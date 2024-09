Dlaczego naciski Trumpa na objęcie przez prezydenta nadzoru nad decyzjami Fed dotyczącymi stóp procentowych są ryzykownym posunięciem

Donald Trump na nowo rozpalił długotrwałą debatę na temat niezależności Rezerwy Federalnej (Fed), wzywając do ustanowienia prezydenckiego nadzoru nad decyzjami dotyczącymi stóp procentowych.

Podczas konferencji prasowej w swojej rezydencji Mar-a-Lago były prezydent wyraził chęć wpływania na decyzję Fed o zmianie stóp procentowych, co mogłoby radykalnie zmienić amerykański system finansowy.

Frustracja Trumpa odzwierciedla rosnące niezadowolenie amerykańskiej opinii publicznej z powolnego tempa obniżania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Jednakże konsekwencje takiej zmiany polityki wykraczają daleko poza polityczne pozycjonowanie.

Gdyby prezydent uzyskał wpływ na politykę pieniężną Rezerwy Federalnej, mogłoby to podważyć niezależność banku centralnego i mieć daleko idące konsekwencje dla gospodarki USA.

Niebezpieczeństwa upolityczniania Rezerwy Federalnej

Rezerwa Federalna została powołana do działania niezależnie od wpływów politycznych, aby mieć pewność, że decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą podejmowane na podstawie danych ekonomicznych i długoterminowych rozważań, a nie krótkoterminowych zysków politycznych.

Apel Trumpa o przejęcie kontroli nad stopami procentowymi przez prezydenta podważa tę zasadę, nawiązując do czasów, gdy ingerencja polityczna w działalność banku centralnego prowadziła do katastrofalnych skutków.

Godną uwagi analogią historyczną jest sytuacja z lat 70. XX wieku, kiedy prezydent Richard Nixon wywierał presję na Rezerwę Federalną, aby utrzymywała niskie stopy procentowe, co przyczyniło się do powstania zjawiska ekonomicznego znanego jako stagflacja – połączenia stagnacji wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji.

Niedawno podobny wpływ na bank centralny swojego kraju wywarł prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, co doprowadziło do poważnej niestabilności gospodarczej, w tym gwałtownego wzrostu inflacji i spadku wartości waluty.

Twierdzenie Trumpa, że ma „lepszy instynkt” niż urzędnicy Rezerwy Federalnej, nie jest tylko retorycznym zabiegiem.

Jest to sygnał potencjalnej zmiany w kierunku upolitycznionego banku centralnego, w którym decyzje mogłyby być podejmowane pod wpływem cyklów wyborczych, a nie realiów gospodarczych.

Taki ruch może podważyć wiarygodność Rezerwy Federalnej i zdestabilizować rynki finansowe, które opierają się na niezależnych osądach banku centralnego przy kształtowaniu oczekiwań ekonomicznych.

Ekonomiczne implikacje upolitycznienia Rezerwy Federalnej

Umożliwienie prezydentowi kontrolowania decyzji dotyczących stóp procentowych może mieć poważne konsekwencje dla amerykańskiego rynku kapitałowego.

Jeśli polityka pieniężna zacznie podlegać kaprysom polityków, inwestorzy mogą stracić zaufanie do zdolności Rezerwy Federalnej do zarządzania inflacją i wzrostem gospodarczym, co doprowadzi do wzrostu zmienności na rynkach.

Postrzeganie polityki pieniężnej jako narzędzia politycznego może również doprowadzić do utraty wiarygodności dolara amerykańskiego na arenie międzynarodowej.

Zagraniczni inwestorzy i rządy mogą kwestionować stabilność amerykańskiego systemu finansowego, co może potencjalnie zmniejszyć popyt na amerykańskie aktywa i zwiększyć koszty pożyczek dla rządu USA.

W praktyce upolitycznienie Rezerwy Federalnej mogłoby doprowadzić do manipulacji stopami procentowymi w celu realizacji interesów wyborczych partii rządzącej.

Na przykład podniesienie stóp procentowych tuż przed wyborami może mieć szkodliwe skutki polityczne, wywierając presję na Fed, aby utrzymywał stopy procentowe na sztucznie niskim poziomie, nawet jeśli warunki gospodarcze uzasadniają ich podwyżkę.

Taki scenariusz może pogłębić nierównowagę gospodarczą i przyczynić się do długotrwałej niestabilności.

Podobną dynamikę można zaobserwować w wielu gospodarkach wschodzących, w których rządy kontrolują ceny podstawowych dóbr, takich jak paliwo i energia elektryczna, aby utrzymać poparcie polityczne.

Organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, często muszą interweniować, aby skorygować te zniekształcenia, co może prowadzić do kryzysów gospodarczych.

Konieczność niezależności banku centralnego

Niezależność Rezerwy Federalnej jest podstawą współczesnej polityki gospodarczej, a bank centralny musi działać niezależnie od wpływów politycznych.

Choć krytyka Trumpa dotycząca sposobu, w jaki Rezerwa Federalna zarządza stopami procentowymi, może znaleźć oddźwięk u niektórych, przyznanie prezydentowi uprawnień do dyktowania polityki pieniężnej stanowiłoby niebezpieczny precedens.

Integralność gospodarki USA zależy od zdolności Rezerwy Federalnej do podejmowania decyzji w oparciu o obiektywną analizę ekonomiczną, a nie względy polityczne.

Upolitycznienie Rezerwy Federalnej mogłoby przynieść krótkoterminowe korzyści niektórym osobom, ale ostatecznie podważyłoby stabilność i dobrobyt gospodarki USA.

Podsumowując, chociaż obawy Trumpa dotyczące obecnego poziomu stóp procentowych mogą być uzasadnione, jego propozycja przekazania prezydentowi kontroli nad polityką pieniężną Rezerwy Federalnej jest obarczona dużym ryzykiem.

Taki krok prawdopodobnie podważyłby niezależność banku centralnego, zdestabilizował rynki finansowe i skierował gospodarkę USA na ścieżkę długoterminowej niestabilności.

Rezerwa Federalna musi pozostać niezależną instytucją, wolną od wpływów politycznych, aby zapewnić dalszą siłę i stabilność gospodarki USA.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.