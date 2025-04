GTA VI chroni akcje Take-Two przed cłami i obawami przed recesją.

Adam Parker twierdzi, że inwestorzy powinni kupować akcje Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO), ponieważ taryfy Trumpa i obawy przed pełnoskalową wojną handlową nadal sieją spustoszenie na globalnych rynkach akcji.

Jest założycielem i dyrektorem generalnym Trivariate Research.

Powszechnie oczekuje się, że polityka handlowa Trumpa doprowadzi do recesji w amerykańskiej gospodarce przed końcem roku, a spowolnienie gospodarcze zazwyczaj negatywnie wpływa na wydatki uznaniowe.

Mimo to Parker z Trivariate uważa, że TTWO ma wszystko, czego potrzeba, aby przetrwać makroekonomiczną niepewność, która w przeciwnym razie sprawiła, że amerykańskie akcje stały się znacznie mniej atrakcyjne w 2025 roku.

GTA VI ma napędzać wzrost przychodów i wolnych przepływów pieniężnych w TTWO.

Copy link to section

Adam Parker jest optymistycznie nastawiony do akcji Take-Two przede wszystkim dlatego, że powszechnie oczekuje się, iż ten wydawca gier wideo wyda w 2025 roku długo oczekiwaną grę Grand Theft Auto VI.

Historycznie rzecz biorąc, GTA było tytułem, który przyspieszał wzrost przychodów i wolnych przepływów pieniężnych dla TTWO, nie tylko przez kilka kwartałów, ale przez kilka lat.

„W końcu nadejdzie kolejna odsłona Grand Theft Auto, a wraz z nią skokowy wzrost przychodów i wolnych przepływów pieniężnych, z historycznie bardzo długim okresem utrzymywania się wysokich zysków” – powiedział dziś w wywiadzie dla CNBC ekspert rynkowy.

Warto zauważyć, że oczekiwana premiera GTA VI już teraz pomaga akcjom Take-Two przeciwstawić się trendowi i utrzymać się na znacznym plusie w czasie, gdy makroekonomiczna niepewność sprawia, że amerykańskie akcje walczą o zyski.

Akcje Take-Two mają pozostać odporne na recesję.

Copy link to section

Według Parkera z Trivariate, akcje Take-Two prawdopodobnie utrzymają się na stabilnym poziomie, nawet jeśli sytuacja z cłami i wynikająca z niej wojna handlowa doprowadzą do spowolnienia gospodarczego w 2025 roku.

Nawet w spowalniającej gospodarce premiera GTA VI mogłaby pomóc temu wydawcy gier wideo podwoić swoje przychody do końca obecnej dekady.

To sprawia, że w przypadku Take-Two Interactive Software „stosunek ryzyka do zysku jest korzystny”, dodał.

Pomimo niepewności związanej z taryfami, notowana na Nasdaq firma niedawno potwierdziła swoje prognozy dotyczące przychodów na ten rok, które mają wynieść do 5,67 miliarda dolarów. Analitycy, w porównaniu, przewidywali niższą kwotę – 5,61 miliarda dolarów.

Jak wysoko mogą wzrosnąć akcje TTWO w 2025 roku?

Copy link to section

Parker nie jest jedynym, który utrzymuje optymistyczne nastawienie do akcji Take-Two. Szerszy konsensus na Wall Street w sprawie tego wydawcy gier wideo pozostaje zdecydowanie na poziomie „nadważony”, co odzwierciedla utrzymujący się optymizm co do perspektyw wzrostu i nadchodzących premier.

W rzeczywistości Edward Woo z Ascendiant Capital obecnie przewiduje wzrost wartości akcji TTWO do 270 dolarów, co wskazuje na potencjalny zysk przekraczający 25% w stosunku do obecnych poziomów.

W swoim niedawnym liście do klientów Woo jako główny powód swojego pozytywnego nastawienia do firmy będącej właścicielem Rockstar Games, Zynga i 2K wymienił również spodziewaną premierę GTA VI.

Mimo to akcje Take-Two Interactive Software pozostają nieatrakcyjne dla inwestorów nastawionych na dochód, ponieważ obecnie nie wypłacają dywidendy.