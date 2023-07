Previsão dos preços do paládio e da platina: essa recuperação vai durar?

Os preços do paládio e da platina se recuperaram nos últimos dias, mesmo com as preocupações com a demanda. A platina saltou da mínima acumulada no ano de US$ 880 para os atuais US$ 960. Da mesma forma, o paládio subiu de US$ 1.198 para US$ 1.300. Os dois metais estão cerca de 15% e 22% abaixo de seus níveis mais altos este ano.

As preocupações com a demanda permanecem

Paládio e platina são metais preciosos e industriais populares. Como metais industriais, os dois Metais do Grupo da Platina (PGM) são utilizados como conversores catalíticos, principalmente na indústria automobilística.

Os dois metais se saem bem quando há alta demanda por automóveis e quando as taxas de juros estão caindo. Números econômicos recentes estão enviando sinais confusos sobre esses metais. Por exemplo, dados publicados na quinta-feira mostraram que a produção industrial da Europa caiu 2,2% em maio deste ano. Isso é importante, pois a Europa é um dos maiores players da indústria automobilística.

A produção industrial e manufatureira caiu no Reino Unido, como escrevi aqui . A produção industrial caiu 0,2% enquanto a produção industrial recuou 0,6%.

Dados adicionais mostraram que as exportações e importações da China caíram novamente em junho. Isso é importante porque a China é um dos maiores compradores de platina e paládio globalmente. A mesma tendência está acontecendo nos EUA. Portanto, usando esses indicadores antecedentes, podemos supor que a demanda pelos dois metais será um pouco fraca.

Outro motivo para desconfiar da demanda é o crescimento dos veículos elétricos . Ao contrário dos motores de combustão interna (ICE), os EVs não precisam de conversores catalíticos. Portanto, a demanda pode ser um pouco amena este ano.

Do lado positivo, há sinais de que o Federal Reserve encerrará sua fase de alta em breve, o que explica por que o índice do dólar americano (DXY) caiu recentemente. A inflação ao consumidor caiu para 3,0% em junho, enquanto o núcleo da inflação recuou para 4,8%. Na maioria dos períodos, há uma relação inversa entre o dólar americano e os principais metais, como platina e paládio.

Previsão de preço de platina

Voltando ao gráfico 4H, vemos que o preço da platina caiu para US$ 884 este mês. Desde então, teve um forte retorno e se moveu acima das importantes médias móveis de 25 e 50 períodos. As duas médias fizeram um padrão de cruzamento de alta, que é um sinal de alta.

Além disso, a platina também subiu acima da resistência chave em $ 901,90, o ponto mais baixo em fevereiro. Mais importante ainda, o gráfico formou um padrão de xícara e alça invertido, que é um sinal de baixa. Portanto, há uma probabilidade de que os preços da platina retomem a tendência de baixa, com o suporte inicial em US$ 900.

Previsão de preço do paládio

O gráfico 4H mostra que o preço do paládio formou um forte nível de suporte em US$ 1.206. Formou um padrão de fundo duplo, que geralmente é um sinal de alta. O metal agora se moveu acima do lado superior do canal descendente. Ele também saltou acima das médias móveis de 25 e 50 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) aproximou-se do nível de sobrecompra.

Portanto, há uma probabilidade de que os preços do paládio continuem subindo, já que os compradores visam o importante ponto de resistência em US$ 1.427, cerca de 10% acima do nível atual.

