolara przekroczył oczekiwania o 0,31 dolara, a przychody w wysokości 14,9 miliarda dolarów przekroczyły szacunki o 980 milionów dolarów. Pomimo spadku przychodów o 19,5% rok do roku, firma Pfizer zachowała optymizm, potwierdzając swoje prognozy dotyczące przychodów za cały rok na poziomie 58,5–61,5 miliardów dolarów i podnosząc skorygowane szacunki rozwodnionego EPS do 2,15–2,35 dolarów. Firma przewiduje również, że do końca 2024 r. osiągnie co najmniej 4 miliardy dolarów oszczędności netto w ramach wcześniej ogłoszonego programu dostosowania kosztów.

Te pozytywne wyniki finansowe nastąpiły w trudnym otoczeniu, szczególnie w obliczu spadających przychodów z produktów firmy Pfizer związanych z COVID-19, Comirnaty i Paxlovid. Mimo to produkty firmy inne niż COVID odnotowały wzrost operacyjny, przy dobrych wynikach Eliquis i innych kluczowych ofert. Albert Bourla, dyrektor generalny firmy Pfizer, podkreślił dobre wyniki ich portfolio produktów innych niż COVID, podkreślając zwiększone przychody z niedawnych premier komercyjnych i nabytych produktów.

Teraz, gdy na scenie znajdują się najnowsze dane finansowe firmy Pfizer, przyjrzyjmy się wykresom, aby przeanalizować, czy akcje firmy mogą przekroczyć granicę 30 dolarów i utrzymać wzrost.

Poziom wsparcia, który przetrwał próbę czasu

Jedno spojrzenie na długoterminowy tygodniowy wykres firmy Pfizer i staje się jasne, że 25 dolarów stanowi solidne wsparcie dla akcji spółki od ponad 10 lat, w tym podczas krachu związanego z Covid-19. Również tym razem kurs akcji znalazł wsparcie w pobliżu tego poziomu i 26 kwietnia spadł do najniższego od 52 tygodni poziomu 25,20 dolarów.

Wykres PFE autorstwa TradingView

Od czasu publikacji danych za pierwszy kwartał akcje spółki odbiły od tego poziomu o ponad 10%, co musi dawać promyk nadziei obecnym akcjonariuszom firmy Pfizer. Ale poza tym oferuje również wejście o niskim ryzyku inwestorom, którzy są optymistycznie nastawieni do akcji. Mogą zająć pozycję długą na obecnych poziomach w pobliżu 28 USD, utrzymując stop loss na poziomie 25 USD.

Jeżeli kurs akcji od tego momentu wystrzeli w górę, będzie miał wiele do zyskania, ryzykując jedynie 10-12% tej inwestycji.

Aby utrzymać trwały wzrost, konieczne jest przekroczenie krótkoterminowych poziomów oporu

Na krótkoterminowych, 4-godzinnych wykresach akcje firmy Pfizer wyglądają obecnie wyjątkowo mocno, a wszystkie wskaźniki trendu są głęboko zielone. W bliskim sąsiedztwie kurs akcji napotyka jednak opór. Od początku roku dwukrotnie nie udało się przekroczyć poziomu 28,8 dolara. Co więcej, zniesienie 61,8% spadku z 34 dolarów do 25,2 dolarów również spada do 28,56 dolarów.

Wykres PFE autorstwa TradingView

W przypadku traderów, którzy są optymistycznie nastawieni do akcji, najlepiej byłoby poczekać jeden dzień, aż cena akcji zamknie się powyżej 28,8 dolarów, aby móc zająć długie pozycje. Jeśli uda mu się to zrobić, może utrzymać stop-loss na poziomie 26,94 USD i utrzymać go aż do 34 USD.

Traderzy, którzy wykazują niedźwiedzie podejście do akcji, mają tu wejście o niskim ryzyku. Mogą dokonać krótkiej sprzedaży akcji przy obecnym poziomie 28 USD, utrzymując stop loss o kilka centów powyżej 28,8 USD. Jeśli akcje zaczną spadać, mogą zaksięgować zyski w pobliżu 25,5 dolarów.

