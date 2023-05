Ganhos do primeiro trimestre do Salesforce: ‘uma das melhores recompensas de risco em software’

As ações da Salesforce Inc (NYSE: CRM) estão sendo negociadas em baixa em horários estendidos, embora a empresa de nuvem tenha relatado resultados superiores ao do mercado em seu primeiro trimestre financeiro.

Você deve comprar ações da Salesforce?

A ação do preço é particularmente intrigante, já que os executivos também aumentaram a orientação. Eles agora prevêem um recorde de US$ 7,41 por ação para US$ 7,43 por ação de ganhos este ano.

Para esse fim, Dan Ives, analista sênior da Wedbush Securities, vê a retração no after-hours como uma oportunidade de investir na Salesforce.

Acho que é mais um trimestre na direção certa em termos de margem, em termos de crescimento. Na minha opinião, [Salesforce] é uma das melhores recompensas de risco existentes em software.

Para o trimestre atual, a Salesforce está pedindo cerca de US$ 1,90 por parcela dos ganhos ajustados em até US$ 8,52 bilhões em receita. Em comparação, os analistas estavam em US$ 1,70 por ação e US$ 8,5 bilhões, respectivamente.

Salesforce é um player de IA

No início deste ano, a Salesforce reduziu seu número de funcionários em 10% ao mudar o foco do crescimento da receita para as margens de lucro (leia mais).

Além dos cortes de custos, Ives espera que a inteligência artificial também seja um vento favorável significativo para as ações da Salesforce. No “ Closing Bell ” da CNBC, ele disse:

Benioff é um dos melhores em execução. Você tem uma base instalada incomparável. E agora, com Slack, Tableau e IA, isso pode ser uma oportunidade incremental de US$ 4,0 bilhões para a Salesforce.

O analista da Wedbush está confiante de que o estoque de nuvem pode facilmente atingir $ 260 – um objetivo de preço que sugere uma alta de quase 25% a partir daqui.

Instantâneo dos ganhos do primeiro trimestre do Salesforce

Ganhou $ 199 milhões contra os $ 28 milhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de 3 centavos para 20 centavos

EPS ajustado impresso em $ 1,69 de acordo com o comunicado de imprensa de ganhos

As vendas aumentaram 11% em relação ao ano anterior, para US$ 8,25 bilhões

O consenso foi de US$ 1,61 por ação sobre US$ 8,18 bilhões em receita

A margem operacional (ajuste) melhorou 10 pontos percentuais para 27,6%

A empresa com sede na Califórnia encerrou o trimestre com US$ 24,1 bilhões em obrigações de desempenho remanescentes – um aumento de 12% em relação ao ano passado. O estoque da Salesforce aumentou quase 60% no ano.

This article has been translated from English with the help of AI tools