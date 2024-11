ATOM, MEW, POPCAT prowadzą dzienne zyski, wzrost Bitcoina zatrzymuje się pomimo byczego nastroju

Bitcoin w poniedziałek zanotował spadek ceny, gdyż kryptowaluta spadła o ponad 2,2% po osiągnięciu miesięcznego maksimum na poziomie 69 408 USD wcześniej tego samego dnia.

Rynek altcoinów pozostał stosunkowo spokojny, a 99 najpopularniejszych altcoinów odnotowało niewielkie wzrosty w ciągu dnia, przy czym na szczycie list przebojów znalazły się ATOM, MEW i POPCAT.

Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o około 3% po nieprzerwanym wzroście trwającym od 14 października, natomiast dominacja Bitcoina spadła do 51,33% z miesięcznego maksimum wynoszącego 55,75% odnotowanego 10 października.

Spowolnienie wzrostu BTC sugeruje, że inwestorzy realizują część zysków lub być może inwestują środki w altcoiny, co potwierdzają stale spadające wskaźniki dominacji kryptowaluty-bariery.

Zazwyczaj taki scenariusz oznacza, że wyczekiwany sezon alternatywny może wkrótce nastąpić.

Historycznie, sezon alternatywny rozpoczynał się, gdy Bitcoin konsolidował się w wąskim zakresie i przez dłuższy czas poruszał się w trendzie bocznym.

Jednakże wzrost wartości bitcoina może się jeszcze nie skończyć, jeśli weźmiemy pod uwagę pewne wskaźniki.

Po pierwsze, produkty giełdowe oparte na bitcoinie odnotowały ogromny wzrost popytu – w zeszłym tygodniu napływało tam oszałamiające 2,1 miliarda dolarów.

Łączny napływ środków od momentu ich wprowadzenia przekroczył 20 miliardów dolarów. To kamień milowy, na osiągnięcie którego złoto potrzebowało prawie pięciu lat.

Analityk Bloomberga Eric Balchunas zauważył dziś rano, że znaczna część tych napływów pochodzi z rynków europejskich, gdyż mieszkańcy zainwestowali ponad 105 miliardów dolarów w produkty ETF BTC, co stanowi najwyższy poziom w historii.

Innym czynnikiem, który może sprzyjać dalszemu wzrostowi cen BTC, jest optymizm związany ze zbliżającymi się wyborami w Stanach Zjednoczonych.

Kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump prowadzi w sondażach jako potencjalny zwycięzca, a rynek postrzega to jako pozytywną wiadomość nie tylko dla bitcoina, ale i całego sektora kryptowalut.



Tymczasem zwolenniczka Partii Demokratycznej Kamala Harris również złagodziła swoje stanowisko wobec sektora i obiecała wspierać innowacje i inwestycje w tej dziedzinie.

Wielu obserwatorów rynku uważa, że wygrana Trumpa może wywindować cenę bitcoina do sześciocyfrowych wartości, podczas gdy niektórzy twierdzą, że hossa nastąpi niezależnie od tego, kto wygra wybory.

Nadzieje na zwycięstwo Trumpa napędzają również ogólny napływ środków na rynek kryptowalut, jak wynika z cotygodniowego raportu Coinshares dotyczącego przepływów środków w funduszach aktywów cyfrowych z 21 października.

Firma zauważyła, że w zeszłym tygodniu odnotowano inwestycje w produkty kryptowalutowe o wartości ponad 2 miliardów dolarów.

Na wzrost wartości bitcoina mogą mieć wpływ również pewne czynniki makroekonomiczne.

Konkretnie rzecz biorąc, niska inflacja w Japonii, gdzie wskaźnik inflacji bazowej spadł do 2,5%, wskazuje na to, że Bank Japonii raczej nie podniesie stóp procentowych w najbliższym czasie, co mogłoby skutkować wzrostem kursu USD/JPY.

Ponadto niedawne obniżki stóp procentowych w Chinach i działania na rzecz ożywienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się do wzrostu globalnej płynności, co potencjalnie korzystnie wpłynęło na aktywa ryzykowne, takie jak Bitcoin.

Łącznie czynniki te tworzą korzystne środowisko dla wzrostu wartości Bitcoina, co wzmacnia hipotezę, że wzrost wartości BTC może się jeszcze nie skończyć, a inwestorzy krótkoterminowi być może realizują już pewne zyski.

