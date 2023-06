Tesla concorda em princípio em estabelecer uma base de fornecedores locais na Índia

As ações da Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) subiram para uma alta do ano esta manhã depois que o CEO Elon Musk concordou em princípio em estabelecer uma base de fornecedores locais na Índia.

Aqui está o que sabemos até agora

A empresa listada na Nasdaq começará a montar seus veículos elétricos na Índia e depois seguirá com a localização de sua cadeia de suprimentos, informou o Financial Express na quarta-feira.

Enquanto isso, o governo indiano concordou em permitir que a Tesla se beneficie de concessões na importação de componentes necessários.

O governo está disposto a dar tempo para a criação de uma base de fornecedores domésticos, mas a Tesla terá que indicar um período em que as concessões de impostos sobre componentes concedidas a ela chegarão ao fim.

A notícia chega apenas alguns dias depois de Musk ter sinalizado planos de expandir os negócios na China ao visitar o país e se reunir com seu ministro das Relações Exteriores, Qin Gang.

Tesla agora é elegível para crédito fiscal total

As ações da Tesla também estão animadas porque o Internal Revenue Service confirmou hoje que todos os seus veículos Modelo 3 e Modelo Y agora se qualificam para o crédito fiscal total de $ 7.500 sob “IRA” – a Lei de Redução da Inflação.

Até agora, o Modelo 3 era elegível para crédito fiscal no valor de apenas metade disso (US$ 3.750). No entanto, ainda não está claro o que a Tesla fez para alinhar seus veículos elétricos com os requisitos estabelecidos pelo IRA.

O Modelo 3 agora começa em cerca de US $ 32.000, o que o torna mais barato que o Toyota Camry XLE Hybrid 2023. Um dia antes, o analista da Piper Sandler, Alexander Potter, disse que as ações da Tesla subiram para US$ 280.

Sua meta de preço sugere outro aumento de 25% a partir daqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA