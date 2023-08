Estou comprando o índice Nikkei 225 do Japão e é por isso que

As ações do Japão perderam seu ímpeto recentemente. Depois de subir para uma alta de várias décadas de 33.845 ienes em junho, o índice Nikkei 225 recuou mais de 4,55%. Apesar da retração, o índice saltou mais de 25% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Preocupações com o crescimento global

O índice Nikkei recuou nos últimos dias, pois os investidores continuam preocupados com a economia global, os lucros e a recente mudança de tom do Banco do Japão.

Os números mais recentes mostraram que as principais economias estão desacelerando. Na terça-feira, dados da China revelaram que as exportações e importações caíram dois dígitos em julho. O país provavelmente entrou em deflação durante o mês, enquanto o desemprego juvenil aumentou.

Outros países desenvolvidos mal estão crescendo. Por exemplo, a Alemanha, a maior economia da Europa, entrou em recessão. Esses números são importantes porque muitas empresas japonesas fazem muitos negócios na China, Europa e América do Norte.

O índice Nikkei 225 também caiu por causa das recentes ações do Banco do Japão. Em comunicado no mês passado, o banco decidiu ajustar seu programa de controle da curva de juros. Como resultado, o rendimento dos títulos japoneses saltou para o nível mais alto em mais de nove anos.

Alguns analistas acreditam que a medida do Banco do Japão terá um impacto positivo nas ações, já que os fundos retornarão ao país. Em nota recente, um analista do Pictet disse:

“O que está claro para nós é que com essa mudança de hoje haverá uma repatriação de dinheiro do exterior para o Japão, o que afetará também as ações. O Japão está acabando com a deflação, então o Japão se torna um lugar mais normal para investir.”

O índice Nikkei 225 também oscilou à medida que os fluxos de entrada no Japão diminuem. Esses fluxos aumentaram no início deste ano, quando Warren Buffett viajou para o país e aumentou seus investimentos em sogo-shoshas.

Previsão do índice Nikkei 225

O gráfico 4H mostra que o índice Nikkei moveu-se lateralmente nas últimas semanas. Neste caso, formou um estreito canal descendente mostrado em verde. O preço está ligeiramente acima do lado inferior deste canal.

O índice Nikkei 225 também se moveu ligeiramente abaixo da média móvel de 25 dias. Mais importante, formou o que parece ser um padrão de bandeira de alta. Na análise de ação de preço, este é um dos sinais mais populares de uma continuação de alta.

Portanto, a perspectiva para o índice Nikkei 225 é otimista, com a meta inicial em ¥ 33.442, o lado superior do padrão da bandeira. Uma quebra acima desse nível trará a alta do acumulado no ano de ¥33.836 à vista.

A visão de alta se tornará inválida se o preço se mover abaixo do lado inferior do padrão de bandeira de alta. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será em ¥ 31.000.

