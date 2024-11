Starbucks przechodzi zmianę kierownictwa, ponieważ firma zmaga się ze spadkiem sprzedaży i niezadowoleniem klientów.

Brian Niccol, nowo mianowany szef sieci kawiarni, przedstawił plan uproszczenia menu firmy i ponownego rozważenia jej strategii cenowej.

Decyzja ta ma związek ze spadkiem globalnej sprzedaży o 7% między lipcem a wrześniem 2024 r., przy czym najbardziej widoczne było to w Chinach, gdzie sprzedaż spadła o 14%.

Gigant branży kawowej zmaga się również z krytyką związaną z problemami kadrowymi, długimi kolejkami i wpływem kampanii w mediach społecznościowych związanych z konfliktem między Izraelem a Strefą Gazy.

Jednym z głównych celów firmy Niccol jest rozwianie obaw klientów, związanych ze skomplikowanym menu i zatłoczonymi sklepami.

Firma planuje usprawnić swoją ofertę, ułatwiając klientom korzystanie z niej i skracając czas przygotowywania zamówień przez personel.

Niccol podkreślił potrzebę „udoskonalenia mobilnego zamawiania i płacenia”, aby zapobiec wąskim gardłom w godzinach szczytu.

Celem tego posunięcia jest poprawa jakości obsługi klienta, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu.

Spowolnienie gospodarcze w Chinach wpłynie na globalne wyniki Starbucks?

Spadek sprzedaży w Chinach mocno uderzył w Starbucks, co jest odzwierciedleniem szerszych wyzwań gospodarczych w regionie.

14-procentowy spadek sprzedaży na tym rynku w znacznym stopniu przyczynił się do globalnego spadku sprzedaży firmy o 7%.

Spowolnienie gospodarcze w Chinach wywarło presję na wydatki konsumentów, utrudniając Starbucks utrzymanie dynamiki sprzedaży.

Kierownictwo firmy przyznało, że mimo zwiększonych inwestycji nie udało się przeciwdziałać spadkowej tendencji w ruchu klientów.

Przeszkody operacyjne Starbucks

Oprócz złożoności menu, Starbucks zmaga się z niedoborami kadrowymi, co spowalnia obsługę w różnych lokalizacjach.

Wyzwania te są powodem niezadowolenia klientów, zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy kolejki potrafią być długie.

Wysiłki firmy mające na celu zatrzymanie i przyciągnięcie pracowników nie rozwiązały jeszcze w pełni tych problemów, które w dalszym ciągu negatywnie wpływają na doświadczenia klientów w sklepach.

Decyzja spółki o zawieszeniu prognoz finansowych na rok 2025 uwypukla niepewność panującą obecnie na rynku.

Z powodu spadającej sprzedaży i wzrostu kosztów Starbucks stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze stabilizacją swojego biznesu.

Ogłoszenie to doprowadziło do spadku ceny akcji o 4%, co odzwierciedlało obawy inwestorów co do zdolności giganta kawowego do stawienia czoła tym wyzwaniom.

Oczekuje się, że Starbucks opublikuje szczegółowe wyniki finansowe w przyszłym tygodniu, co może zapewnić dalszy wgląd w strategię odzyskiwania firmy.

Jakie inne czynniki wpływają na Starbucks?

Starbucks spotkał się również z krytyką ze względu na wpis w mediach społecznościowych opublikowany przez związek zawodowy z siedzibą w USA, w którym wyraził on poparcie dla Palestyny po ataku Hamasu z 7 października.

Firma szybko odcięła się od tej wypowiedzi, podkreślając, że wpis nie odzwierciedla jej oficjalnego stanowiska.

Mimo usunięcia wpisu, stał się on popularny, wywołując wezwania do bojkotu i protestów.

Incydent ten stworzył dodatkowe wyzwania wizerunkowe dla Starbucksa, szczególnie w regionach, w których konflikt wzbudził szczególne emocje.

Brian Niccol, poprzedni CEO Chipotle, został sprowadzony, aby poprowadzić Starbucks w tych burzliwych czasach. Jego plan częstych dojazdów z Kalifornii do Seattle spotkał się z krytyką, szczególnie biorąc pod uwagę stanowisko Starbucks w sprawie odpowiedzialności za środowisko.

Poprzednik Niccola, Laxman Narasimhan, próbował wprowadzić nowe pozycje w menu i przyspieszyć obsługę przed swoim odejściem po zaledwie 18 miesiącach.

Zmiana kierownictwa oznacza kluczowy okres dla Starbucksa, ponieważ firma stara się odzyskać zaufanie klientów i poprawić wydajność operacyjną.