Análise do preço do petróleo bruto Brent: surgiram 2 catalisadores principais

O petróleo bruto Brent começou a semana com uma nota positiva, já que as preocupações com os suprimentos globais continuaram. Ele saltou para US$ 86,47, o ponto mais alto desde 23 de abril. Ele subiu mais de 20% em relação ao nível mais baixo deste ano.

cortes na oferta saudita

Copy link to section

Houve dois principais catalisadores para o rali dos preços do petróleo bruto Brent. Primeiro, a Arábia Saudita, segundo maior exportador de petróleo do mundo, anunciou que estenderá seus cortes de oferta até o final de setembro.

Em segundo lugar, os preços do petróleo bruto dispararam depois que a Ucrânia realizou alguns ataques de drones contra ativos de energia russos. Como escrevi aqui , a Ucrânia bombardeou um porto de energia russo na semana passada. Esses ataques continuaram durante o fim de semana, quando o país bombardeou um navio no estreito de Kerch.

O ataque da Ucrânia à infraestrutura de petróleo da Rússia está acontecendo depois que Putin encerrou o acordo de fornecimento de grãos. Como tal, está a pressioná-lo a retomar o negócio ao mesmo tempo que procura caminhos alternativos.

Os preços do petróleo bruto também dispararam com as esperanças de uma demanda mais alta à medida que a economia mundial se recupera. Dados publicados na sexta-feira mostraram que a taxa de desemprego americana caiu para 3,5% em julho, com a economia criando mais de 187 mil empregos. Os salários subiram 4,4% no mês.

Esses números mostram que a economia continua bem, o que é bom para a demanda. Na China, maior consumidora de petróleo do mundo, o governo vem implementando um pacote de estímulos para estimular a economia.

Previsão do preço do petróleo Brent

Copy link to section

Save

Gráfico de óleo por TradingView

O gráfico diário mostra que o Brent teve uma forte recuperação nos últimos dias. Recentemente, ele inverteu e testou novamente o importante nível de suporte em US$ 78,36, o ponto mais alto em 6 de junho. Agora, o petróleo testou novamente o nível crucial em $ 87,10, onde não conseguiu subir desde janeiro.

O petróleo saltou acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o oscilador estocástico saltou acima do nível de sobrecompra. Portanto, as perspectivas para o Brent são otimistas, com o próximo nível a ser observado em US$ 90.

O cenário alternativo é onde o preço do petróleo bruto recua e testa novamente o suporte em US$ 78,36.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.