Jeśli jednak od tego momentu kurs Bitcoina będzie się poruszał w trendzie bocznym, wzrasta prawdopodobieństwo, że inwestorzy zwrócą uwagę na altcoiny, które zaczęły poruszać się w tandemie z Bitcoinem.

Możliwymi wskaźnikami takiego scenariusza byłby dalszy spadek dominacji BTC.

W momencie oddawania gazety do druku Bitcoin oscylował w okolicach 66 900 USD. Wiodącymi altcoinami tego dnia były:

Centrum Kosmosu

Copy link to section

Cosmos Hub (ATOM) wzrósł o 4,4% w ciągu ostatniego dnia, handlując po 4,85 USD, a jego kapitalizacja rynkowa wynosiła 1,89 mld USD w momencie publikacji. Altcoin wzrósł również o 18,8% od swojego tygodniowego minimum 4,24 USD, osiągając dzienne maksimum 5,04 USD 21 października.

Źródło: CoinMarketCap

Wzrostowi cen akcji ATOM towarzyszył również wzrost dziennego wolumenu obrotu, który wzrósł o 150% i przekroczył 310 milionów dolarów.

Wzrost nastąpił po tym, jak Grayscale, firma zarządzająca aktywami o wartości ponad 15 miliardów dolarów w zarządzaniu, ujawniła, że rozważa dodanie ATOM i innych aktywów Cosmos, w tym AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI i TIA, do swoich produktów inwestycyjnych.

Jeżeli Grayscale zdecyduje się wesprzeć projekt ATOM, zwiększy to wiarygodność projektu i przyciągnie zainteresowanie instytucji.

Kot w świecie psów

Kot w świecie psów (Mew) osiągnął swój najwyższy poziom w historii na poziomie 0,010 USD wcześniej tego samego dnia, a kapitalizacja rynkowa spółki przekroczyła 900 milionów USD.

W ciągu ostatniego dnia wartość monety memowej wzrosła o 5%, a w ciągu 30 dni jej zyski wyniosły ponad 78%.

Źródło: CoinMarketCap

Najnowszy wzrost kursu MEW nastąpił po tym, jak duża południowokoreańska giełda kryptowalut Upbit ogłosiła, że dodała koreańskiego wona (KRW) jako parę handlową dla MEW.

Zazwyczaj notowanie na dużej giełdzie, takiej jak Upbit, znacznie podnosi cenę danej kryptowaluty, ponieważ token staje się dostępny dla większej liczby inwestorów.

Tymczasem wolumen obrotu MEW wzrósł również o 440% w ciągu ostatniego dnia do ponad 453 milionów dolarów, co pokazuje silny udział rynku w szybkim rajdzie. Rosnący wolumen wraz ze wzrostem ceny monety sugeruje wzmacniający się trend wzrostowy, który może dodatkowo dodać paliwa do trwającego rajdu.

Kotek

Popcat (POPCAT) był o 3,6% wyższy niż poprzedniego dnia, handlując po 1,29 USD w momencie publikacji po osiągnięciu dziennego maksimum 1,42 USD wcześniej tego samego dnia. Moneta memowa wzrosła o ponad 160% od najniższego punktu we wrześniu, a jej kapitalizacja rynkowa wynosiła 1,26 mld USD w momencie pisania.

Źródło: CoinMarketCap

Ostatnie wyniki cenowe Popcat przyciągnęły w ciągu ostatniego miesiąca większą liczbę posiadaczy, których było ponad 77 700, w porównaniu do 68 329 22 września.

Na jednowymiarowym wykresie cen POPCAT/USDT cena monety memowej utrzymywała się blisko środkowego pasma Bollingera na poziomie 1,2701 USD, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) spadł z poziomu wykupienia notowanego 6 października do neutralnego poziomu 54, co sugerowało, że moneta memowa traciła na popularności.

Dalszy spadek poniżej poziomu wsparcia na poziomie 1,27 USD potwierdzi odwrócenie trendu, po czym moneta memowa może spaść do niższego poziomu wsparcia na poziomie 1,0074 USD, wskazywanego przez dolne pasmo Bollingera.