Previsão do preço do café: El Nino é um catalisador, mas é preciso cautela

O preço do café teve um bom desempenho em 2023, tornando-o uma das commodities agrícolas de melhor desempenho neste ano. Os contratos à vista estão sendo negociados a US$ 183, aproximadamente 30% acima do nível mais baixo em 2023. Em contraste, commodities como soja, trigo e milho caíram recentemente.

El Niño é um catalisador

Os preços do café têm um grande catalisador que pode empurrá-los significativamente para cima nos próximos meses. Se os meteorologistas estiverem certos, muitas partes do mundo terão El Nino este ano. Em um comunicado na terça-feira, os meteorologistas da Austrália previram que as chances de um El Nino são de 70%.

Os últimos El Niños tiveram um impacto negativo na economia. Em alguns lugares, chuvas recordes destroem produtos agrícolas e causam secas. Sine El Nino é acompanhado por La Nina, outras partes do mundo experimentam recordes de calor, levando à fome.

Em um relatório desta semana, a Fitch disse que o El Nino afetará alguns dos maiores produtores de café, como Indonésia e Vietnã. O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, produzindo mais de 1,5 milhão de toneladas métricas por ano. A Indonésia é o quarto maior produtor. O relatório disse:

“A agora amplamente esperada transição para as condições do El Nino no terceiro trimestre de 2023 alimentou temores de redução da produção no Vietnã e na Indonésia, ambos grandes produtores de café robusta.”

Outros grandes produtores de café como Brasil e Colômbia também serão afetados se esse fenômeno climático acontecer.

Ao mesmo tempo, o preço do café subiu por causa da seca que está acontecendo no Brasil, que vende milhões de toneladas de café todos os anos. A estiagem afetou algumas regiões cafeeiras.

Enquanto isso, o recente relatório da ICO mostrou que as exportações de café caíram em abril. As exportações da América do Sul caíram 6,4%, enquanto as da África caíram 9,8%. As exportações da Ásia e Oceania caíram 1%, enquanto as do México e América Central aumentaram 1%. Ao todo, a produção de café caiu 1,4% em 2021/22 enquanto o consumo saltou 4,2%.

Previsão do preço do café

Os preços do café atingiram um pico de cerca de US$ 260 em fevereiro de 2022, à medida que as preocupações com a oferta continuavam. Em seguida, caiu para US$ 142 em janeiro deste ano. O café, portanto, está em um modo de recuperação este ano. Essa recuperação encontrou resistência em US$ 205,98.

No gráfico diário, o preço está pairando perto das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA). Também formou o que parece ser um padrão de cabeça e ombros, que geralmente é um sinal de baixa. O café também está ligeiramente abaixo do importante ponto de resistência em US$ 193, o ponto mais alto em 23 de fevereiro.

Portanto, nesta fase, acredito que os preços do café permanecerão em uma fase de consolidação, à medida que os investidores observam as mudanças climáticas. Uma queda abaixo do nível de suporte principal em US$ 167 implicará que há mais vendedores dispostos a empurrar os preços para a mínima do ano.

Por outro lado, um movimento acima do nível de US$ 206 invalidará o padrão de cabeça e ombros e o empurrará para US$ 220.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA