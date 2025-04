Łączna kapitalizacja rynku kryptowalut gwałtownie spadła do 2,4 biliona dolarów, z poziomu szczytowego 3,9 biliona dolarów w grudniu 2024 roku.

Ten blisko 40-procentowy spadek w ciągu około czterech miesięcy odzwierciedla rosnący niepokój inwestorów w obliczu eskalacji napięć geopolitycznych i gospodarczych.

Wyprzedaż następuje równolegle z gwałtownym spadkiem na światowych rynkach akcji, wywołanym ogłoszeniem przez prezydenta Donalda Trumpa 2 kwietnia nowych, szeroko zakrojonych ceł.

Ogłaszając to „Dniem Wyzwolenia” dla USA, Trump przedstawił cła skierowane przeciwko kluczowym partnerom handlowym – w tym Chinom, Unii Europejskiej, Indiom i Japonii – z stawkami sięgającymi nawet 54%.

W miarę zbliżania się terminu wdrożenia tych środków, inwestorzy w dużej mierze przeszli na pozycje defensywne, wycofując się zarówno z akcji, jak i kryptowalut w oczekiwaniu na wzrost zmienności i negatywne skutki ekonomiczne.

Ale dla inwestorów szukających okazji do zakupu w tym krwawym łańcuchu wydarzeń, istnieją pewne możliwości. Jedną z nich jest projekt na wczesnym etapie rozwoju, CartelFi.

Dlaczego warto kupić ETH i OP?

Copy link to section

Pomimo powszechnej korekty rynkowej, Ethereum (ETH) i Optimism (OP) odnotowują cichą, ale znaczącą akumulację przez kryptowalutowe wieloryby – dużych posiadaczy, których aktywność często zapowiada poważne zmiany na rynku.

W dniach od 4 do 6 kwietnia liczba portfeli Ethereum zawierających od 1000 do 10 000 ETH wzrosła z 5340 do 5388.

Ten wzrost o 48 portfeli, choć skromny w liczbach bezwzględnych, sygnalizuje celowe działania dużych inwestorów mające na celu budowanie pozycji w czasie dekoniunktury.

ETH znajduje się pod silną presją i jeśli trend spadkowy się utrzyma, grozi mu spadek poniżej 1400 dolarów – poziomu, którego nie przekroczył od stycznia 2023 roku.

Jeśli jednak odzyska impet i przekroczy poziom 1748 dolarów, wykresy techniczne sugerują możliwy wzrost w kierunku 1938 dolarów, a nawet ponowny test progu 2000 dolarów.

Optymizm wykazał podobną tendencję. Od 4 do 6 kwietnia liczba portfeli zawierających od 10 000 do 1 000 000 OP wzrosła z 4138 do 4151.

Ten wzrost liczby dużych posiadaczy sugeruje zaufanie do długoterminowych fundamentów protokołu warstwy 2, nawet pomimo utrzymującej się niepewności na szerszym rynku kryptowalut.

Gromadzenie aktywów przez wielkich inwestorów w okresie zmienności często wskazuje, że instytucje lub osoby o wysokiej wartości netto przygotowują się na ożywienie rynku przed wejściem inwestorów detalicznych.

Jeśli to zachowanie się utrzyma, może to oznaczać wczesne etapy procesu osiągania dna dla wybranych altcoinów, począwszy od ETH i OP.

Dlaczego CartelFi jest projektem, na który warto zwrócić uwagę?

Copy link to section

W obliczu presji na ugruntowane kryptowaluty, inwestorzy często przenoszą uwagę na projekty wczesnego etapu, które wykazują potencjał wysokich zwrotów.

Jednym z takich projektów, który po cichu przyciąga uwagę, jest CartelFi.

CartelFi pozycjonuje się jako przełomowy gracz na styku kultury memów i zdecentralizowanych finansów, dążąc do rozwiązania długotrwałego dylematu w świecie kryptowalut: kompromisu między spekulacyjnym potencjałem memecoinów a stabilnością protokołów DeFi skupionych na generowaniu zysków.

Oferując specjalistyczne pule płynności dla tokenów memowych, CartelFi przekształca nieaktywne aktywa spekulacyjne w kapitał generujący zyski, pozwalając inwestorom utrzymać ekspozycję na wysoki potencjał wzrostu, jednocześnie uzyskując zwroty typowe dla bardziej tradycyjnych platform DeFi.

Kluczową cechą protokołu jest jego mechanizm deflacyjny, który wykorzystuje do 100% pobranych opłat na automatyczne wykupy i spalanie tokenów, wywierając stałą presję wzrostową na ich wartość.

CartelFi dostrzega niewykorzystany potencjał w dużej ilości nieaktywnych memecoinów zalegających w portfelach.

Jego podstawowa teza jest prosta: memecoiny nie muszą być tylko ryzykowną inwestycją; mogą również generować stały dochód.

CartelFi rozpoczyna przedsprzedaż jeszcze dziś, oferując wczesnym inwestorom szansę na skorzystanie z ustrukturyzowanego modelu sprzedaży w 30 etapach.